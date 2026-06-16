„Üres a kassza” – a Fradi távozó légiósa baljós képet festett a választás utáni magyar fociviszonyokról

Ez a bejelentések napja: két játékos is távozik a Ferencvárostól
A kapusnak és a védőnek is lejárt a szerződése a zöld-fehéreknél.
Orbán Viktor körüli hercehurcáról és politikafüggő magyar sportról is beszélt. Stefan Gartenmann szívesen maradt volna a Fradinál, de az élet végül átírta a forgatókönyvet.
Egy dán lapnak adott nyilatkozatában fogalmazott meg erős állításokat a Ferencváros immár csak korábbi labdarúgója, Stefan Gartenmann. A dán születésű, de svájci válogatott hátvéd távozását június elején jelentette be a zöld-fehér klub, a játékos pedig most kendőzetlenül beszélt az okokról. Az interjú során szóba kerültek többek között a Fradi jelenlegi anyagi körülményei, a futballfanatikus Orbán Viktor és a kormányváltás után várható bizonytalan hazai sporthelyzet is.
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A kapusnak és a védőnek is lejárt a szerződése a zöld-fehéreknél.
A IX. kerületből két év után továbbálló Gartenmann a dán Bold portálnak adott hosszabb interjút, amelyben kifejti távozásának némileg váratlan körülményeit is. „Eleinte azt mondták, szeretnének velem hosszabbítani, de aztán jött ez az egész választási hercehurca Orbán Viktor körül, és hát Magyarországon a futball szorosan összefügg azzal, ami a politika felsőbb szintjén történik. (...) Szóval
szerintem most egy kicsit üres a kassza, és így végül én is azok közé tartoztam, akik mégsem kaptak új szerződést.”
A lap korrekt helyzetképet fest a magyar sport elmúlt éveiről, érintve sok egyéb mellett a társasági adókedvezményt, valamint a sport- és futballkedvelő Orbán Viktor szerepét az olyan presztízsprojektek végrehajtásában, mint például a Puskás Aréna felépítése. Hozzáteszik, bár az új miniszterelnökről, Magyar Péterről azt is mondják, hogy a labdarúgás támogatója, ő és a Tisza párt inkább arra koncentrálnak, hogy ezt a pénzt az államkasszába juttassák, és egészségre, oktatásra, valamint társadalmi fejlesztésekre költsék.
Ez nagy hatással lesz a klubok pénzügyeire, és egyúttal azt is jelenti, hogy a Ferencvárosnak sok területen kell majd spórolnia. Az én esetemben is azt hitték, találnak majd pénzt az új szerződésre, de végül kiderült, hogy ez nem lehetséges.”
Gartenmann hozzátette, sajnálja, hogy így alakult, mert az összes eddigi állomáshelye közül messze Budapestet szerette a legjobban, emellett szakmailag is komoly sikereket ért el a klubbal a bajnoki cím, Magyar Kupa-győzelem és európai kupaszereplések (Bajnokok Ligája-selejtező, Európa-liga-főtábla) révén.
„Ez egy sokkal nagyobb klub, mint gondolnád. Lehet, hogy ismered a csapatot és a történelmét, de amíg nem vagy a részese, addig nem érted meg teljesen.
Sok nagyszerű meccsünk volt, és nemzetközi szinten is nagyon jól teljesítettünk. Rengeteg menő élményben volt részem, emellett nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a szurkolókkal és a csapattársaimmal is. Mindeközben egyértelműen pályafutásom legjobb futballját játszottam, szóval gyakorlatilag csak pozitív dolgokat mondhatok a magyarországi tartózkodásomról” – zárta szavait Stefan Gartenmann, aki jelenleg az ügynökével dolgozik azon, hogy megtalálja a következő klubcsapatát.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba