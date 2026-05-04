A Fradi argentinja magyar válogatott akar lenni, az edzője szerint ez nem rá tartozik

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve, az Újpesttel szemben összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta veretlen FTC 5–0-ra győzött a Megyeri úton vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A címvédő Ferencváros hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött. A derbi előtt jött a hír, hogy letette az állampolgársági esküt a Fradi argentin középhátvédje, Mariano Gómez, aki így magyarként állhatott Robbie Keane rendelkezésére. Azt ugyanakkor egyelőre mindenki csak találgatja, hogy a kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződtetett 27 esztendős bekk mi alapján kaphatott állampolgárságot, hiszen nincs magyar felmenője.

Így fest magyar színekben az FTC argentin védője, Mariano Gómez, aki az Újpest ellen is megbízhatóan játszott / MTI/Koszticsák Szilárd