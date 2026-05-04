Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi Újpest FC Ferencváros FTC

A Fradi argentinja magyar válogatott akar lenni, az edzője szerint ez nem rá tartozik

2026. május 04. 08:11

Mariano Gómez azért dolgozik, hogy Magyarországot is képviselhesse. Az FTC argentin labdarúgóját az Újpest elleni mérkőzés előtt honosították.

2026. május 04. 08:11
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve, az Újpesttel szemben összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta veretlen FTC 5–0-ra győzött a Megyeri úton vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A címvédő Ferencváros hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött. A derbi előtt jött a hír, hogy letette az állampolgársági esküt a Fradi argentin középhátvédje, Mariano Gómez, aki így magyarként állhatott Robbie Keane rendelkezésére. Azt ugyanakkor egyelőre mindenki csak találgatja, hogy a kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződtetett 27 esztendős bekk mi alapján kaphatott állampolgárságot, hiszen nincs magyar felmenője. 

Újpest, FTC, Mariano Gómez, Robbie Keane
Így fest magyar színekben az FTC argentin védője, Mariano Gómez, aki az Újpest ellen is megbízhatóan játszott / MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt is ajánljuk a témában

Gómez a rangadót követően a Fradi Médiának nyilatkozott többek között a honosításáról, és az esetleges válogatottbeli szerepléséről is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Extra motivációt jelentett mindez, nagyon pozitív benyomások értek Magyarországon, sok szeretetet kapok az utcán és a médiában is” – kezdte a dél-amerikai futballista, akitől azt is megkérdezték, mit jelentene számára a magyar válogatottban szerepelni. 

Ezért dolgozom, jó úton haladok, ez is lehet a végső cél számomra, igyekszem így folytatni”

– árulta el Mariano Gómez, akinek spanyol útlevele is van. 

A Ferencvárosi Torna Clubban eddig 

  • 19 meccsen lépett pályára és 
  • 4 gólt szerzett (hármat a bajnokságban, egyet pedig a Magyar Kupában).

Honosításáról vezetőedzőjét, Robbie Keane-t is megkérdezték a meccs utáni sajtótájékoztatón. Az ír szakember röviden válaszolt:

Gómez honosítása a klub döntése volt, nem rám tartozik.

Az m4sport.hu azt írja, amennyiben az argentin bekk tényleg nem rendelkezik magyar felmenőkkel, akkor csak abban az esetben lehet magyar válogatott, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon. Sokan úgy vélik, Gómez ideális helyettese, utódja lehet a Németországban született 33 éves Orbán Willinek.

 

Az Újpest–FTC mérkőzés összefoglalója:

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Citromkraft
2026. május 04. 09:30
Zana Zoltán szerintem lájklja a cikket
Válasz erre
0
0
Squalline
2026. május 04. 09:30
Pengés srác, eltakarít bárkit, de mégis képes a délamerikai brutalitást eszesen alkalmazni, jól fejel, jól helyezkedik szögletnél, ami gólokban is visszaköszön. Néha vannak kisebb hibái, de nagy betlit még nem láttam tőle. Így kb fél év alapján az is kijelenthető, hogy képes kiegyensúlyozott teljesítményre. Nagyon kéne egy ilyen kicsit darabos de megbízható, nem beszari, odalépek ha kell virtus a válogatottba hátul, aki szögleteknél meg szemfüles. Ficsó és Botka kiöregedésével hiány lett ebből a habitusból, pedig minden csapatba kell egy ilyen "hardcore" figura.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. május 04. 09:18
A "honosítás" nem több, nem kevesebb, mint az elszabadult hajóágyú! -nem kívánatos, ellenszenves! -ha lúd legyen kövér..! Követeljünk kenyai, etióp futókat, a svédet meg a rúdugrásban honosíthatjuk... elmehetnétek már a, kormánykerék mellől..!
Válasz erre
1
1
Halder_1899
2026. május 04. 08:27
Willi Orbán lassan kiöregszik az ő helyére nagyon kéne a válogatottban a védelemben. Hajrá Fradi !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!