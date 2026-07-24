Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
07. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
drágult kapitány istván benzin forint

Drámai áremelkedés a kutakon, ezen a héten szinte minden nap drágult az üzemanyag

2026. július 24. 18:39

A védett ár kivezetése óta eltelt időszakban a benzin összesen már 41 forinttal, a gázolaj pedig 42 forinttal drágult.

2026. július 24. 18:39
null

Rendkívül feszült helyzet alakult ki a hazai üzemanyagpiacon, miután az elmúlt napokban szinte megállíthatatlanul emelkedtek az árak a benzinkutakon. Ezen a héten – hétfő kivételével – minden egyes nap drágult a tankolás, aminek következtében az átlagárak már most meghaladják a korábbi, júniusban kivezetett védett árszinteket.

A héten tapasztalt áremelkedési hullám példátlan terhet ró az autósokra. Kedd és péntek között a benzin literenkénti ára összesen 27 forinttal, míg a gázolajé 35 forinttal emelkedett. Kedd reggel a benzin ára 8 forinttal, a dízelé 9 forinttal nőtt, majd szerdán újabb 6, illetve 9 forintos drágulás következett. A folyamat csütörtökön egy újabb 7 és 9 forintos emeléssel folytatódott, míg pénteken a benzin ára további 6, a gázolajé pedig 8 forinttal emelkedett. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Ez azt jelenti, hogy a benzinkutak tábláin gyakorlatilag minden nap át kellett írni a számokat.

Az áremelkedés hátterében a június végén kivezetett kormányzati védett ár megszüntetése áll. A korábbi árplafon a benzin esetében literenként 595 forintos, a dízelnél pedig 615 forintos árat garantált az autósoknak. 

Az intézkedés kivezetése óta eltelt rövid időben a benzin összesen már 41 forinttal, a gázolaj pedig 42 forinttal drágult. 

Jelenleg a 95-ös benzin átlagára 597,5 forint, de egyes kutakon a maximum ár elérheti a 656 forintot is. A dízel átlagára 617,9 forintra emelkedett, a legdrágább töltőállomásokon pedig már 681 forintot is elkérnek egy liter gázolajért.

Szalai Piroska bejegyzésében éles bírálattal illette a Tisza-kormány és az energiaügyi tárca tétlenségét. Véleménye szerint a döntéshozók figyelmen kívül hagyják a piac jelzéseit és a lakosság problémáit. Az elemző kiemelte, hogy a benzinkutasok egyre hangosabban jelzik a helyzet tarthatatlanságát, miközben a kormányzati oldal részéről hallgatás tapasztalható, és Kapitány István energiaügyi miniszter sem tesz érdemi lépéseket az áremelkedés megfékezésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tohotom
2026. július 24. 20:44
Pár hónapja követelte Magyar Péter a Fidesztől a 480Ft-os árplafon bevezetését. Most Kapitány Istvántól miért nem követeli ugyanezt?
Válasz erre
0
0
Atti bá
•••
2026. július 24. 20:35 Szerkesztve
A ez csak mind Fideszes kamu. Ja nem, áradás van.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. július 24. 20:14
Kagylós Pista! Nem kéne már diverzifikálni?
Válasz erre
2
0
johannluipigus
2026. július 24. 20:06
Erre szavazott 3,6 millió tiszaros. Száraggyon!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!