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Vámos Petra Albek Anna CSM Bucuresti női kézilabda BL négyes döntő Metz női kézilabda kézilabda

Két magyar már ott van a döntőben – a Fradit legyőző franciákkal játszhat az ETO a Bajnokok Ligája-trófeáért

2026. június 06. 16:26

Lejátszották a négyes döntő első elődöntőjét. A két magyar játékost foglalkoztató Metz jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi fináléjába.

2026. június 06. 16:26
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A magyar válogatott Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia Metz HB 32–27-re legyőzte a román CSM Bucurestit a női kézilabda Bajnokok Ligája Budapesten rendezett négyes döntőjének első elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba.

Két magyar játékos is játszott a Metzben – Albek Anna (11) remek teljesítményt nyújtott
Két magyar játékos is játszott a Metzben – Albek Anna (11) remek teljesítményt nyújtott (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Két magyar már biztosan lesz a döntőben

Alábbiakban a Magyar Távirati Iroda összegzését olvashatja.

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A csarnok előtt már bő két órával az első elődöntő kezdését megelőzően fúvós kamarazenekar szolgáltatta a hangulatot a szállingózó szurkolóknak, ekkor még főleg metzi és bukaresti drukkereket lehetett látni, bár már néhány ETO-mezes is felbukkant.

Az előző két kiírásban negyedik helyezett Metz története során ötödször szerepel a négyes döntőben, keretében két magyar válogatott játékossal, Albek Annával és az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petrával, ők kapták a legnagyobb tapsot a bevonuláskor. A Metz a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztatta, a fináléba kerülésért pedig a 2016-ban győztes CSM Bucuresti volt az ellenfele. A román csapat 2018 után jutott el ismét a legjobb négyig, ráadásul úgy, hogy a legjobb nyolc között, a párharc visszavágóján tíz góllal legyőzte azt az Esbjerget, amely az előző négy kiírásban kivétel nélkül a négyes döntő tagja volt. A záró hétvégén pályára lépő együttesek közül a Metz volt az egyetlen, amely még nem járt a döntőben.

Alacsony színvonalú játékkal és sok technikai hibával indult a négyes döntő, a franciáknál Albek kezdőként kapott lehetőséget és a többi pályára lépőhöz hasonlóan többször is rontott, igaz, negyedóra elteltével az addigi leglátványosabb találatot is ő szerezte átlövésből. Először a Metz tudott egygólosnál nagyobb előnyt kialakítani, egy hármas sorozattal ugyanennyi találat lett az előnye a 19. percben (9–6). Noha időt kért a CSM együttesét irányító Bojana Popovics, nem tudta megtörni a francia csapat lendületét, amely a meccs első emberelőnyét kihasználva, a kapus Johanna Bundsen találatával 16–11-re távolodott.

A szünetre négy gól volt a különbség úgy, hogy a CSM hárommal több kapura lövést jegyzett, ám hatékonysága lényegesen rosszabb volt.

A második félidőre érkezett Vámos is a francia együttesbe, amely a találkozó záró harmadába lépve is őrizte magabiztos előnyét (22–17). Kapusteljesítményben jelentős volt a különbség a Metz javára, gyors gólokkal pedig az addigi legnagyobb előnyt dolgozta ki (25–18) az utolsó negyedórába lépve. Innen erőtartalékait mozgósítva mínusz négyre közelített ugyan a bukaresti csapat (26–22), ám nem sokat tudott kezdeni a remek formában védő – és újabb üres kapust gólt szerző – Bundsennel. Így a Metz ötödik nekifutásra sikerrel vette az elődöntőt, és készülhet első fináléjára. A románoknak hattal több kapura lövésük volt a találkozón, mégis öt góllal kevesebbet szereztek.

  • Albek háromszor volt eredményes,
  • Vámos nem lőtt gólt,

csapatukból Johanna Bundsen két gólja mellett 17 lövést hárított, míg Sarah Bouktit nyolcszor, Chloé Valentini hétszer talált be. A túloldalon Evelina Eriksson és Gabriela Moreschi öt-öt próbálkozást védett, Valerija Maszlova hét gólt szerzett.

Női kézilabda Bajnokok Ligája
Négyes döntő, Budapest (MVM Dome)
Elődöntő
Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 32–27 (17–13)
Később
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1)

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Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

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