Jaap Stam Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai az MU BL-győztes védőjét is levette a lábáról – szerinte a magyarnak is járhatna az év játékosa díj Angliában

2026. május 13. 22:30

Jaap Stam szerint a Liverpool magyar középpályásának is esélyesnek kellene lennie az év játékosa díjra Angliában. A Manchester United korábbi védője ugyanakkor nem biztos benne, hogy számolnak Szoboszlai Dominikkel.

A Manchester Uniteddal 1999-ben Bajnokok Ligáját nyerő holland védő, Jaap Stam szerint a Liverpool gyatra idénye ellenére Szoboszlai Dominik is esélyes lehet az év játékosa díjra Angliában, amit a Premier League ad oda az évad végén. Bár az ex-labdarúgó abban sem biztos, hogy egyáltalán számolnak a magyar középpályással.

Jaap Stam Szoboszlairól beszélt (a képen az 1998-as világbajnokságon). Fotó: firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP

Szoboszlai egyébként ebben az idényben már ötször volt a hónap játékosa – de ezt a díjat „csupán” a Liverpooltól kapta, a PL egyszer sem ítélte oda neki. Augusztusban a hónap gólja címet vehette át az Arsenal ellen lőtt szabadrúgásgóljáért.

Nem olyan régen a futballszakírók a Vörös Ördögök játékosát, Bruno Fernandest választották meg a PL-idény legjobbjának, Szoboszlai a top háromba sem fért be, Declan Rice és barátja, Erling Haaland is megelőzte.

Stam azonban nem feledkezett meg a magyarról, szerinte a PL által kiosztott díj legjobbjai között ott kellene, hogy legyen Szoboszlai neve.

„Értem én, hogy Gabrielt az év játékosaként emlegetik a védekezése, a gólerőssége és az Arsenalban betöltött szerepe miatt. Számomra viszont akkor is Bruno Fernandes volt a legjobb, és nem azért, mert a Unitedben játszik. 

És szerintem van még egy játékos, aki odakerülhetne, méghozzá Szoboszlai Dominik a Liverpoolból. De nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán számolnak vele…”

 – idézi a holland szavait a Liverpool Echo.

Az őket szemléző Empire of the Kop mejegyezte: az Opta adatai szerint Szoboszlainál csak Fernandes teremtett több helyzetet a PL-idényben, így a magyar jobban áll ebben a mutatóban mint Declan Rice, Enzo Fernandez és Rayan Cherki. 13 góljával és 10 gólpasszával pedig egyértelműen kiemelkedett a halovány Liverpoolból.

