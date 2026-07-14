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benzin ára holtankoljak üzemanyagok forint

Durván emelkedik a benzin ára, szerdától újfent drágább lesz, mint a Tisza által kivezetett védett ár

2026. július 14. 12:22

A világpiaci változások nem éppen kedvezőek az üzemanyagok terén.

2026. július 14. 12:22
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Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul – írja a holtankoljak.hu portál. Megjegyzik: a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

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A mai országos átlagárak a következők (2026.07.14-én):

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  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter

Az áremelkedés után pedig 601 Ft/liter lenne a benzin, és 615 Ft/liter a gázolaj.

A Tisza-kormány június végével szüntette meg a védett ár intézményét, amely a benzin literjét 595, a gázolajét pedig 615 forintban határozta meg. Akkoriban az átlagár valóban lefelé tartott, bár szakértők előre figyelmeztettek, hogy amennyiben mégsem rendeződik a közel-keleti helyzet, akkor visszatérhetnek még magasabb tartományba. Most épp ezt látjuk, a következő napokban várhatóan újabb áremelkedésekre lehet számítani. 

 

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

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Összesen 54 komment

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nyafika
2026. július 14. 14:50
europész 2026. július 14. 14:44 Horvátoknál olcsóbb.Kb egy huszassal.Tőlünk 15 km az első benzinkút. - Borsod megyében kurvára leszarják...
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nyafika
2026. július 14. 14:49
450,-Ft/Euro...jön az.. TiSzaros nyomor...
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europész
2026. július 14. 14:48
Molra kiszabott különado különadóját most kapjuk meg.Már akkor jeleztem,hogy így lesz amikor a tiszasereg bejelentette a különadóját.
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nyafika
2026. július 14. 14:47
Kezdődik a szívás, hirtelen mindenki én a Fideszre szavaztam?
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