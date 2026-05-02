Az exkluzív interjúból kiderült: nem csak Szalah mondhat búcsút a Liverpoolnak a szezonzárón

Nem maradt visszhangok nélkül a római vakáció sem.
Szalah Steven Gerrardnak adott interjújában a távozása mellett, a jövőjéről is beszélt.
Mint ismert, Mohamed Szalah az idény végén felbontja szerződését a Liverpool labdarúgó csapatával. Az egyiptomi játékos a szezon végéhez közeledve Steven Gerrardnak adott exkluzív interjút, amelyben rengeteg érdekességre derült fény.
Úgy érzem, hogy ez a helyes döntés most, és békében vagyok vele
– mondta Szalah Liverpoolból való távozása kapcsán.
„Boldog vagyok, mert minden, ami ebben a szezonban történt, azt mondatja velem: »itt az ideje menni«.” – tette hozzá az egyiptomi, utalva az azóta már rendeződő, azonban a szezon során megromló kapcsolatára Arne Slotal, a csapat edzőjével.
Szalah váratlanul bejelentést tett a búcsúmeccsével kapcsolatban is. Mint mondta, azt szeretné, ha a május 24-i szezonzárón – amikor a Liverpool csapata a Brentfordot fogadja az Anfielden – a közönsége nem csak őt de a Vörösök korábbi csapatkapitányt, Jordan Hendersont is megtisztelné azzal, hogy megköszöni neki tizenkét év munkáját.
Az egyiptomi kérését azzal indokolta, hogy három évvel ezelőtt, amikor a klub korábbi csapatkapitánya posztjára leigazolta Szoboszlai Dominiket, a sietve távozó Henderson nem kapta meg a neki járó búcsút.
A 35 éves Henderson jelenleg éppen annak a Brentfordnak a futballistája, amely ellenfélként érkezik az Anfieldre a záró fordulóban, így az egyiptomi legenda kérése szempontjából pont kapóra jön a Liverpool sorsolása.
Szalah a jövőjét illetőleg is megszólalt Gerrardnak. Mint mondta: „Úgy érzem, hogy még sok van bennem: fizikailag nagyon jól érzem magam, sok meccset játszottam ebben a szezonban.
Még nem döntöttem el, mit fogok csinálni, sok jó lehetőségem van.”
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP
