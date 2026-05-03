„Nagyon sz.rul néz ki a vége” – az Újpest edzője inkább nem mondott semmit a 0–5 után, nehogy később megbánja (VIDEÓ)

Gólparádé és balhé a derbin: a Fradi kiütötte az Újpestet, az utolsó fordulóban dől el a bajnoki cím
A zöld-fehérek 5–0-ra nyertek a Szusza Ferenc Stadionban.
Szélesi Zoltán az 5–0-ra elveszített derbi után inkább nem mondott semmit, nehogy később megbánja a szavait. Az Újpest vezetőedzője a Ferencváros elleni rangadó előtt azt remélte, csapata nem rombolja le mindazt, amit az elmúlt hetekben felépített.
Mint ismert, az Újpest 5–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros elleni derbin a labdarúgó NB I vasárnapi játéknapján. A lila-fehérek részéről a mérkőzés után Szélesi Zoltán vezetőedző és Fenyő Noah nyilatkozott az M4 Sportnak.
A vége nagyon sz.rul néz ki, de a csapatok között nincs ekkora, ötgólos különbség. Nem vagyunk rossz úton, dolgozunk keményen, ezentúl még keményebben, ez a meccs nem tükrözi azt, ami mi vagyunk
– mondta csalódottan a magyar utánpótlás-válogatott Fenyő, aki január óta az Eintracht Frankfurt kölcsönjátékosaként szerepel az Újpestnél.
A 20 éves futballista hozzátette, ha a Fradi első és második gólja után ők is kihasználják a helyzeteiket, akkor teljesen másképp is alakulhatott volna a mérkőzés.
Szélesi Zoltán a meccs előtti napokban azt nyilatkozta, a derbin nem szeretnék lerombolni mindazt, amit tavasszal nagy nehézségek árán felépítettek. A sportcsatorna riportere megkérdezte a szakembert, hogy az eredmény ismeretében erről most mi a véleménye, de a szakember felfokozott idegállapotában erre a felvetésre nem kívánt reagálni.
Hogy dühömben ne mondjak olyat, ami esetleg valakit súlyosan megbántana, inkább nem válaszolok. Most túlságosan indulatos vagyok. Inkább holnap, tiszta fejjel válaszolnék. Nem erre készültünk. Nehéz olyan pillanatot kiemelni, ami döntő volt, de ha ki kell, akkor a harmadik ferencvárosi gólt mondanám
– elmélkedett az Újpest trénere.
Szélesi megjegyezte, már csak azért is fájdalmas vereség a mostani, mert
nagyon sok szurkoló kilátogatott a mérkőzésre, és nekik ennél sokkal többet szerettek volna mutatni.
Az Újpest – amely immár 33 meccs óta nyeretlen a Ferencváros ellen – az utolsó fordulóban a bronzéremért harcoló Debrecenhez látogat, de ha nyerne, akkor sem javíthatna már a jelenlegi hetedik helyezésén a tabellán.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert
Újpest–Ferencváros 0–5 – a mérkőzés összefoglalója