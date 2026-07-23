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kapitány istván hernádi zsolt mol Magyar Péter

„Ezt még a gyűlölt Fidesz sem tette meg velünk” – nyílt levelet írt egy benzinkutas Magyar Péternek és Kapitány Istvánnak

2026. július 23. 15:24

A levélíró „feltétlen, és hangos Magyar Péter, Tisza, és rendszerváltó”, de úgy érzi, hogy amikor több ezer család megélhetését sodorja veszélybe az új kormány, azt nem hagyhatja szó nélkül.

2026. július 23. 15:24
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Szokatlan üzenet látott napvilágot az Envi Group Facebook-oldalán; az automata töltőállomás-hálózat felületén egy „kutas kollégától” származó nyílt levelet osztottak meg, amelynek címzettje nem más volt, mint Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István, valamint „általunk megválasztott politikai vezetők, szereplők!”

A levél megfogalmazója először is kijelenti, hogy „feltétlen, és hangos Magyar Péter, Tisza, és rendszerváltó vagyok (eddig voltam?)”, ugyanakkor vannak számára nem szimpatikus intézkedései is a kormánynak.

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„Az, hogy Magyar Péter, és Kapitány István április óta nem hajlandó meghallgatni egy, kizárólag politikai döntések miatt haláltusáját vívó kisvállalkozói szolgáltató ágazat vészkiáltását, az mélységesen elkeserít, és egyre inkább kormánypártiból kormány kritikussá tesz, és nem csak engem, hanem a velem egy cipőben járó, a rendszerváltást nagyon váró, és segítő több ezer embert” – írja.

Aztán itt nem áll meg: jelzi, hogy nem érti, „hogyan engedheti meg egy kormány, hogy több száz családi vállalkozás a kormány döntései révén konkrét veszteséggel működjön, ezért csődbe menjen, ezáltal több ezer család (kút tulajdonosok, és alkalmazottak) élete kerüljön kilátástalan helyzetbe?”

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„Ezt még a gyűlölt fidesz sem tette meg velünk, a 2022-es ársapka idején támogatást adott, a mostani védett ár esetén pedig a kisker-nagyker közötti árrés (habár mindkettő kb a hideg vízre volt elég, de legalább csökkentették a veszteségeinket) jogszabályban volt rögzítve!” – fogalmaz.

A probléma a levélíró szerint az, hogy a kiskereskedelmi ára az üzemanyagnak mesterségesen alacsonyan van tartva, a nagykereskedelmi árat viszont megemelték, így eltűnt a benzinkutasok árrése, sőt, jelenleg a nagykereskedelmi ár, vagyis amennyiért a benzinkutas kapja az üzemanyagot, meg is haladja azt, amennyiért egyáltalán eladhatja – tehát napról napra veszteséget termelve dolgozik.

A levélíró szerint „Magyar Péter, és Kapitány István kizárólag Hernádi Zsolt Mol vezér hazug információira hagyatkozik, a szektor többi szereplőjét egyszerűen nem hajlandó meghallgatni!”

Hernádi viszont „felsőbb politikai utasításra nem emeli az üzemanyag kiskereskedelmi árait a a védett ár fölé, hogy a Kormány megítélése ne romoljon!”

„Viszont a nagyker árakat zokszó nélkül emeli a piaci trendnek megfelelően, így jelenleg a nagyker ár már meghaladja a totemoszlopokon szereplő árakat! Ezt hogyan lehet megengedni?” – írja a levélíró, aki szerint a többi piaci szereplőnek három lehetősége van:

  • „veszteséggel áruljuk az üzemanyagot, végeredmény a csőd, bezárás;
  • megfelelő árréssel forgalmazunk, így minden vevő elpártol, végeredmény: csőd, bezárás;
  • azonnali bezárás”

Majd így zárja levelét: 

„Kérdezem önöket, mit tennének a mi helyünkben, Önök szerint számunkra mi a megoldás, a kiút ebből a csapdából? Önök így képzelik el a magyar családi kisvállalkozások, a Kkv szektor támogatását? Több ezer kétségbeesett család nevében várom sürgős válaszukat! Kíváncsi vagyok egyáltalán válaszra méltat-e ez az általunk megválasztott kormány, vagy Önök is csak az ígérgetésben jók!?”

Nyitókép: Saját szerkesztés

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Összesen 127 komment

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SyncBaer
2026. július 23. 17:37
Annál jobb, minél rosszabb! (TSz jelszó!)
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0
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alphaville
2026. július 23. 17:36
Mindegy ki, csak ne az Óbán legyen. Tessék, itt egy mindegy.
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1
0
szilvarozsa
2026. július 23. 17:36
Ne aggódj, nyomorult tiszás! Itt van számodra a megváltás. Ha bediliztél, és az orvosod felírja a dilibogyóidat, szeptembertől 100 forinttal olcsóbban veheted majd meg!
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0
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hunyadyt
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2026. július 23. 17:35 Szerkesztve
Lassan elmúlnak a mézeshetek és nem fogjátok ti sem olyan lelkesen leszopni a messiásotokat. Jönnek a szürke hétköznapok, múlik az orbángyűlöletetek eufóriája, jön a pincér és fizetni kell. Nektek is, nemcsak nekünk, szektás debillek. Ez egy ilyen játék volt.
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2
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