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benzin gázolaj benzin gázolaj

Tovább emelkedik a benzinár! Mikor lép a kormány?

2026. július 27. 17:41

Már átlépte a korábbi védett árakat az üzemanyagár.

2026. július 27. 17:41
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A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd – írta a holtankoljak.hu 

Ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt két hét gyakorlata alapján, a MOL és a többi színes hálózat nem emelte meg a kisker árakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével. 

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2026.07.27-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon: 

  • 95-ös benzin: 598 Ft/liter
  • Gázolaj: 619 Ft/liter

Nyitókép: Szilágyi Anna/MTI

 

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Összesen 2 komment

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pesti051
2026. július 27. 17:48
Lassan főzik a békát, öt, tíz, forintonként fogják elérni őszre az erer forintos árat...
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gullwing
2026. július 27. 17:44
Rohadjatok meg tiszások!
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