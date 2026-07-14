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kormány tisza forint

A kampányban 480 forintot követeltek, ehelyett holnaptól 600 forintért tankolhatunk

2026. július 14. 12:44

Ez a Tisza-kormány által kivezetett védett ár FELETT van.

2026. július 14. 12:44
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Szalai Piroska
Szalai Piroska
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„A kampányban 480 forintot követeltek, ehelyett holnaptól 600 forintért tankolhatunk.

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Ez a Tisza-kormány által kivezetett védett ár FELETT van.

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A mai parlamenti performanszok helyett inkább ezzel kellene foglalkozni.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
ben2
2026. július 14. 14:46
Irgum-burgum 2026. július 14. 12:51 A Poloska Rákosi a kampányban a 480 forintos benzin ár eléréséhez konkrétan a kőolaj termékek adójának csökkentését követelte. Mennyivel is csökkent az adó a kormányváltás óta?
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4
0
demalgon
2026. július 14. 14:28
Nem gond!Lesz vér!Az ártatlanok vére!Azzal jóllakatják majd a szodomita,hazaáruló gonosz férges moslékait!
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2
0
Hohokam
2026. július 14. 14:15
Régen az effélét rugalmas elszakadásnak meg arcvonal-kiegyenesítésnek nevezték.... ez most a piacbarát árkorrekció és közvetett árcsökkentés....
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0
0
fehercsongor
2026. július 14. 14:14
Valószínűleg félreérthető volt a kampányhazugság,és minimum 480 Ft-ra gondoltak a beetetők,csak pontatlanul fogalmaztak,és a gyűlölettől elvakult szavazók saját vágyaik szerint értelmezték azt,ha meg nem így volt,akkor a Tisza (ígéret)betartás helyett betartott a választóknak.Legyen vígasz a pénztárcájukat nézegető tiszás szavazók számára,hogy így legalább jól kicsesztek bosszúhadjáratukban a fideszes szavazókkal ezen a téren is.
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