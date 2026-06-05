Lassan, de biztosan kezd földbe állni a teljes ukrán harcjárműgyártás
Hat hónapig egyetlen új páncélozott harcjárműre sem adott le rendelést saját védelmi ipari vállalatainak az ukrán vezetés.
A mai megbeszélés fontos témája volt a visegrádi országok és a skandináv államok közötti szorosabb együttműködés.
„Tartalmas megbeszélést folytattam Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszterrel Budapesten. A hivatalos fogadást és a négyszemközti egyeztetést követően plenáris tárgyalást tartottunk a svéd és a magyar delegáció részvételével.
A mai megbeszélés fontos témája volt a visegrádi országok és a skandináv államok közötti szorosabb együttműködés. Egy erős észak–közép-európai tengely érdemben hozzájárulhat Európa biztonságának, versenyképességének és politikai súlyának növeléséhez.
Kiemelten foglalkoztunk a Nyugat-Balkán helyzetével is. Magyarország számára a térség stabilitása, biztonsága és érdemalapú európai közeledése stratégiai jelentőségű kérdés, hiszen ez nemcsak a régió, hanem egész Európa érdeke.”
Nyitókép forrása: Orbán Anita Facebook-oldala
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Hat hónapig egyetlen új páncélozott harcjárműre sem adott le rendelést saját védelmi ipari vállalatainak az ukrán vezetés.