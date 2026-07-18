Fidesz: Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán mintegy 900 millió forintot keresett

Örkény elmosolyodna, ha ezt látná: 0,1 és 0,4 forint híján érte el az üzemanyag átlagára a kivezetett védett árat
Természetesen az üzemanyagár-maximum mérföldekre van a védett ártól.
Az ellenzéki frakció közleményben támadta a gazdasági és energetikai minisztert az üzemanyagok emelkedése miatt és a védett ár újbóli bevezetését követelik.
Közleményt adott ki a Fidesz-frakció szombaton, amelyben a folyamatosan emelkedő üzemanyagárakra hívták fel a figyelmet. Mint írták: „az üzemanyagár emelkedése jó példa arra, hogy a hatalmi önkény kiépítése és az ellenzék helyett Magyar Péternek végre kormányozni kellene. Azzal foglalkozni, ami a magyar emberek hétköznapjait érinti. Az önkény kiépítése és a facebookozás sokba kerül a magyar családoknak.”
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Természetesen az üzemanyagár-maximum mérföldekre van a védett ártól.
Emlékeztettek:
a Fidesz-kormány alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, most már a legdrágább országok között vagyunk.
„Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára már a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet. Ez rossz a magyar családoknak és vállalkozóknak, többek között a mezőgazdaságban dolgozóknak. Van viszont valaki, aki ezen a helyzeten közben jól keres. Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként. Ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak. Miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik” – tették hozzá.
Az egykori kormánypárt frakciója szerint visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt vagy éppen - a nagy nemzetközi olajcégek érdekében - nem dönt Kapitány István, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ennek része az is, hogy korábbi foglalkoztatója és saját milliárdos értékű részvényportfóliója számára hoz kedvező döntéseket.
Felszólítjuk Kapitány Istvánt, hogy ezt a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg! Adja el shelles részvényeit! Ne a magyar embereken nyerészkedjen és gazdagodjon! Egyben ismételten felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne a multikat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgáló döntéseket hozzák meg és vezessék be újra a benzinárstoppot!
– tették hozzá.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi