Durván emelkedik a benzin ára, szerdától újfent drágább lesz, mint a Tisza által kivezetett védett ár

Trump újabb bejelentést tett Iránnal kapcsolatban
Az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják.
A világpiaci változások nem éppen kedvezőek az üzemanyagok terén.
Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul – írja a holtankoljak.hu portál. Megjegyzik: a mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.
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Az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják.
A mai országos átlagárak a következők (2026.07.14-én):
Az áremelkedés után pedig 601 Ft/liter lenne a benzin, és 615 Ft/liter a gázolaj.
A Tisza-kormány június végével szüntette meg a védett ár intézményét, amely a benzin literjét 595, a gázolajét pedig 615 forintban határozta meg. Akkoriban az átlagár valóban lefelé tartott, bár szakértők előre figyelmeztettek, hogy amennyiben mégsem rendeződik a közel-keleti helyzet, akkor visszatérhetnek még magasabb tartományba. Most épp ezt látjuk, a következő napokban várhatóan újabb áremelkedésekre lehet számítani.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton