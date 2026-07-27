Tovább emelkedik a benzinár! Mikor lép a kormány?

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd – írta a holtankoljak.hu

Ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a MOL és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével.