MK-döntő: két magyar a Fradiban, hat a Zalaegerszeg csapatában, nulla gól – FTC–ZTE 0–0

A Fradi argentinja magyar válogatott akar lenni, az edzője szerint ez nem rá tartozik
Nagyon pozitív benyomások érték Magyarországon, sok szeretetet kap az utcán és a médiában is.
A sorozatban harmadik fináléját játszó, 24-szeres győztes Ferencváros találkozik az egyszeres kupagyőztes Zalaegerszeggel a labdarúgó Mol Magyar Kupa döntőjében. Az FTC–ZTE mérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. Cikkünk frissül.
Ez a Himnusz némileg másképp hangzott a válogatott otthonául szolgáló, közel telt házas (49 800 volt a hivatalos nézőszám) Puskás Arénában, miután a várakozásoknak megfelelően mindössze két magyar labdarúgó kapott helyet a Ferencváros kezdőcsapatában a Zalaegerszeg ellen a Mol Magyar Kupa szombati döntőjében. Az FTC ír vezetőedzője, Robbie Keane a kapuban szokás szerint Dibusz Dénesnek szavazott bizalmat, rajta kívül támadóként Gruber Zsomborra számított a hazai játékosai közül, illetve a magyar állampolgárságot nemrég megkapó argentin Mariano Gómez is szerepelt a védelemben. A kupasorozatra nem érvényes az „ötmagyaros szabály”, ennek ellenére a másik oldalon a portugál Nuno Campos hat itthoni futballistát küldött pályára az első perctől.
A hangulatra, sőt a látványra sem lehetett panasz, miután a két szurkolótábor köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással. Ennek jeléül a két B-közép egyaránt fehérbe öltözött, s a kezdés előtti élőképből mindenki kivette a részét az alsó szektorokban.
Az első percek tapogatózó játékát követően a ZTE-ből Kiss Bence előtt adódott gólszerzési lehetőség, de miután kikaparta magának a gesztenyét, a büntetőterületen belülre érve „eltörte” a labdát. Ebből is érződött, hogy a tét ellenére – a győztes az Európa-liga selejtezőjében vehet részt – a zalaiak továbbra is önazonosak szeretnének maradni és nem „parkolják le a buszt”. Egy alkalommal eléggé ki is nyíltak, a gyorsaságáról ismert Lenny Josephnek pedig nem is kellett több, elnyargalt a jobb szélen, majd ügyesen középre gurított, és amikor már mindenki elkönyvelte, hogy megszerzi a vezetést a Fradi, Victory Akpe lábáról mégsem a hálóba, hanem az alapvonalon túlra pattant a játékszer.
Bár a budapestiek minden mutatóban ellenfelük fölé nőttek, igazán nagy ziccert nem tudtak kialakítani a folytatásban, noha az egerszegiek többször átadták a területet nekik. A kék-fehérek
Joseph megugrásaiban ugyanakkor megvolt a veszély, a francia támadó sebességével többször meggyűlt a zalaegerszegiek baja. Ha már nem ment a földön, megpróbálták levegőben: az első félidő utolsó negyedórájában egyre többször ívelte fel és be a labdát az FTC, de Gundel-Takács rendre lefülelte a beadásokat, így 0–0-val vonulhattak pihenőre a felek.
Ferencvárosi részről fújtak előbb ébresztőt, a második játékrész elején felzúgott a „harcoljatok”, s való igaz, sem iramában, sem minőségében nem váltotta be az előzetes reményeket a kupafinálé: sok volt a ki nem kényszerített hiba és többször hiányzott a kockázatvállalás. Mindkét edző érezhette, hogy változtatni kell, jöttek is a friss emberek a kispadról. Gruber lecserélése viszont abból a szempontból váratlan volt, hogy bár a népligetiek magyar válogatott csatára nem élete meccsét játszotta, mégis a jobbak közé tartozott a zöld-fehéreknél.
Akartak a csapatok, a Fradi ment is előre becsülettel, de a mezőnyfölénye meddőnek bizonyult.
Mol Magyar Kupa
Döntő
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 0–0
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu, Kanikovszki, Zachariassen, Rommens, O'Dowda – Joseph, Gruber. Vezetőedző: Robbie Keane.
ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B., Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell, Joao Victor. Vezetőedző: Nuno Campos.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor