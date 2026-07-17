Örkény elmosolyodna, ha ezt látná: 0,1 és 0,4 forint híján érte el az üzemanyag átlagára a kivezetett védett árat

A kivezetett védett ár a 95-ös benzin esetében 595 forint volt literenként, a gázolajnál pedig 615 forint. A Holtankoljak.hu adatai szerint cikkünk írásakor, pénteken a benzin átlagára 594,9 forint, a gázolajé pedig 614,6 forint volt.

Mindez azt jelenti, hogy valamilyen különös egybeesés folytán az üzemanyagok átlagára mindössze 0,1, illetve 0,4 forinttal maradt el a korábban kivezetett védett ártól.