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FTC-Green Collec Európa Kupa Ferencváros kézilabda

A változás szelei: a Fradi és még két magyar csapat is visszalépett az európai kupaküzdelmektől

2026. június 18. 17:58

A bizonytalan helyzetben nem vállalják a nemzetközi indulást. A Fradi helyett a PLER szerepelhet a férfi kézilabda Európa Kupában.

2026. június 18. 17:58
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A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) csütörtökön hivatalos közleményben jelentette be, hogy egyszerre három magyar klub is visszalép a jövő évi európai kupaszerepléstől. A Ferencváros férficsapata mellett a Balatonfüred és a NEKA a másik két érintett, a bejelentés pedig újabb intő jel lehet arra vonatkozóan, hogy a magyar sportban és a Fradinál milyen változások mehetnek végbe.  

Fradi férfi kézi
A Fradi férfi kézilabdacsapatánál az európai szereplés helyett jelenleg egészen más a prioritás / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Mi lesz veled, Fradi?

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Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.

Mi a helyzet a Fradinál?

Az MKSZ közleményében leszögezi, hogy „a bajnoki 4. helyezett FTC-Green Collect, az 5. helyezett Balatonfüredi KSE és a 6. helyen záró LIQUI MOLY NEKA jelezte, hogy nem kíván indulni az európai kupákban, így az Európa Kupába beadta jelentkezését a 2025–2026-os idény bajnoki 7. helyén záró PLER-Budapest.”

A bejelentés azok után kevéssé meglepő, hogy az elmúlt hetekben már tudni lehetett, a kormányváltás gyökeres változásokat hoz majd az FTC háza táján is, ami nemcsak a koronaékszer futballcsapatot érinti majd, hanem többek között a férfi kézilabda-szakágat is, ahol 

a válságértekezletet követő drasztikus költség- és fizetéscsökkentésekkel akár az életben maradás is lehet a tét innentől.

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A témához kapcsolódó érdekesség, hogy bár a Ferencváros hivatalos felületein nem kommentálja ezeket az értesüléseket, helyette megteszik a klubtól távozó játékosok, így például a labdarúgók esetében az a Stefan Gartenmann, aki a héten egy dán lapnak adott interjújában gyakorlatilag ráerősített a kormányváltás utáni drasztikus változásokról szóló hírekre, egészen pontosan úgy fogalmazva, hogy hirtelen kiürült a kassza az egyesület háza táján.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 6 komment

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Sorrend:
tajtajacsak-2
2026. június 18. 19:36
Áragggyom! Ugye degeneráltak?
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1
0
kelemen-3
2026. június 18. 19:27
Tudhattuk, hogy ez lesz.
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1
0
giottor
2026. június 18. 19:13
Folytatódik MO tudatos tönkretétele. A sport után jön a többi is. Gondolom kell nekik a pénz. Arra nem gondolt a sok nagyon okos, hogy ha szerintük is rengeteg pénz ment a sportra a családoknak stb, akkor olyan nagyon sokat lopthattak el? A győri kézis fiúknál harmadolták a fizetéseket. A Törékvésnél gyerekek edzőit küldték el. Remélem ezek mind a petikére szavaztak. Csúnya világ jön, csak éljük túl.
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3
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johannluipigus
2026. június 18. 19:04
Felmerül a kérdés, hogy a mostani vesztesek közül mennyien szavaztak a tiszarra.
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2
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