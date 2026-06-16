Itt a vége: a fájó vb-selejtezős kudarc után menesztették a magyar válogatott szövetségi kapitányát

Kivár a szövetség – egyelőre nincs döntés a magyar válogatott kapitányának jövőjéről
Most nem a gyorsaság a legfontosabb, az értékelést a következő hetekben folytatják.
Hosszú évek után távozik a nemzeti együttes mellől Chema Rodríguez. Egyelőre nem tudni, ki lesz az utódja a magyar válogatott kispadján.
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) kedd délelőtt bejelentette Chema Rodríguez szövetségi kapitány távozását. A kapitánykérdés azután került terítékre, hogy a férfiválogatott összesítésben egy góllal elbukta a szerbek elleni világbajnoki selejtezős párharcot, így nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs vb-re. A spanyol szakember lehetséges utódjával kapcsolatban egyelőre csak találgatások vannak.
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Most nem a gyorsaság a legfontosabb, az értékelést a következő hetekben folytatják.
Az MKSZ elnökségi ülésén végül Chema Rodríguez menesztése mellett döntött, melyet a szokásos tiszteletkörök után az alábbiakkal indokolt Ilyés Ferenc elnök: „A világbajnoki selejtezőn nem sikerült megfelelő eredményt elérnünk, jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára való kijutásra is, és a vb-selejtezőt követő értékelés során az Elnökség, számos tényezőt figyelembe véve, arra a döntésre jutott, hogy
változásra van szükség a férfiválogatott szakmai munkájában, így Chema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztról.
A csapatnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de természetesen az Elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját. Amint ebben a kérdésben konkrétumaink lesznek, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.”
Mint a közlemény hangsúlyozza, Chema Rodríguez hét éven át dolgozott a magyar válogatott stábjában: 2019-től még másodedzőként, 2022 tavasza óta már szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével a csapat
Idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt