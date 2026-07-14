Durván emelkedik a benzin ára, szerdától újfent drágább lesz, mint a Tisza által kivezetett védett ár
A világpiaci változások nem éppen kedvezőek az üzemanyagok terén.
Ez a Tisza-kormány által kivezetett védett ár FELETT van.
„A kampányban 480 forintot követeltek, ehelyett holnaptól 600 forintért tankolhatunk.
Ezt is ajánljuk a témában
A világpiaci változások nem éppen kedvezőek az üzemanyagok terén.
Ez a Tisza-kormány által kivezetett védett ár FELETT van.
A mai parlamenti performanszok helyett inkább ezzel kellene foglalkozni.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert