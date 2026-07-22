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üzemanyag benzin dízel

Szerdától tovább drágulnak az üzemanyagok

2026. július 22. 06:37

Az elmúlt hetekben több alkalommal is drágultak az üzemanyagok, miután megszűnt a kiskereskedelmi árakat korlátozó intézkedés.

2026. július 22. 06:37
Üzemanyag

A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint szerdától bruttó 6 forinttal emelkedik a 95-ös benzin, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként 9 forinttal nő. A keddi átlagárak alapján a benzin literje 598 forintba, a dízelé 618 forintba került, de az egyes töltőállomások között továbbra is jelentős, akár 100–150 forintos árkülönbség is lehet.

A nagykereskedelmi árak emelkedése várhatóan a kutak áraiban is megjelenik, bár ennek mértéke az egyes szolgáltatók döntésétől függ. Az elmúlt hetekben több alkalommal is drágultak az üzemanyagok, miután megszűnt a kiskereskedelmi árakat korlátozó intézkedés. Azóta a benzin és a dízel átlagára is a korábban alkalmazott árszintek fölé emelkedett.

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Nyitókép: Saját szerkesztés

 

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Összesen 79 komment

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Sorrend:
hidegenhagy
2026. július 22. 10:00
Szakértő tiszaros gazdaságpolitika....
Válasz erre
1
0
brokenwoodi4
2026. július 22. 09:48
cutcopybrokenwoodi4 2026. július 22. 09:43 • Szerkesztve Hol van az ársapka mint 2022-ben, amikor még nem volt Shell részvényes gazdasági miniszterünk.. Te még nem vettél Shell részvényt?
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0
1
Szerintem
2026. július 22. 09:47
Kibaszott tiszafostos követelte a 480-as benzint, de még arra is képtelen, hogy a saját követelését teljesítse.
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1
0
brokenwoodi4
2026. július 22. 09:34
Hol van még a 802 forintos benzin, mint 2022 ben.
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0
3
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