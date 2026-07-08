Először az árak, aztán a bérek, végül a munkahelyek: ez lehet a Tisza-csomag hatása a gazdaságra

A harmadik lépés a vagyonadó terve. A Tisza hivatalos kommunikációjában már a kampány alatt megjelent a nagyértékű felhalmozott vagyonok adóztatásának kérdése, mely az 1 milliárd forint feletti vagyonokra vonatkozó 1 százalékos adót jelentené. A makrogazdasági hatások szempontjából nem pusztán az adóteher lényeges, hanem a bizonytalansági hatás is. Mivel a vagyonos háztartások és vállalkozók gyorsan tudnak portfóliót, cégtulajdont vagy adórezidenciát váltani, így a gazdasági hatások akár jelentősek is lehetnek.

A negyedik intézkedés az árrésstopok kivezetése. Ez rövid távon az érintett termékeknél árszint-korrekciót okozhat. Ennek egyszeri árnövelő hatása lesz, de várhatóan nem fog hosszú távú inflációs nyomást okozni. Az inflációs érzetet azonban egyértelműen növeli, ha a gyakran vásárolt alapélelmiszerek ára növekszik.

Az ötödik lépés a védett üzemanyagár kivezetése. Ez azért érzékeny, mert az üzemanyagár nem áll meg a benzinkútnál, hanem megjelenik a fuvarozásban, a mezőgazdaságban, az élelmiszer-árakban, a vidéki ingázás költségében és a szolgáltatások árában is. Bár a piaci árak most a védett ár alatt vannak, nincs arra garancia, hogy ez az év végéig így marad.