Ismét átlépte a korábbi védett árszintet az üzemanyagok ára

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A 95-ös benzin és a gázolaj átlagára is meghaladta a korábban meghatározott védett árszintet, miután a kormány június végén kivezette az árszabályozást.
A Holtankoljak.hu adatai szerint kedd reggel a 95-ös benzin országos átlagára 597,5 forintra, a gázolajé pedig 617,6 forintra emelkedett, így mindkét üzemanyag ára meghaladta a korábban érvényben lévő védett árszintet. A június végi kivezetés óta ez már a hetedik nagykereskedelmi áremelés, a benzin ára összesen 39, a dízelé pedig 41 forinttal nőtt – írja a Magyar Nemzet.
A korábbi árszabályozást még az Orbán-kormány vezette be a közel-keleti konfliktus miatt kialakult feszült olajpiaci helyzetre reagálva. A Tisza-kormány azonban azzal indokolta a védett ár megszüntetését, hogy enyhült a nemzetközi helyzet, ezért az üzemanyagpiac ismét piaci alapon működhet.
A Magyar Nemzet ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a geopolitikai kockázatok továbbra sem szűntek meg, miközben a Brent olaj hordónkénti ára továbbra is magas. A lap emlékeztet arra is, hogy a tudományos és technológiai miniszter egy közelmúltbeli nyilatkozatában úgy fogalmazott: jelenleg nem tartja szükségesnek a kormányzati beavatkozást, mert az üzemanyagárak alakulását „majd a piac eldönti”.
Nyitókép: MTI/Szilágyi Anna