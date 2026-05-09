05. 09.
szombat
Magyar Kupa-döntő ZTE FC Puskás aréna FTC

MK-döntő: két magyar a Fradiban, hat a Zalaegerszeg csapatában, nulla gól – FTC–ZTE 0–0

2026. május 09. 18:03

A sorozatban harmadik fináléját játszó, 24-szeres győztes Ferencváros találkozik az egyszeres kupagyőztes Zalaegerszeggel a labdarúgó Mol Magyar Kupa döntőjében. Az FTC–ZTE mérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. Cikkünk frissül.

Nagy Péter

Ez a Himnusz némileg másképp hangzott a válogatott otthonául szolgáló, közel telt házas (49 800 volt a hivatalos nézőszám) Puskás Arénában, miután a várakozásoknak megfelelően mindössze két magyar labdarúgó kapott helyet a Ferencváros kezdőcsapatában a Zalaegerszeg ellen a Mol Magyar Kupa szombati döntőjében. Az FTC ír vezetőedzője, Robbie Keane a kapuban szokás szerint Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, rajta kívül támadóként Gruber Zsomborra számított a hazai játékosai közül, illetve a magyar állampolgárságot nemrég megkapó argentin Mariano Gómez is szerepelt a védelemben. A kupasorozatra nem érvényes az „ötmagyaros szabály”, ennek ellenére a másik oldalon a portugál Nuno Campos hat itthoni futballistát küldött pályára az első perctől.

FTC–Zalaegerszeg: Mariano Gómez (zöld-fehér) magyar állampolgárként lépett pályára az MK-döntőben / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A hangulatra, sőt a látványra sem lehetett panasz, miután a két szurkolótábor köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással. Ennek jeléül a két B-közép egyaránt fehérbe öltözött, s a kezdés előtti élőképből mindenki kivette a részét az alsó szektorokban.

FTC–Zalaegerszeg: Akpe lábában maradt a Fradi-vezetés

Az első percek tapogatózó játékát követően a ZTE-ből Kiss Bence előtt adódott gólszerzési lehetőség, de miután kikaparta magának a gesztenyét, a büntetőterületen belülre érve „eltörte” a labdát. Ebből is érződött, hogy a tét ellenére – a győztes az Európa-liga selejtezőjében vehet részt – a zalaiak továbbra is önazonosak szeretnének maradni és nem „parkolják le a buszt”. Egy alkalommal eléggé ki is nyíltak, a gyorsaságáról ismert Lenny Josephnek pedig nem is kellett több, elnyargalt a jobb szélen, majd ügyesen középre gurított, és amikor már mindenki elkönyvelte, hogy megszerzi a vezetést a Fradi, Victory Akpe lábáról mégsem a hálóba, hanem az alapvonalon túlra pattant a játékszer.

Bár a budapestiek minden mutatóban ellenfelük fölé nőttek, igazán nagy ziccert nem tudtak kialakítani a folytatásban, noha az egerszegiek többször átadták a területet nekik. A kék-fehérek 

  • kompakt módon védekeztek, 
  • jól tömörültek, 
  • Gundel-Takács Bence pedig biztos pont volt a kapuban. 

Joseph megugrásaiban ugyanakkor megvolt a veszély, a francia támadó sebességével többször meggyűlt a zalaegerszegiek baja. Ha már nem ment a földön, megpróbálták levegőben: az első félidő utolsó negyedórájában egyre többször ívelte fel és be a labdát az FTC, de Gundel-Takács rendre lefülelte a beadásokat, így 0–0-val vonulhattak pihenőre a felek.

Ferencvárosi részről fújtak előbb ébresztőt, a második játékrész elején felzúgott a „harcoljatok”, s való igaz, sem iramában, sem minőségében nem váltotta be az előzetes reményeket a kupafinálé: sok volt a ki nem kényszerített hiba és többször hiányzott a kockázatvállalás. Mindkét edző érezhette, hogy változtatni kell, jöttek is a friss emberek a kispadról. Gruber lecserélése viszont abból a szempontból váratlan volt, hogy bár a népligetiek magyar válogatott csatára nem élete meccsét játszotta, mégis a jobbak közé tartozott a zöld-fehéreknél.

Akartak a csapatok, a Fradi ment is előre becsülettel, de a mezőnyfölénye meddőnek bizonyult.  

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 0–0 
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers –  Cadu, Kanikovszki, Zachariassen, Rommens, O'Dowda – Joseph, Gruber.  Vezetőedző: Robbie Keane.
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell, Joao Victor. Vezetőedző: Nuno Campos.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 09. 19:31
Ez a "meccs" minősíthetetlen, gyötrelmes. Szégyen!
Mazsola0408
2026. május 09. 18:54
Semmivel nem játszanak jobban mint a magyarok ez nagyon kevés amit most mutatnak Cadunak már oxigén sátor kellenee pedig még csak az elsö félidőt játszották le
gullwing
2026. május 09. 18:37
Itt a Himnusz a parlament lépcsőjén meg a régi komcsik húzzak a talpalávalót az újkomcsiknak... a presser, meg a bródy a hegedűs meg járja a csámpást.....
rugbista
2026. május 09. 18:31
Épp ezért szégyen, hogy ilyen "focit " mutat be a két idegenlégió.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!