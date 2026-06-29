Vége a kamatstopnak?

Múlt szerdán jelentette be Magyar Péter miniszter­elnök, hogy a kormány döntése értelmében eltörlik az üzemanyagokra meghozott árkorlátozó intézkedést. A kormányfő a megszüntetést spórolással magyarázta, elmondása szerint havonta 50 milliárd forintba kerül a fenntartása. A védett árat márciusban vezették be, miután február végén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, amire válaszul Teherán a környező országokat vette tűz alá, majd lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ olajának mintegy ötödét szállítják. Az olaj világpiaci ára az egekbe szökött, a brent típus 70 dolláros ára tavasszal a 120-as szintig is felkúszott. Ez az üzemanyagok árán is meglátszott.

Az előző kormány intézkedésével a magyar autósok védve voltak a piaci ingadozásoktól, hiszen a benzin literjét 595, a gázolajét pedig 615 forintért tankolhatták az elmúlt több mint három hónapban. Ez kifejezetten akkor volt hasznos, amikor mindkét üzemanyag piaci ára több mint száz forinttal volt a védett ár fölött. Azóta enyhült a közel-keleti helyzet, Washington és Teherán is arról beszélt június közepén, hogy közel lehet a békemegállapodás, de legalábbis egy tűzszünet.

A hírekre az olaj ára meredeken zuhant, a piacokra nehezedő nyomás pedig eltűnőben volt. Ekkor jelentette be Magyar Péter a védett ár kivezetését, ami érthető, hiszen a piaci ár a hétvégére, ha csak 1-2 forinttal is, be-benézett a védett ár alá. Az azóta eltelt néhány nap azonban azt mutatja, a helyzet törékeny, könnyen lehet, hogy az enyhülés csak átmeneti, hiszen Izrael folytatta a támadásokat a térségben, illetve az iráni–amerikai egyezség is kútba esni látszik. A kedvezőtlen hírekre az olajár is reagált, a brent ára 76 dollárról 80 fölé kúszott. Ebből az látszik, hogy a piaci ár bármikor ismét megugorhat, akkor pedig az autósok kénytelenek lesznek mélyebben a zsebükbe nyúlni.