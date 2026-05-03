„Nagyon sz.rul néz ki a vége” – az Újpest edzője inkább nem mondott semmit a 0–5 után, nehogy később megbánja (VIDEÓ)

Mint ismert, az Újpest 5–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros elleni derbin a labdarúgó NB I vasárnapi játéknapján. A lila-fehérek részéről a mérkőzés után Szélesi Zoltán vezetőedző és Fenyő Noah nyilatkozott az M4 Sportnak.

A vége nagyon sz.rul néz ki, de a csapatok között nincs ekkora, ötgólos különbség. Nem vagyunk rossz úton, dolgozunk keményen, ezentúl még keményebben, ez a meccs nem tükrözi azt, ami mi vagyunk

– mondta csalódottan a magyar utánpótlás-válogatott Fenyő, aki január óta az Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként szerepel az Újpestnél.