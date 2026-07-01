Komoly csapást mérnek Karácsonyék az elektromos autósokra: brutális parkolási díjak jönnek Budapesten

Ahogy arról beszámoltunk, július 1-jétől jelentősen emelkedtek a parkolási díjak Budapesten, emellett a fővárosban megszűnt a parkolóautomatás fizetés lehetősége is, így a parkolásért már kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet fizetni. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet azonban további szigorításokat is tartalmaz, amelyek 2027 elejétől lépnek hatályba.

A szabályozás értelmében 2027. január 1-jétől megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten.

Emellett a nagy tömegű autók után a normál díj kétszeresét kell majd fizetni. A belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogrammos, a tisztán elektromos autóknál pedig 2000 kilogrammos saját tömeg felett lép életbe a magasabb tarifa. A szabályozás szempontjából nem az össztömeg, hanem a jármű saját tömege számít, így számos nagyobb elektromos SUV és családi modell is érintett lehet.