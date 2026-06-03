Ez a bejelentések napja: két játékos is távozik a Ferencvárostól

Gróf 2003 és 2005 között az FTC korosztályos csapatának tagja volt, majd a felnőttkeretbe 2019-ben érkezett meg, amikor a Honvéd szerelését cserélte zöld-fehérre. Egy évvel később, nyáron Debrecenbe igazolt, 2025 telén pedig a görög élvonalbeli Levadiakoszból szerződött vissza az Üllői útra. Az FTC színeiben kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. A 2025–2026-os idényben alaposan kivette a részét az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartó menetelésből, hét mérkőzésen is ő állt a kapuban.

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