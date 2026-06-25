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Fradi kézilabda szponzor

Új szelek fújnak: névszponzor csatlakozott a Ferencvároshoz

2026. június 25. 09:33

A BL-induló együttesnél jelenleg biztatónak tűnik a helyzet.

2026. június 25. 09:33
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Évek óta rebesgették, hogy eljöhet a váltás ideje a Népligetben, de eddig kitartott a Ferencváros női kézilabdacsapata mellett névszponzorként a Rail Cargo Hungaria. A legfrissebb bejelentés szerint a vasúti árufuvarozással foglalkozó vállalat helyett azonban mostantól új főtámogatót kap az együttes.

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Mint a csapat a közösségi oldalán közzétette:

Új korszak indul, női kézilabdacsapatunk a 2026/2027-es idénytől kezdve FTC-Toyota Kovács néven szerepel.”

Míg a Kubatov Gábor elnök vezette Ferencvárosnál több szakosztálynál is költségcsökkentésről szóltak a hírek, addig megnyugtató lehet a szurkolóknak, hogy a Bajnokok Ligájában induló női kézilabdázók helyzete jelenleg biztosnak tűnik.

A klubelnök bejelentése szerint továbbra is a Bajnokok Ligája-győzelmet célozza meg a Ferencváros női kézilabdacsapata, amely új névadó szponzorral vág neki az új idénynek.

Az egyesület csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Kovács Péter, a Kovács-Autóház Kft. ügyvezető-tulajdonosa közölte, hogy a klubbal kötött megállapodás értelmében a következő szezonban FTC-Toyota Kovács néven szerepel majd a fővárosi zöld-fehérek női kézilabdacsapata. Az MTI kérdésére hozzátette: 2013 óta van jelen a sportágban a Szeged mobilitási partnereként, és mivel nagy potenciált látott a női szakágban, ezért két éve hasonló módon 17 autót biztosít a ferencvárosi női kézilabdázóknak is. Ez egészül ki mostantól a pénzbeli támogatással, de ennek mértékét nem árulta el. Azt viszont igen, hogy az új megállapodás egy plusz egy évre szól, és részükről nincs konkrét elvárás az eredményeket illetően.

Az együttes 2011 óta szerepelt FTC-Rail Cargo Hungária néven.

Kubatov Gábor, a FTC elnöke megismételte, hogy a céljuk nem változott, szeretnék megnyerni a Bajnokok Ligáját, és a klub részéről minden lehetőséget igyekeznek megteremteni ennek érdekében. Hozzáfűzte: ez a cél nem pusztán a győzelem, hanem a példaképek nevelése miatt is fontos, mert az a tapasztalata, hogy egy nagyobb nemzetközi siker után sokkal több gyerek jelentkezik a toborzókon.

Paál László, az FTC kézilabda szakosztályának sportigazgatója az MTI kérdésére elmondta, már összeállt a női csapat kerete, amelyet nyolc magyar és nyolc külföldi játékos alkot. Szeretnének megfelelni a kézilabdás magyar szabálynak.

A felkészülést július 20-án kezdik meg, majd augusztus 20-án a Bajnokok Ligája-győztes Metzhez utaznak egy közös edzőtáborozásra, mert egy franciaországi tornán is részt vesznek. Az idénynek úgy vágnak neki, hogy a bajnokságban és a Magyar Kupában is az aranyérmet célozzák meg.

Paál László beszélt az FTC férfi kézilabdázóival kapcsolatos hírekről is. Közölte, hogy 23-ból 21 szerződést már megkötöttek a következő idényre, ebben nemcsak a játékosokkal, hanem a stábtagokkal való megállapodások is benne vannak. A keret nagyjából összeállt, még egy kapust keresnek. Úgy érzi, képesek lesznek erős középcsapattá válni. Azt ígérte, hogy az új vezetőedző személyét és a teljes keretet később, a klub saját felületén fogják bejelenteni, de szerinte ebben nagy meglepetés nem várható.

(Mandiner/MTI)

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Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 4 komment

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Halder_1899
2026. június 25. 10:05
HAJRÁ FRADI !!
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chief Bromden
2026. június 25. 09:53
Egy BL indulónak egy autókereskedés? Mi folyik ott?
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mlotta
2026. június 25. 09:53
Mandiner! Miért sunnyogtok ? Magyar zászlókat dobálnak a Dunába az Erzsébet hídról Készüljetek! Sátánista támadás Magyarország és a magyarok ellen. Ez az a pont, ahonnan nem lehet hátrálni.
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wadcutter
2026. június 25. 09:46
azért kíváncsi leszek egy véletlen összejövő Fradi-Szeged találkozóra
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