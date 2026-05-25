liverpool premier league szoboszlai dominik opta

Szoboszlai bekerült a Premier League álomcsapatába a világ vezető adatelemzőjénél

2026. május 25. 18:30

Az Opta közzétette az angol bajnokság legjobb tizenegyét. Szoboszlai Dominik egyedüli liverpooliként kapott helyet a csapatban.

Szoboszlai Dominik bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025–26-os szezonjának álomcsapatába a világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analystnál. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Liverpool egyedüli képviselője lett a legjobb tizenegyben. 

Az Opta részletesen is összefoglalta a szezon számadatait: a 380 bajnokin összesen 1045 gól született 9503 lövésből, a játékosok 273 956 sikeres passzt mutattak be, miközben 12 671 szerelés és 44 kiállítás is történt. Ismert, a bajnoki címet az Arsenal szerezte meg, míg a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton búcsúzott az élvonaltól.

A szezon legjobbjaiból összeállított álomcsapatban az Arsenal dominál: a rekordot jelentő 19 kapott gól nélküli mérkőzést hozó David Raya mellett William Saliba, Gabriel Magalhães és Declan Rice is helyet kapott a bajnokcsapatból. A középpálya és a támadósor azonban már sokkal vegyesebb képet mutat, több klub játékosaival.

A Manchester City három futballistával – köztük a gólkirály Erling Haaland és Rayan Cherki – képviselteti magát, míg a Manchester Unitedből Bruno Fernandes került be az év csapatába. A Liverpoolból egyetlen játékos fért be a válogatottba, ami a klub idénybeli ötödik helyezését is tükrözi, 

ugyanakkor ez az egy futballista kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott.

Szoboszlai szereplését külön is méltatta az Opta: a középpályás a mezőnyben holtversenyben a legtöbb, tizenhatoson kívülről szerzett góllal (4) zárt, és 52 távoli lövéssel vezette a Premier League mezőnyét. Mind a négy találatát szabadrúgásból szerezte, amivel nemcsak az idény legeredményesebb pontrúgója lett, hanem a Liverpool történetében is rekordot állított fel egy szezonon belül ebben a mutatóban. A magyar középpályásáé volt a legtöbb sikeres keresztlabda (69) a szezonban, és csak a szezon játékosának választott Bruno Fernandes alakított ki több lehetőséget nála rögzített szituációkból.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Liverpool szurkolói hatalmas fölénnyel választották Szoboszlai Dominiket a szezon legjobb játékosának. A Vörösök drukkereinek 96 százaléka a voksolt a csapat nyolcasára. 

Az Opta álomtizenegye Szoboszlaival a középpálya jobb oldalán

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. május 25. 19:19
Örülök és gratulálok!
