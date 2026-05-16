Szoboszlai egyetlen mozdulattal megidézte a klublegendát – új becenevet kapott az angoloktól

Szoboszlai két gólpasszt adott, de elcsúszott és simán kikapott a Liverpool
Az Aston Villa 4–2-re nyert és már biztos Bajnokok Ligája-induló.
A birminghami vereség után még mindig nem biztos a Liverpool őszi Bajnokok Ligája-indulása. Szoboszlai elcsúszása közben megihlette a Vörösök szurkolóit.
Mint arról beszámoltunk, az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját egy BL-helyért zajló párharc, az Aston Villa–Liverpool mérkőzés indította, amelyen a vendégeknél Szoboszlai Dominik hiába adott két gólpasszt Virgil van Dijknek, a címvédő kétgólos, 4–2-es vereséget szenvedett, és még nem tudta bebiztosítani az őszi Bajnokok Ligája-indulását.
A meccs krónikájához tartozik, hogy az 57. percben 1–1-es állásnál Kerkez bedobása után Szoboszlaihoz került a labda, ám a magyar válogatott csapatkapitánya elcsúszott, így Rogers lecsaphatott a játékszerre, majd gólpasszt adott Watkinsnak, ezzel beindult a birminghami henger, amely meg sem állt négyig.
Ezzel történelmi eredmény született, a 38 mérkőzéses Premier League-korszakban még sosem fordult elő, hogy egy idényben több mint 50 góllal terheljék meg a Vörösök kapuját, jelenleg 51-nél jár a számláló.
Szoboszlai elcsúszását egyből a korábbi legenda Steven Gerrard mozdulatához hasonlították, 2014. április 27-én a Chelsea ellen rontott az angol középpályás, az a baki akkor sokba került a Poolnak, kikapott és végül elbukta a bajnoki aranyérmet. A szurkolók a kommentszekciókban rögtön kapcsoltak is a látottak után, csúszkáló G után a magyar középpályás is új becenevet kapott.
„A példaképét akarta utánozni”
„A 8-as mez újra lecsapott”
Gerrard baklövése miatt a Liverpool anno elbukta a PL-címet, mégis a klubtörténet legnagyobb játékosa volt”
„Új beceneve: csúszkáló D”
„Nem is történhetett volna nála jobb formában lévő játékossal”
Ami biztos, Szoboszlai birminghami hibája miatt nem fizetett olyan drága árat a Liverpool, mint 12 éve a Chelsea ellen, mert a BL-inulást még bebiztosíthatja a zárókörben, azt pedig majd eldönti az idő, hogy a klublegendák között csatlakozik-e Gerrardhoz az univerzális magyar középpályás.
Az Aston Villa–Liverpool (4–2) találkozó összefoglalója:
Fotó: Darren Staples / AFP