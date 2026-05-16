liverpool Steven Gerrard Szoboszlai Dominik

Szoboszlai egyetlen mozdulattal megidézte a klublegendát – új becenevet kapott az angoloktól

2026. május 16. 13:56

A birminghami vereség után még mindig nem biztos a Liverpool őszi Bajnokok Ligája-indulása. Szoboszlai elcsúszása közben megihlette a Vörösök szurkolóit.

Mint arról beszámoltunk, az angol labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulóját egy BL-helyért zajló párharc, az Aston Villa–Liverpool mérkőzés indította, amelyen a vendégeknél Szoboszlai Dominik hiába adott két gólpasszt Virgil van Dijknek, a címvédő kétgólos, 4–2-es vereséget szenvedett, és még nem tudta bebiztosítani az őszi Bajnokok Ligája-indulását.

A meccs krónikájához tartozik, hogy az 57. percben 1–1-es állásnál Kerkez bedobása után Szoboszlaihoz került a labda, ám a magyar válogatott csapatkapitánya elcsúszott, így Rogers lecsaphatott a játékszerre, majd gólpasszt adott Watkinsnak, ezzel beindult a birminghami henger, amely meg sem állt négyig.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Ezzel történelmi eredmény született, a 38 mérkőzéses Premier League-korszakban még sosem fordult elő, hogy egy idényben több mint 50 góllal terheljék meg a Vörösök kapuját, jelenleg 51-nél jár a számláló.

Két gólpassz és egy elcsúszás Szoboszlaitól

Szoboszlai elcsúszását egyből a korábbi legenda Steven Gerrard mozdulatához hasonlították, 2014. április 27-én a Chelsea ellen rontott az angol középpályás, az a baki akkor sokba került a Poolnak, kikapott és végül elbukta a bajnoki aranyérmet. A szurkolók a kommentszekciókban rögtön kapcsoltak is a látottak után, csúszkáló G után a magyar középpályás is új becenevet kapott.

„A példaképét akarta utánozni”

„A 8-as mez újra lecsapott”

Gerrard baklövése miatt a Liverpool anno elbukta a PL-címet, mégis a klubtörténet legnagyobb játékosa volt”

„Új beceneve: csúszkáló D”

„Nem is történhetett volna nála jobb formában lévő játékossal”

Ami biztos, Szoboszlai birminghami hibája miatt nem fizetett olyan drága árat a Liverpool, mint 12 éve a Chelsea ellen, mert a BL-inulást még bebiztosíthatja a zárókörben, azt pedig majd eldönti az idő, hogy a klublegendák között csatlakozik-e Gerrardhoz az univerzális magyar középpályás.

Az Aston Villa–Liverpool (4–2) találkozó összefoglalója:

Fotó: Darren Staples / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Color
2026. május 16. 15:14
Ne felejtsük el Mick Jagger híres mondását. Mindegy mit írnak rólam a harmincadik oldalon,ha a fényképem a címlapon van. Azért az,hogy Dominik teljesítményét ez az elcsúszás lerontotta volna,nem nagyon hiszem.
akkkkorki
2026. május 16. 14:41
Miután Dominik elcsúszott, tegyük már hozzá, hogy azt a gurítást Pécsi Ármin fogta volna. Alison meg bőven. Nekem Mama játéka kurvára nem jön be! Mi a francnak adták el Kellehert vagy Diazt???!!! Ott van Martinez, hát a kirúgásai zöme, szerintem 70-80%-a csapattárshoz megy, Mamanak 10-20%-a találja el a Pool játékost.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!