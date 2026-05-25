Szoboszlai bekerült a Premier League álomcsapatába a világ vezető adatelemzőjénél

Szoboszlai Dominik bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025–26-os szezonjának álomcsapatába a világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analystnál. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Liverpool egyedüli képviselője lett a legjobb tizenegyben.

Az Opta részletesen is összefoglalta a szezon számadatait: a 380 bajnokin összesen 1045 gól született 9503 lövésből, a játékosok 273 956 sikeres passzt mutattak be, miközben 12 671 szerelés és 44 kiállítás is történt. Ismert, a bajnoki címet az Arsenal szerezte meg, míg a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton búcsúzott az élvonaltól.