Itt a vége: a fájó vb-selejtezős kudarc után menesztették a magyar válogatott szövetségi kapitányát

A csapatnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de természetesen az Elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját. Amint ebben a kérdésben konkrétumaink lesznek, tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.”

Mint a közlemény hangsúlyozza, Chema Rodríguez hét éven át dolgozott a magyar válogatott stábjában: 2019-től még másodedzőként, 2022 tavasza óta már szövetségi kapitányként irányította a válogatottat. Vezetésével a csapat