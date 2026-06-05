Újra megjelent a pluszdíj a mobilparkolásnál

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A Gazdasági Versenyhivatal közölte, hogy több fogyasztói panasz érkezett hozzájuk a Telekom gyakorlatával kapcsolatban, ezeket jelenleg vizsgálják.
Alig néhány hónappal azután, hogy a kormány megszüntette a mobilparkolásnál felszámított kényelmi díjat, a Telekom új konstrukcióban ismét pluszköltséget vezetett be ügyfelei számára – számolt be a Telex.
A szolgáltató június 1-jétől a „Parkolás – Extra Szolgáltatások” nevű csomaggal kínálja a mobilparkolást. Az új szolgáltatás díja parkolásonként 99 forint, amelyet a parkolási díjon felül kell megfizetni. A Telekom szerint a konstrukció nem kényelmi díj, hanem olyan kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmaz, mint a 0–24 órás telefonos asszisztencia vagy a 20 kilométeren belüli autómentés.
A társaság ugyanakkor megerősítette: ügyfelei jelenleg csak az extra szolgáltatás megvásárlásával tudnak mobilparkolást indítani a Telekom rendszerén keresztül,
külön díjmentes opció nem érhető el.
A cég arra hivatkozik, hogy a hatályos jogszabályok lehetővé teszik olyan üzleti modell alkalmazását, amelyben a mobilparkolás mellé többletszolgáltatásokat kínálnak, és ezért külön díjat számítanak fel. A Telekom hangsúlyozta, hogy minden esetben a jogszabályoknak megfelelően jár el.
A változás több mint négymillió előfizetőt érinthet, ugyanakkor a parkolni kívánó autósok más alkalmazásokat is választhatnak. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszerében működő szolgáltatások – például a Parkl, az EasyPark vagy az OTP Simple – egyelőre nem vezettek be hasonló kötelező többletdíjat. Az ügy a hatóságok figyelmét is felkeltette. A Gazdasági Versenyhivatal közölte, hogy több fogyasztói panasz érkezett hozzájuk a Telekom gyakorlatával kapcsolatban, ezeket jelenleg vizsgálják.
Képek forrása: MTI/Balogh Zoltán