Szerdától tovább drágulnak az üzemanyagok

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint szerdától bruttó 6 forinttal emelkedik a 95-ös benzin, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként 9 forinttal nő. A keddi átlagárak alapján a benzin literje 598 forintba, a dízelé 618 forintba került, de az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős, akár 100–150 forintos árkülönbség is lehet.

A nagykereskedelmi árak emelkedése várhatóan a kutak áraiban is megjelenik, bár ennek mértéke az egyes szolgáltatók döntésétől függ. Az elmúlt hetekben több alkalommal is drágultak az üzemanyagok, miután megszűnt a kiskereskedelmi árakat korlátozó intézkedés. Azóta a benzin és a dízel átlagára is a korábban alkalmazott árszintek fölé emelkedett.