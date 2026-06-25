Új szelek fújnak: névszponzor csatlakozott a Ferencvároshoz

Az egyesület csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Kovács Péter, a Kovács-Autóház Kft. ügyvezető-tulajdonosa közölte, hogy a klubbal kötött megállapodás értelmében a következő szezonban FTC-Toyota Kovács néven szerepel majd a fővárosi zöld-fehérek női kézilabdacsapata. Az MTI kérdésére hozzátette: 2013 óta van jelen a sportágban a Szeged mobilitási partnereként, és mivel nagy potenciált látott a női szakágban, ezért két éve hasonló módon 17 autót biztosít a ferencvárosi női kézilabdázóknak is. Ez egészül ki mostantól a pénzbeli támogatással, de ennek mértékét nem árulta el. Azt viszont igen, hogy az új megállapodás egy plusz egy évre szól, és részükről nincs konkrét elvárás az eredményeket illetően.

Az együttes 2011 óta szerepelt FTC-Rail Cargo Hungária néven.

Kubatov Gábor, a FTC elnöke megismételte, hogy a céljuk nem változott, szeretnék megnyerni a Bajnokok Ligáját, és a klub részéről minden lehetőséget igyekeznek megteremteni ennek érdekében. Hozzáfűzte: ez a cél nem pusztán a győzelem, hanem a példaképek nevelése miatt is fontos, mert az a tapasztalata, hogy egy nagyobb nemzetközi siker után sokkal több gyerek jelentkezik a toborzókon.