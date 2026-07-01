Július 1-től jelentősen emelkednek a parkolási díjak a fővárosban – és már csak mobillal fizethetünk

Július elsejétől kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tűnik el. A Fővárosi Közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés szerdán lépett hatályba.

A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolásüzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja.

A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes, magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam-korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. QR-kódját, amellyel részletes mobilfizetési információk érhetők el.