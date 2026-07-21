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magyar nemzet brent védett ár holtankoljak. hu üzemanyag benzin

Ismét átlépte a korábbi védett árszintet az üzemanyagok ára

2026. július 21. 11:42

A 95-ös benzin és a gázolaj átlagára is meghaladta a korábban meghatározott védett árszintet, miután a kormány június végén kivezette az árszabályozást.

2026. július 21. 11:42
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A Holtankoljak.hu adatai szerint kedd reggel a 95-ös benzin országos átlagára 597,5 forintra, a gázolajé pedig 617,6 forintra emelkedett, így mindkét üzemanyag ára meghaladta a korábban érvényben lévő védett árszintet. A június végi kivezetés óta ez már a hetedik nagykereskedelmi áremelés, a benzin ára összesen 39, a dízelé pedig 41 forinttal nőtt – írja a Magyar Nemzet

A korábbi árszabályozást még az Orbán-kormány vezette be a közel-keleti konfliktus miatt kialakult feszült olajpiaci helyzetre reagálva. A Tisza-kormány azonban azzal indokolta a védett ár megszüntetését, hogy enyhült a nemzetközi helyzet, ezért az üzemanyagpiac ismét piaci alapon működhet.

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A Magyar Nemzet ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a geopolitikai kockázatok továbbra sem szűntek meg, miközben a Brent olaj hordónkénti ára továbbra is magas. A lap emlékeztet arra is, hogy a tudományos és technológiai miniszter egy közelmúltbeli nyilatkozatában úgy fogalmazott: jelenleg nem tartja szükségesnek a kormányzati beavatkozást, mert az üzemanyagárak alakulását „majd a piac eldönti”.

Nyitókép: MTI/Szilágyi Anna

 

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Összesen 44 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 14:18
🍓 H​e​​l​​y​​i​​ ​​​c​​s​​a​j​ok ​szexre ​​m​​á​​r​a​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​.​​𝗧​𝗢​​𝗣
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survivor
2026. július 21. 14:15
dundi- fan Barmilyen koala SIMA TÖBBSEGE is eleg... NÉPAKARAT !🤣🤣🤣
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kisskiss-7
2026. július 21. 14:09
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survivor
2026. július 21. 14:05
Es ? Ez a nepakarat...
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