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belváros fővárosi közgyűlés parkolási díj bkk forint

Szerdától csak mobilon keresztül lehet fizetni a parkolásért Budapesten

2026. június 29. 09:28

Emellett zónától függően 33-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.

2026. június 29. 09:28
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Szerdától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50 százalékkal emelkednek a parkolási díjak.

A Fővárosi Közgyűlés még a 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július elsején lép hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A BudapestGO alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba.

Szerdától a parkolási díj az „A” várakozási övezetekben 800 forint/óra, a „B”-ben 600 forint/óra, a „C”-ben 400 forint/óra, míg a „D” várakozási övezetekben 300 forint/óra lesz.

Továbbá az őrzött, díjfizető P+R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint/órára emelkedik, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margitsziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint/óra lesz. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is: az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. 

Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Közvetlen járat közlekedik majd például a Deák Ferenc tér és Pécel között, és szintén a pesti belvárosig közlekedik majd a busz Gödöllőről. Budaörs, Budakeszi, Zsámbék, valamint a környékbeli települések jobb hálózati kapcsolatait az egészen Törökbálintig közlekedő járatok biztosítják. Szentendre felé is indul busz a belvárosból, javul Solymár, Szigetszentmiklós és Gyál elérése is.

(MTI)

Nyitókép: Mohai Balázs/MTI

 

Összesen 36 komment

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elcapo-3
2026. június 29. 11:04
Szektás prolik ........erre szavaztatok!
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0
elcapo-3
2026. június 29. 11:03
És aki nem használ mobilt? Meg kell támadni a rendeletet , diszkrimináció!
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1
0
Szuperszig
2026. június 29. 10:56
Polgári önrendelkezés korlátozása. Ezt akartuk?
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0
0
lemez
2026. június 29. 10:52
És akinek nincs mobil bankja?
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2
0
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