„Tartalmas megbeszélést folytattam Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszterrel Budapesten. A hivatalos fogadást és a négyszemközti egyeztetést követően plenáris tárgyalást tartottunk a svéd és a magyar delegáció részvételével.

A mai megbeszélés fontos témája volt a visegrádi országok és a skandináv államok közötti szorosabb együttműködés. Egy erős észak–közép-európai tengely érdemben hozzájárulhat Európa biztonságának, versenyképességének és politikai súlyának növeléséhez.