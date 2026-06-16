„Üres a kassza” – a Fradi távozó légiósa baljós képet festett a választás utáni magyar fociviszonyokról

A lap korrekt helyzetképet fest a magyar sport elmúlt éveiről, érintve sok egyéb mellett a társasági adókedvezményt, valamint a sport- és futballkedvelő Orbán Viktor szerepét az olyan presztízsprojektek végrehajtásában, mint például a Puskás Aréna felépítése. Hozzáteszik, bár az új miniszterelnökről, Magyar Péterről azt is mondják, hogy a labdarúgás támogatója, ő és a Tisza párt inkább arra koncentrálnak, hogy ezt a pénzt az államkasszába juttassák, és egészségre, oktatásra, valamint társadalmi fejlesztésekre költsék.

Ez nagy hatással lesz a klubok pénzügyeire, és egyúttal azt is jelenti, hogy a Ferencvárosnak sok területen kell majd spórolnia. Az én esetemben is azt hitték, találnak majd pénzt az új szerződésre, de végül kiderült, hogy ez nem lehetséges.”