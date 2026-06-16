Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott MKSZ Chema Rodríguez kézilabda

Itt a vége: a fájó vb-selejtezős kudarc után menesztették a magyar válogatott szövetségi kapitányát

2026. június 16. 10:47

Hosszú évek után távozik a nemzeti együttes mellől Chema Rodríguez. Egyelőre nem tudni, ki lesz az utódja a magyar válogatott kispadján.

2026. június 16. 10:47
null

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) kedd délelőtt bejelentette Chema Rodríguez szövetségi kapitány távozását. A kapitánykérdés azután került terítékre, hogy a férfiválogatott összesítésben egy góllal elbukta a szerbek elleni világbajnoki selejtezős párharcot, így nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs vb-re. A spanyol szakember lehetséges utódjával kapcsolatban egyelőre csak találgatások vannak.

RODRÍGUEZ, Chema magyar válogatott
Chema Rodríguez a sikertelen vb-kijutás után távozik a magyar válogatott kispadjáról (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezt is ajánljuk a témában

Hét év után mond búcsút a magyar válogatottnak

Az MKSZ elnökségi ülésén végül Chema Rodríguez menesztése mellett döntött, melyet a szokásos tiszteletkörök után az alábbiakkal indokolt Ilyés Ferenc elnök: „A világbajnoki selejtezőn nem sikerült megfelelő eredményt elérnünk, jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára való kijutásra is, és a vb-selejtezőt követő értékelés során az Elnökség, számos tényezőt figyelembe véve, arra a döntésre jutott, hogy 

változásra van szükség a férfiválogatott szakmai munkájában, így Chema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztról. 

A csapatnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de természetesen az Elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját. Amint ebben a kérdésben konkrétumaink lesznek, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.”

Mint a közlemény hangsúlyozza, Chema Rodríguez hét éven át dolgozott a magyar válogatott stábjában: 2019-től még másodedzőként, 2022 tavasza óta már szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével a csapat 

  • 2023-ban és 2025-ben világbajnoki 8., 
  • 2024-ben Európa-bajnoki 5., 
  • 2026-ban Európa-bajnoki 10., 
  • 2024-ben pedig – sikeres kvalifikációs tornát követően – olimpiai 10. helyezést ért el.

Idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. június 16. 11:11
Na, végre..!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. június 16. 10:53
Sajnálom.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!