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parkolás elektromos autózás budapest

Komoly csapást mérnek Karácsonyék az elektromos autósokra: brutális parkolási díjak jönnek Budapesten

2026. július 01. 20:40

2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

2026. július 01. 20:40
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Ahogy arról beszámoltunk, július 1-jétől jelentősen emelkedtek a parkolási díjak Budapesten, emellett a fővárosban megszűnt a parkolóautomatás fizetés lehetősége is, így a parkolásért már kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet fizetni. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet azonban további szigorításokat is tartalmaz, amelyek 2027 elejétől lépnek hatályba.

A szabályozás értelmében 2027. január 1-jétől megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. 

Emellett a nagy tömegű autók után a normál díj kétszeresét kell majd fizetni. A belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogrammos, a tisztán elektromos autóknál pedig 2000 kilogrammos saját tömeg felett lép életbe a magasabb tarifa. A szabályozás szempontjából nem az össztömeg, hanem a jármű saját tömege számít, így számos nagyobb elektromos SUV és családi modell is érintett lehet.

A jelenlegi díjszabás alapján a dupla tarifa az „A” zónában akár 1600, a „B” zónában 1200, a „C” zónában 800, míg a „D” zónában 600 forintos óradíjat jelenthet. A végleges összegeket ugyanakkor a jogszabályban rögzített díjplafon is befolyásolhatja.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 5 komment

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Burdisgarage
2026. július 01. 20:54
Jud Süss
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patópál
2026. július 01. 20:54
Budapest erre szavazott. Hajrá.
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hümm
2026. július 01. 20:52
Óvatosan a környezettudatossággal és a modern kütyükkel/autókkal. Mindenkit lebeszélnek a gázfűtésről, benzines autóról, árammal minden egyszerűbb. Majd amikor a többség számára az energia diverzifikáció megszűnik, feltoljuk az áram árát a végtelenségig. Meg a dögnehéz elektromos autók parkolását. Az egyszerű polgár meg vagy visszalép óriási veszteségek árán, vagy fizet mint a katonatiszt. Látható volt eddig is a trend. Nem azt mondom, hogy nem szívja meg az, aki hagy alternatív lehetőségeket is, de ez a mindent áramra rakunk nagyon nagy zsákutca.
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