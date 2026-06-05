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svéd biztonság orbán anita tartalmas megbeszélés európa

Tartalmas megbeszélést folytattam a svéd külügyminiszterrel Budapesten

2026. június 05. 20:29

A mai megbeszélés fontos témája volt a visegrádi országok és a skandináv államok közötti szorosabb együttműködés.

2026. június 05. 20:29
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Orbán Anita
Orbán Anita
Facebook

„Tartalmas megbeszélést folytattam Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszterrel Budapesten. A hivatalos fogadást és a négyszemközti egyeztetést követően plenáris tárgyalást tartottunk a svéd és a magyar delegáció részvételével.

A mai megbeszélés fontos témája volt a visegrádi országok és a skandináv államok közötti szorosabb együttműködés. Egy erős észak–közép-európai tengely érdemben hozzájárulhat Európa biztonságának, versenyképességének és politikai súlyának növeléséhez.

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Kiemelten foglalkoztunk a Nyugat-Balkán helyzetével is. Magyarország számára a térség stabilitása, biztonsága és érdemalapú európai közeledése stratégiai jelentőségű kérdés, hiszen ez nemcsak a régió, hanem egész Európa érdeke.”

Nyitókép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala

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Összesen 26 komment

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arkadash
2026. június 05. 22:18
Előbb a holland, most a svéd…? Mire készülnek? Amúgy valaki öltöztesse fel ezt az Anitát a protokoll szerint!
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0
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angeleye
2026. június 05. 21:59
A svédek golyófogónak és felvonulási területnek nézik az országunkat. Soha nem kezeltek partnerként és nem is fognak. Az egyik legundorítobb álszent nép Európában. Mit művelt a 3 millió légy az országgal?
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0
0
wasserwoman
2026. június 05. 21:55
tartalmas megbeszélés, a népszabadságban irtak ilyeneket a semmiről. Méltó utód
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1
0
lemez
2026. június 05. 21:46
Nyihaha annyira europai hogy indul a háborúba.Belerángat mindenbe amit idáig megöriztúnk s semlegességet.
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1
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