Szoboszlai bekerült a Premier League álomcsapatába a világ vezető adatelemzőjénél

Megvan a döntés: Szoboszlai Dominik utcahosszal a Liverpool idei legjobbja
Nem is nagyon lehetett kérdés.
Az Opta közzétette az angol bajnokság legjobb tizenegyét. Szoboszlai Dominik egyedüli liverpooliként kapott helyet a csapatban.
Szoboszlai Dominik bekerült az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 2025–26-os szezonjának álomcsapatába a világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analystnál. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Liverpool egyedüli képviselője lett a legjobb tizenegyben.
Az Opta részletesen is összefoglalta a szezon számadatait: a 380 bajnokin összesen 1045 gól született 9503 lövésből, a játékosok 273 956 sikeres passzt mutattak be, miközben 12 671 szerelés és 44 kiállítás is történt. Ismert, a bajnoki címet az Arsenal szerezte meg, míg a West Ham United, a Burnley és a Wolverhampton búcsúzott az élvonaltól.
A szezon legjobbjaiból összeállított álomcsapatban az Arsenal dominál: a rekordot jelentő 19 kapott gól nélküli mérkőzést hozó David Raya mellett William Saliba, Gabriel Magalhães és Declan Rice is helyet kapott a bajnokcsapatból. A középpálya és a támadósor azonban már sokkal vegyesebb képet mutat, több klub játékosaival.
A Manchester City három futballistával – köztük a gólkirály Erling Haaland és Rayan Cherki – képviselteti magát, míg a Manchester Unitedből Bruno Fernandes került be az év csapatába. A Liverpoolból egyetlen játékos fért be a válogatottba, ami a klub idénybeli ötödik helyezését is tükrözi,
ugyanakkor ez az egy futballista kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott.
Szoboszlai szereplését külön is méltatta az Opta: a középpályás a mezőnyben holtversenyben a legtöbb, tizenhatoson kívülről szerzett góllal (4) zárt, és 52 távoli lövéssel vezette a Premier League mezőnyét. Mind a négy találatát szabadrúgásból szerezte, amivel nemcsak az idény legeredményesebb pontrúgója lett, hanem a Liverpool történetében is rekordot állított fel egy szezonon belül ebben a mutatóban. A magyar középpályásáé volt a legtöbb sikeres keresztlabda (69) a szezonban, és csak a szezon játékosának választott Bruno Fernandes alakított ki több lehetőséget nála rögzített szituációkból.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Liverpool szurkolói hatalmas fölénnyel választották Szoboszlai Dominiket a szezon legjobb játékosának. A Vörösök drukkereinek 96 százaléka a voksolt a csapat nyolcasára.
