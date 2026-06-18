A változás szelei: a Fradi és még két magyar csapat is visszalépett az európai kupaküzdelmektől

Mi lesz veled, Fradi?
Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.
A bizonytalan helyzetben nem vállalják a nemzetközi indulást. A Fradi helyett a PLER szerepelhet a férfi kézilabda Európa Kupában.
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) csütörtökön hivatalos közleményben jelentette be, hogy egyszerre három magyar klub is visszalép a jövő évi európai kupaszerepléstől. A Ferencváros férficsapata mellett a Balatonfüred és a NEKA a másik két érintett, a bejelentés pedig újabb intő jel lehet arra vonatkozóan, hogy a magyar sportban és a Fradinál milyen változások mehetnek végbe.
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Nem csak az elveszített bajnoki cím miatt borús a hangulat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Viszont Borbély Balázs személyében hosszú idő után magyar vezetőedző ül le a kispadra.
Az MKSZ közleményében leszögezi, hogy „a bajnoki 4. helyezett FTC-Green Collect, az 5. helyezett Balatonfüredi KSE és a 6. helyen záró LIQUI MOLY NEKA jelezte, hogy nem kíván indulni az európai kupákban, így az Európa Kupába beadta jelentkezését a 2025–2026-os idény bajnoki 7. helyén záró PLER-Budapest.”
A bejelentés azok után kevéssé meglepő, hogy az elmúlt hetekben már tudni lehetett, a kormányváltás gyökeres változásokat hoz majd az FTC háza táján is, ami nemcsak a koronaékszer futballcsapatot érinti majd, hanem többek között a férfi kézilabda-szakágat is, ahol
a válságértekezletet követő drasztikus költség- és fizetéscsökkentésekkel akár az életben maradás is lehet a tét innentől.
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300 ezer forintos fizetést ajánlottak a topjátékosoknak is.
A témához kapcsolódó érdekesség, hogy bár a Ferencváros hivatalos felületein nem kommentálja ezeket az értesüléseket, helyette megteszik a klubtól távozó játékosok, így például a labdarúgók esetében az a Stefan Gartenmann, aki a héten egy dán lapnak adott interjújában gyakorlatilag ráerősített a kormányváltás utáni drasztikus változásokról szóló hírekre, egészen pontosan úgy fogalmazva, hogy hirtelen kiürült a kassza az egyesület háza táján.
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Orbán Viktor körüli hercehurcáról és politikafüggő magyar sportról is beszélt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert