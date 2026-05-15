Szoboszlai és Kerkez is ott van a kezdőben: a BL-indulásért harcol a Liverpool a Villa Parkban – ÉLŐ

Szoboszlai az MU BL-győztes védőjét is levette a lábáról – szerinte a magyarnak is járhatna az év játékosa díj Angliában
De nem biztos benne, hogy számolnak a magyarral.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült Arne Slot kezdőcsapatába. Aston Villa–Liverpoollal indul az angol bajnokság utolsó előtti fordulója, a tét a Bajnokok Ligája-indulás bebiztosítása.
Óriási rangadóra volt kilátás az Aston Villa–Liverpoolon a Premier League 37. fordulójában, hiszen a két csapat ugyanannyi ponttal állt a találkozó előtt a tabellán, a Vörösök jobb gólkülönbségük miatt tanyáztak eggyel előrébb a negyedik helyen. Ráadásul az is biztos volt, hogy amelyik csapat nyer, az az utolsó forduló eredményétől függetlenül ott lesz a következő évadban a Bajnokok Ligájában.
Arne Slot kezdőcsapatát bő egy órával a kezdő sípszó előtt tudatták a nyilvánossággal: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is bekerült, míg a szezon végén búcsúzó klublegenda, Mohamed Szalah sérülése után ismét leülhetett a kispadra, ahogy Florian Wirtz is.
Élő közvetítésünk folyamatosan frissül.
Premier League, 37. forduló
Aston Villa–Liverpool 21.00
Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Pau, Digne – Tielemans, Lindelof – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins.
Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Jones, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.
Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP