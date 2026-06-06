Két magyar már ott van a döntőben – a Fradit legyőző franciákkal játszhat az ETO a Bajnokok Ligája-trófeáért

A csarnok előtt már bő két órával az első elődöntő kezdését megelőzően fúvós kamarazenekar szolgáltatta a hangulatot a szállingózó szurkolóknak, ekkor még főleg metzi és bukaresti drukkereket lehetett látni, bár már néhány ETO-mezes is felbukkant.

Az előző két kiírásban negyedik helyezett Metz története során ötödször szerepel a négyes döntőben, keretében két magyar válogatott játékossal, Albek Annával és az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petrával, ők kapták a legnagyobb tapsot a bevonuláskor. A Metz a negyeddöntőben a Ferencvárost búcsúztatta, a fináléba kerülésért pedig a 2016-ban győztes CSM Bucuresti volt az ellenfele. A román csapat 2018 után jutott el ismét a legjobb négyig, ráadásul úgy, hogy a legjobb nyolc között, a párharc visszavágóján tíz góllal legyőzte azt az Esbjerget, amely az előző négy kiírásban kivétel nélkül a négyes döntő tagja volt. A záró hétvégén pályára lépő együttesek közül a Metz volt az egyetlen, amely még nem járt a döntőben.