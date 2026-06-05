Újra megjelent a pluszdíj a mobilparkolásnál

Alig néhány hónappal azután, hogy a kormány megszüntette a mobilparkolásnál felszámított kényelmi díjat, a Telekom új konstrukcióban ismét pluszköltséget vezetett be ügyfelei számára – számolt be a Telex.

A szolgáltató június 1-jétől a „Parkolás – Extra Szolgáltatások” nevű csomaggal kínálja a mobilparkolást. Az új szolgáltatás díja parkolásonként 99 forint, amelyet a parkolási díjon felül kell megfizetni. A Telekom szerint a konstrukció nem kényelmi díj, hanem olyan kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmaz, mint a 0–24 órás telefonos asszisztencia vagy a 20 kilométeren belüli autómentés.