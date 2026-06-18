A változás szelei: a Fradi és még két magyar csapat is visszalépett az európai kupaküzdelmektől

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) csütörtökön hivatalos közleményben jelentette be, hogy egyszerre három magyar klub is visszalép a jövő évi európai kupaszerepléstől. A Ferencváros férficsapata mellett a Balatonfüred és a NEKA a másik két érintett, a bejelentés pedig újabb intő jel lehet arra vonatkozóan, hogy a magyar sportban és a Fradinál milyen változások mehetnek végbe.

A Fradi férfi kézilabdacsapatánál az európai szereplés helyett jelenleg egészen más a prioritás / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert