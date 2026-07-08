Először az árak, aztán a bérek, végül a munkahelyek: ez lehet a Tisza-csomag hatása a gazdaságra

A decemberi béradat hagyományosan szezonálisan magasabb a prémiumok, bónuszok és év végi kifizetések miatt. A negatív hatás inkább abban látszik, hogy a bérszint 0,2-0,6 százalékkal alacsonyabb lehet annál, mint amit a korábbi trendek alapján várnánk. A KKV-hitel szűkítése 0,10-0,25 százalékkal, a kamatstop, az Otthon Start bizonytalansága és a vagyonadó-bizonytalanság egyenként nagyjából 0,05-0,15 százalékkal fékezheti a bérdinamikát. Az üzemanyagár növekedése viszont kis pozitív béralku-hatást okozhat, 0,05-0,15 százalék közötti mértékben.
A foglalkoztatottak száma decemberben 4,470-4,640 millió fő között lehet. A hat intézkedés együttes hatása 20-40 ezer fővel alacsonyabb foglalkoztatási pályát eredményezhet ahhoz képest, mintha a szabályozási környezet változatlan maradt volna. A legnagyobb negatív munkaerőpiaci hatást a KKV-hitel szűkítése adhatja, 5-12 ezer fővel, mert a kisvállalatok a likviditási bizonytalanságra gyorsan reagálnak felvételi stoppal, munkaidő-csökkentéssel vagy halasztott bővítéssel. Az Otthon Start bizonytalansága 4-9 ezer fő csökkenést jelenthet, főleg az építőiparban, ingatlanpiaci szolgáltatásokban, felújítási és bútorpiaci láncokban. A kamatstop kivezetése 3-6 ezer főnyi közvetett hatást okozhat fogyasztási féken keresztül. Az üzemanyagár-kivezetés 2-5 ezer főt, a vagyonadó-bizonytalanság 5-10 ezer főt, az árrésstop kivezetése pedig párezer fő csökkenést jelenthet.
A lényeg