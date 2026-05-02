Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool mohamed szalah steven gerrard henderson

Az exkluzív interjúból kiderült: nem csak Szalah mondhat búcsút a Liverpoolnak a szezonzárón

2026. május 02. 08:42

Szalah Steven Gerrardnak adott interjújában a távozása mellett, a jövőjéről is beszélt.

Mint ismert, Mohamed Szalah az idény végén felbontja szerződését a Liverpool labdarúgó csapatával. Az egyiptomi játékos a szezon végéhez közeledve Steven Gerrardnak adott exkluzív interjút, amelyben rengeteg érdekességre derült fény.

Úgy érzem, hogy ez a helyes döntés most, és békében vagyok vele

 – mondta Szalah Liverpoolból való távozása kapcsán.

„Boldog vagyok, mert minden, ami ebben a szezonban történt, azt mondatja velem: »itt az ideje menni«.” – tette hozzá az egyiptomi, utalva az azóta már rendeződő, azonban a szezon során megromló kapcsolatára Arne Slotal, a csapat edzőjével.

Szalah váratlanul bejelentést tett a búcsúmeccsével kapcsolatban is. Mint mondta, azt szeretné, ha a május 24-i szezonzárón – amikor a Liverpool csapata a Brentfordot fogadja az Anfielden – a közönsége nem csak őt de a Vörösök korábbi csapatkapitányt, Jordan Hendersont is megtisztelné azzal, hogy megköszöni neki tizenkét év munkáját.

Az egyiptomi kérését azzal indokolta, hogy három évvel ezelőtt, amikor a klub korábbi csapatkapitánya posztjára leigazolta Szoboszlai Dominiket, a sietve távozó Henderson nem kapta meg a neki járó búcsút.

A 35 éves Henderson jelenleg éppen annak a Brentfordnak a futballistája, amely ellenfélként érkezik az Anfieldre a záró fordulóban, így az egyiptomi legenda kérése szempontjából pont kapóra jön a Liverpool sorsolása.

Szalah a jövőjét illetőleg is megszólalt Gerrardnak. Mint mondta: „Úgy érzem, hogy még sok van bennem: fizikailag nagyon jól érzem magam, sok meccset játszottam ebben a szezonban.

 Még nem döntöttem el, mit fogok csinálni, sok jó lehetőségem van.”

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!