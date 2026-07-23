„Ezt még a gyűlölt Fidesz sem tette meg velünk” – nyílt levelet írt egy benzinkutas Magyar Péternek és Kapitány Istvánnak

Szokatlan üzenet látott napvilágot az Envi Group Facebook-oldalán; az automata töltőállomás-hálózat felületén egy „kutas kollégától” származó nyílt levelet osztottak meg, amelynek címzettje nem más volt, mint Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István, valamint „általunk megválasztott politikai vezetők, szereplők!”

A levél megfogalmazója először is kijelenti, hogy „feltétlen, és hangos Magyar Péter, Tisza, és rendszerváltó vagyok (eddig voltam?)”, ugyanakkor vannak számára nem szimpatikus intézkedései is a kormánynak.