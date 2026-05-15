Szoboszlai és Kerkez is ott van a kezdőben: a BL-indulásért harcol a Liverpool a Villa Parkban – ÉLŐ

Óriási rangadóra volt kilátás az Aston Villa–Liverpoolon a Premier League 37. fordulójában, hiszen a két csapat ugyanannyi ponttal állt a találkozó előtt a tabellán, a Vörösök jobb gólkülönbségük miatt tanyáztak eggyel előrébb a negyedik helyen. Ráadásul az is biztos volt, hogy amelyik csapat nyer, az az utolsó forduló eredményétől függetlenül ott lesz a következő évadban a Bajnokok Ligájában.

Arne Slot kezdőcsapatát bő egy órával a kezdő sípszó előtt tudatták a nyilvánossággal: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült, míg a szezon végén búcsúzó klublegenda, Mohamed Szalah sérülése után ismét leülhetett a kispadra, ahogy Florian Wirtz is.