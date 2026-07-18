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kormány shell kapitány istván fidesz üzemanyagár

Fidesz: Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán mintegy 900 millió forintot keresett

2026. július 18. 09:36

Az ellenzéki frakció közleményben támadta a gazdasági és energetikai minisztert az üzemanyagok emelkedése miatt és a védett ár újbóli bevezetését követelik.

2026. július 18. 09:36
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Közleményt adott ki a Fidesz-frakció szombaton, amelyben a folyamatosan emelkedő üzemanyagárakra hívták fel a figyelmet. Mint írták: „az üzemanyagár emelkedése jó példa arra, hogy a hatalmi önkény kiépítése és az ellenzék helyett Magyar Péternek végre kormányozni kellene. Azzal foglalkozni, ami a magyar emberek hétköznapjait érinti. Az önkény kiépítése és a facebookozás sokba kerül a magyar családoknak.”

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a Fidesz-kormány alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, most már a legdrágább országok között vagyunk.

„Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára már a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet. Ez rossz a magyar családoknak és vállalkozóknak, többek között a mezőgazdaságban dolgozóknak. Van viszont valaki, aki ezen a helyzeten közben jól keres. Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként. Ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak. Miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik” – tették hozzá. 

Az egykori kormánypárt frakciója szerint visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt vagy éppen - a nagy nemzetközi olajcégek érdekében - nem dönt Kapitány István, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ennek része az is, hogy korábbi foglalkoztatója és saját milliárdos értékű részvényportfóliója számára hoz kedvező döntéseket.

Felszólítjuk Kapitány Istvánt, hogy ezt a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg! Adja el shelles részvényeit! Ne a magyar embereken nyerészkedjen és gazdagodjon! Egyben ismételten felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne a multikat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgáló döntéseket hozzák meg és vezessék be újra a benzinárstoppot!

– tették hozzá. 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 60 komment

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szpt77
2026. július 18. 12:26
Nahát, ezek szerint vannak akik a piacból élnek és ott szereznek jövedelmet. És vannak, akik a saját népüket rabolják ki, pl. kamu, túlárazott lélegeztető gépeket vesznek a covid alatt, 35 évre autópálya koncessziót kreálnak szintén túlárazva, 6 millióért készítenek logót, 215 ezres órabérért dolgoznak stb, stb. - és ezt mind közpézből. Szerintetek melyik a jobb?;) Egyébként meg csak így tovább, karira meglesz a 10%!
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lemez
2026. július 18. 12:05
Hazudott a tartalékokról.Odaadta az uki náciknak.
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2
0
gullwing
2026. július 18. 11:54
Mocskos impexes féreg!
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0
0
tapir32
2026. július 18. 11:53
Magyar Péter és tsi. keltik a feszültséget, hogy eltereljék a figyelmet a hazugságaikról. Újabb gazemberséget akarnak elkövetni a nép ellen. Le Magyar Péterrel! Aki, gazdasági megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságuk következményeit a lakosságra akarják tolni. Le Magyar Péterrel!
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