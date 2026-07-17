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örkény kivezetett védett üzemanyag benzin gázolaj

Örkény elmosolyodna, ha ezt látná: 0,1 és 0,4 forint híján érte el az üzemanyag átlagára a kivezetett védett árat

2026. július 17. 13:00

Természetesen az üzemanyagár-maximum mérföldekre van a védett ártól.

2026. július 17. 13:00
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A kivezetett védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint volt literenként, a gázolajnál pedig 615 forint. A Holtankoljak.hu adatai szerint cikkünk írásakor, pénteken a benzin átlagára 594,9 forint, a gázolajé pedig 614,6 forint volt.

Mindez azt jelenti, hogy valamilyen különös egybeesés folytán az üzemanyagok átlagára mindössze 0,1, illetve 0,4 forinttal maradt el a korábban kivezetett védett ártól.

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Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy az üzemanyagár-maximum ennél jóval magasabban húzódik: a 95-ös benzin esetében 60, a gázolajnál pedig 65 forinttal a védett ár felett.

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
coyote-0
2026. július 17. 15:26
Bütyök azzal kampányolt, hogy nem dumálnia kellene a kormánynak, hanem cselekedni, levinni az adókat és akkor 480 lenne a benzin. A minap a kormányinfón meg már arról beszélt, hogy nem lehet levinni az üzemanyagokat terhelő adókat. De mégis mi gátolja meg ebben? "Történelmi, soha nem látott felhatalmazást" kapott, akkor cselekedjen!
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0
0
Dokoli
2026. július 17. 15:01
480ft a benzin csak figyelem kisebb lett a kiszerelés. 1 liter helyett 0,8 liter. Olyan mint a Nestlé csoki a Lidliben.
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3
0
johnny
2026. július 17. 14:29
Hol van zsoc44 bonobó ? Szerinte hetek óta hatszáz felett vannak az árak.
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0
2
atake1
2026. július 17. 14:15
480 as benzinnel mi van? Te anyabaszó magyar péter
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2
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