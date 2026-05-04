Közleményt adott ki a rendőrség az Újpesten történtekkel kapcsolatban – megszólalt a pályára rohanó szurkoló

A televíziós felvételekből nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mi történt a lelátón, de azt lehetett hallani, hogy a két tábor a balhé kirobbanása előtt pocskondiázó énekekkel üzengetett egymásnak. Ezt követően sok újpesti szurkolónál elszakadt a cérna, és az oldallelátókon megindultak a Ferencváros drukkerei felé. Percekig állt a játék, a zöld-fehérek szurkolótáborát Dibusz Dénes csapatkapitány próbálta nyugtatni, végül a meccs végül a 89. percben folytatódhatott.

Elnézést kért az Újpest-szurkoló

Az interneten csak „Orosz R.” néven említett drukker a közösségi médián keresztül kért bocsánatot azért, amiért berohant a pályára, és hergelte a vendégszurkolókat.



„Nem tudom, hol is kezdjem a történetet – idézte őt az 1885 Pictures nevű újpesti szurkolói Facebook-oldal. – Amikor elindultam tegnap délután a derbire, nem számítottam arra, hogy másnap velem lesz tele az internet. Őszintén szólva, nem is szeretek a figyelem középpontjában lenni.