Elképesztő végjáték után jutott BL-döntőbe a Győr Budapesten

A címvédő ETO egygólos előnnyel (17–16) vonulhatott szünetre, de a játéka messze volt a meggyőzőtől, és többek között az sem segített neki, hogy hat percen át képtelen volt gólt szerezni. Közben a kapuból is hiába vártuk a támogatást, Szemerey Zsófi, majd az őt váltó Hatadou Sako gyakorlatilag hozzá sem tudott szagolni a lövésekhez. A sok szabálytalanság tördelte az egyébként sem nagy iramú találkozót, amely nem kedvezett a győrieknek.

A fordulás után sem változott a játék képe: az összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik BL-sikeréért harcba szálló Rába-parti társaság ment előre becsülettel, de rengeteget rontott, amit a Bretagne azonnal megbüntetett. Az egykor csodagyereknek tartott Anna Vjahireva például megtáltosodott a második harminc percre, csak az volt a szerencse, hogy Dione Housheer tartotta vele a lépést. A Brestnek ugyanakkor mégis sikerült minimális fórt (28–26) kiharcolnia, de Per Johansson időkérése hatott, pillanatok alatt ledolgozta a hátrányát a Győr.