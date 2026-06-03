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Gróf Dávid Stefan Gartenmann Fradi Ferencváros FTC

Ez a bejelentések napja: két játékos is távozik a Ferencvárostól

2026. június 03. 18:55

Gróf Dávid és Stefan Gartenmann is elhagyja a zöld-fehéreket. A Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be a kapus és a védő távozását.

2026. június 03. 18:55
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A kapus Gróf Dávid és a védő Stefan Gartenmann távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától.

Gróf Dávid, Stefan Gartenmann, Ferencváros, FTC, Fradi
Gróf Dávid kereken 50 mérkőzésen állt a Ferencváros kapujában (Fotó: fradi.hu)

Az idén Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes fővárosi klub szerdán a honlapján közölte, hogy a 37 éves kapus – aki többször válogatott kerettag volt – 50 mérkőzés után búcsút int.

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Gróf 2003 és 2005 között az FTC korosztályos csapatának tagja volt, majd a felnőttkeretbe 2019-ben érkezett meg, amikor a Honvéd szerelését cserélte zöld-fehérre. Egy évvel később, nyáron Debrecenbe igazolt, 2025 telén pedig a görög élvonalbeli Levadiakoszból szerződött vissza az Üllői útra. Az FTC színeiben kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. A 2025–2026-os idényben alaposan kivette a részét az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartó menetelésből, hét mérkőzésen is ő állt a kapuban.

Gartenmann is távozik a Ferencvárostól

A háromszoros svájci válogatott Gartenmann – aki dán állampolgársággal is rendelkezik – 2024 nyarán a Midtjyllandtól érkezett az FTC-hez. A 2024–2025-ös idényben összesen 43 mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett, a szezon végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Egy súlyos sérülés miatt a 2025–2026-os idény nagy részét ki kellett hagynia, de a szezon végén ő is Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A Ferencváros színeiben összesen 64 meccset játszott és öt gólt szerzett.

Nyitóképek: KISBENEDEK ATTILA / AFP; FRADI.HU

 

Összesen 2 komment

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chief Bromden
2026. június 03. 19:14
A gyengülő csapatot nem fogja bírni Dönci idegrendszere.
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Halder_1899
2026. június 03. 19:13
Hajrá Fradi !
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