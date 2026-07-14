Brüsszel azonnal megdicsérte a Tiszát: „Az új magyar helyreállítási terv magasabb szintű ambíciót mutat a jogállamiság megerősítése terén”

Az Európai Bizottság alelnöke arról viszont már nem beszélt, hogy hétfőn olyan alkotmánymódosítást fogadtak el Magyar Péterék, amellyel korlátozzák a választójogot, lefejezik az Alkotmánybíróságot, és megszűntetik a köztársasági elnök megbízatását. Abszolút jogállam!