A Fradi argentinja magyar válogatott akar lenni, az edzője szerint ez nem rá tartozik

„Nagyon sz.rul néz ki a vége” – az Újpest edzője inkább nem mondott semmit a 0–5 után, nehogy később megbánja (VIDEÓ)
Szélesi Zoltán a Fradi elleni derbi előtt azt kívánta, a csapata ne rombolja le azt, amit a tavasszal felépített.
Mariano Gómez azért dolgozik, hogy Magyarországot is képviselhesse. Az FTC argentin labdarúgóját az Újpest elleni mérkőzés előtt honosították.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve, az Újpesttel szemben összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta veretlen FTC 5–0-ra győzött a Megyeri úton vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A címvédő Ferencváros hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött. A derbi előtt jött a hír, hogy letette az állampolgársági esküt a Fradi argentin középhátvédje, Mariano Gómez, aki így magyarként állhatott Robbie Keane rendelkezésére. Azt ugyanakkor egyelőre mindenki csak találgatja, hogy a kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződtetett 27 esztendős bekk mi alapján kaphatott állampolgárságot, hiszen nincs magyar felmenője.
Gómez a rangadót követően a Fradi Médiának nyilatkozott többek között a honosításáról, és az esetleges válogatottbeli szerepléséről is.
„Extra motivációt jelentett mindez, nagyon pozitív benyomások értek Magyarországon, sok szeretetet kapok az utcán és a médiában is” – kezdte a dél-amerikai futballista, akitől azt is megkérdezték, mit jelentene számára a magyar válogatottban szerepelni.
Ezért dolgozom, jó úton haladok, ez is lehet a végső cél számomra, igyekszem így folytatni”
– árulta el Mariano Gómez, akinek spanyol útlevele is van.
A Ferencvárosi Torna Clubban eddig
Honosításáról vezetőedzőjét, Robbie Keane-t is megkérdezték a meccs utáni sajtótájékoztatón. Az ír szakember röviden válaszolt:
Gómez honosítása a klub döntése volt, nem rám tartozik.
Az m4sport.hu azt írja, amennyiben az argentin bekk tényleg nem rendelkezik magyar felmenőkkel, akkor csak abban az esetben lehet magyar válogatott, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon. Sokan úgy vélik, Gómez ideális helyettese, utódja lehet a Németországban született 33 éves Orbán Willinek.
