Ismét átlépte a korábbi védett árszintet az üzemanyagok ára

A Holtankoljak.hu adatai szerint kedd reggel a 95-ös benzin országos átlagára 597,5 forintra, a gázolajé pedig 617,6 forintra emelkedett, így mindkét üzemanyag ára meghaladta a korábban érvényben lévő védett árszintet. A június végi kivezetés óta ez már a hetedik nagykereskedelmi áremelés, a benzin ára összesen 39, a dízelé pedig 41 forinttal nőtt – írja a Magyar Nemzet.

A korábbi árszabályozást még az Orbán-kormány vezette be a közel-keleti konfliktus miatt kialakult feszült olajpiaci helyzetre reagálva. A Tisza-kormány azonban azzal indokolta a védett ár megszüntetését, hogy enyhült a nemzetközi helyzet, ezért az üzemanyagpiac ismét piaci alapon működhet.