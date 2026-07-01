Ft
Ft
35°C
25°C
Ft
Ft
35°C
25°C
07. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
parkolás Budapest automata

Július 1-től jelentősen emelkednek a parkolási díjak a fővárosban – és már csak mobillal fizethetünk

2026. július 01. 07:57

A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tűnik el.

2026. július 01. 07:57
null

Július elsejétől kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tűnik el. A Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés szerdán lépett hatályba.

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolásüzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja.

A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes, magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam-korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. QR-kódját, amellyel részletes mobilfizetési információk érhetők el.

A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak: a belvárosi „A” zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a „B”-ben 450 helyett 600 forintot, a „C”-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külsőbb területeket magában foglaló „D” zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj mától 800 forint per óra.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A változásokról további információk a budapest.hu oldalon olvashatók.

A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be.

A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást.

(MTI)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zabszem
2026. július 01. 11:46
És az mit csináljon, akinek nincs mobiltelefonja vagy nem tudja használni!?
Válasz erre
0
0
fullfater
2026. július 01. 11:23
A globalista háttérhatalom újabb kicsi térnyerése. Ahogy elvesztik a nemzeti pénzeket azok fizikai formájában úgy tenyerelnek rá az egyének digitális pénzére. Amíg a buxámban volt 1000 Ft addig Ursula nem fért hozzá. Most, hogy már csak a bank digitális regisztereiben létezik majd így Ursula egy karlendítéssel átküldheti Volodymirnek. És át is fogja.
Válasz erre
1
0
Box Hill
2026. július 01. 11:10
Milyen törvény engedi meg a készpénz használat elutasítását?
Válasz erre
0
0
h040183
2026. július 01. 11:09
Ez az, ÁRADJOOON! Köszönjük karigeri, köszönjük Tiszar.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!