Örkény elmosolyodna, ha ezt látná: 0,1 és 0,4 forint híján érte el az üzemanyag átlagára a kivezetett védett árat

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Természetesen az üzemanyagár-maximum mérföldekre van a védett ártól.
A kivezetett védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint volt literenként, a gázolajnál pedig 615 forint. A Holtankoljak.hu adatai szerint cikkünk írásakor, pénteken a benzin átlagára 594,9 forint, a gázolajé pedig 614,6 forint volt.
Mindez azt jelenti, hogy valamilyen különös egybeesés folytán az üzemanyagok átlagára mindössze 0,1, illetve 0,4 forinttal maradt el a korábban kivezetett védett ártól.
Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy az üzemanyagár-maximum ennél jóval magasabban húzódik: a 95-ös benzin esetében 60, a gázolajnál pedig 65 forinttal a védett ár felett.
Nyitókép: Facebook