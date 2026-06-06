Elképesztő végjáték után jutott BL-döntőbe a Győr Budapesten

Két magyar már ott van a döntőben – a Fradit legyőző franciákkal játszhat az ETO a Bajnokok Ligája-trófeáért
A vártánál simább mérkőzést hozott az első elődöntő.
A címvédő magyar csapat óriásit hajrázva 31–30-ra nyert a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének szombati második elődöntőjében. A Győri Audi ETO KC szenvedett a Brest Bretagne ellen, de elérte célját, vasárnap pedig újabb francia együttessel találkozik a fináléban.
Ana Gros szerint senki sem legyőzhetetlen. A francia Brest Bretagne Budapesten visszavonuló világklasszis jobbátlövője utolsó előtti meccsét egykori klubja, a Győri Audi ETO KC ellen játszotta a női kézilabda Bajnokok Ligája-final four szombati elődöntőjében, s amondó volt a mérkőzés előtt, hogy bár papíron nem az övék az erősebb csapat, mások is nyertek már BL-t hasonló helyzetből.
A 35 éves szlovén hatalmas tapsot kapott a bemutatáskor, ami ki is járt neki, hiszen azon kevesek egyike, akinek sikerült átlépni az ezergólos álomhatárt a sorozatban. A kezdés előtt arról is megbizonyosodhattunk, hogy bár a hétvége első napján több mint 20 ezer ember gyűlt össze a négyes döntőnek otthont adó MVM Dome-ba, a hangulatot még jobban fokozta volna egy másik magyar együttes jelenléte. „Hajrá, Fradi!” – kiabálta egy öblös hang, akinek a tulajdonosa a jelek szerint vagy jó előre megvásárolta a jegyét az eseményre, vagy csak szimplán kíváncsi volt az örök riválisra.
Sokan ugyanis már előre odaadták az aranyérmet a győrieknek, ám a második elődöntő (az elsőben az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz HB 32–27-re felülmúlta a román CSM Bucuresti-t) első félideje minden volt, csak egyoldalú nem. Részben azért, mert rengeteg volt a technikai hiba (20), másrészt 14 percnyi kiállítást termeltek a felek.
Sokan a durvaság határán mozogtak, sőt még azon is túl: a házi gólkirály Onacia Ondonót a franciáktól, a kulcsember Bruna Almeida de Paulát pedig a magyaroktól küldték ki fejre ütésért piros lappal.
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A vártánál simább mérkőzést hozott az első elődöntő.
A címvédő ETO egygólos előnnyel (17–16) vonulhatott szünetre, de a játéka messze volt a meggyőzőtől, és többek között az sem segített neki, hogy hat percen át képtelen volt gólt szerezni. Közben a kapuból is hiába vártuk a támogatást, Szemerey Zsófi, majd az őt váltó Hatadou Sako gyakorlatilag hozzá sem tudott szagolni a lövésekhez. A sok szabálytalanság tördelte az egyébként sem nagy iramú találkozót, amely nem kedvezett a győrieknek.
A fordulás után sem változott a játék képe: az összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik BL-sikeréért harcba szálló Rába-parti társaság ment előre becsülettel, de rengeteget rontott, amit a Bretagne azonnal megbüntetett. Az egykor csodagyereknek tartott Anna Vjahireva például megtáltosodott a második harminc percre, csak az volt a szerencse, hogy Dione Housheer tartotta vele a lépést. A Brestnek ugyanakkor mégis sikerült minimális fórt (28–26) kiharcolnia, de Per Johansson időkérése hatott, pillanatok alatt ledolgozta a hátrányát a Győr.
Az utolsó tíz perc hektikus volt, az exgyőri Yvette Petraki (leánykori nevén Broch) „kipontozódott” a vendégektől, miközben az ETO szempontjából Camille Depuiset a lehető legrosszabbkor kapta el a fonalat. Amikor pedig már úgy nézett ki, hogy ég a ház, lefagytak a franciák, sorban adták el a labdákat, nem tudták feltenni az i-re a pontot. Mint kiderült, ez sokba került nekik: előbb ugyanis Kristina Jörgensen 57:37-nél egyenlített, majd Kelly Dulfer 59:07-nél megszerezte a mindent eldöntő találatot a zöld-fehéreknek.
A Győr tehát a vártnál sokkal nehezebben jutott be a vasárnapi fináléba, amelyben az ellenfele a szintén francia Metz lesz.
A hétszeres BL-győztes magyar csapat 18. alkalommal játszott elődöntőt, és a 12. fináléjára készülhet.
Fotók: MTI/Illyés Tibor