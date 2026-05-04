rendőrség Fradi Újpest Ferencváros NB I FTC

Közleményt adott ki a rendőrség az Újpesten történtekkel kapcsolatban – megszólalt a pályára rohanó szurkoló

2026. május 04. 19:51

Közleményt adott ki a rendőrség. Többek között kiderült, hány embert igazoltattak, jelentettek fel és hánynak szabtak ki bírságot Újpesten.

Ahogyan arról beszámoltunk, az Újpest–Ferencváros (0–5) labdarúgó-bajnoki második félidejének hajrájában, nagyjából tíz perccel a mérkőzés vége előtt a szurkolók viselkedése miatt félbe kellett szakítani a meccset. Ahogyan arra számítani lehetett, a rendőrség közleményt adott ki arról, hogy milyen beavatkozások történtek a találkozó során.

Szurkolói viselkedése miatt büntetésre számíthat az Újpest
Szurkolói viselkedése miatt büntetésre számíthat az Újpest

Az Újpest FC–Ferencvárosi TC labdarúgó mérkőzésen többször kellett intézkedniük a rendőröknek”

– olvasható a police.hu-n.

„A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet alapján előzetesen kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzést játszottak május 3-án a budapesti Szusza Ferenc stadionban. Ennek megfelelően a sportrendezvény biztosításában a biztonsági szolgálat mellett a Készenléti Rendőrség és a Budapesti Rendőr-főkapitányság erői is részt vettek. A mérkőzéssel összefüggésben a rendőrök 17 embert igazoltattak. Két ember beszaladt a játéktérre, őket a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő és rendbontás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt négy emberrel szemben feljelentést tettek, hat fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, egy emberhez pedig mentőt hívtak a rendőrök.”

A televíziós felvételekből nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mi történt a lelátón, de azt lehetett hallani, hogy a két tábor a balhé kirobbanása előtt pocskondiázó énekekkel üzengetett egymásnak. Ezt követően sok újpesti szurkolónál elszakadt a cérna, és az oldallelátókon megindultak a Ferencváros drukkerei felé. Percekig állt a játék, a zöld-fehérek szurkolótáborát Dibusz Dénes csapatkapitány próbálta nyugtatni, végül a meccs végül a 89. percben folytatódhatott.

Elnézést kért az Újpest-szurkoló

Az interneten csak „Orosz R.” néven említett drukker a közösségi médián keresztül kért bocsánatot azért, amiért berohant a pályára, és hergelte a vendégszurkolókat.


„Nem tudom, hol is kezdjem a történetet – idézte őt az 1885 Pictures nevű újpesti szurkolói Facebook-oldal. – Amikor elindultam tegnap délután a derbire, nem számítottam arra, hogy másnap velem lesz tele az internet. Őszintén szólva, nem is szeretek a figyelem középpontjában lenni.

Rengeteg üzenetet kapok újpestiektől, akik gratulálnak nekem és büszkék rám. Nagyon jól esik, hogy mellettem vagytok, és nagyon jóleső szavakat kapok, de senkit nem bíztatok erre vagy ehhez hasonlóra.

Megértek minden negatív véleményt is. Szeretnék elnézést kérni minden újpestitől, aki rossz szemmel tekintett a történtekre, illetve bocsánatot kérek minden helyszínen lévő ferencvárosi nőtől és gyerektől, az Újpesti Futball Clubtól és az anyukámtól.

Remélem, minél előbb visszatérhetek a Szusza Ferenc Stadionba, mert a meccsre járás, a lelátó és ez a csapat jelent számomra mindent.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Unknown
2026. május 04. 19:56
Papám, te már csak nagypapakorodban mehetsz meccsre! Pályára rohanni nagyobb bűn, mint ha bizonyos dolgokat tagadnál....
