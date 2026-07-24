Drámai áremelkedés a kutakon, ezen a héten szinte minden nap drágult az üzemanyag

Rendkívül feszült helyzet alakult ki a hazai üzemanyagpiacon, miután az elmúlt napokban szinte megállíthatatlanul emelkedtek az árak a benzinkutakon. Ezen a héten – hétfő kivételével – minden egyes nap drágult a tankolás, aminek következtében az átlagárak már most meghaladják a korábbi, júniusban kivezetett védett árszinteket.

A héten tapasztalt áremelkedési hullám példátlan terhet ró az autósokra. Kedd és péntek között a benzin literenkénti ára összesen 27 forinttal, míg a gázolajé 35 forinttal emelkedett. Kedd reggel a benzin ára 8 forinttal, a dízelé 9 forinttal nőtt, majd szerdán újabb 6, illetve 9 forintos drágulás következett. A folyamat csütörtökön egy újabb 7 és 9 forintos emeléssel folytatódott, míg pénteken a benzin ára további 6, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedett.