Fidesz: Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán mintegy 900 millió forintot keresett

a Fidesz-kormány alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, most már a legdrágább országok között vagyunk.

„Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára már a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet. Ez rossz a magyar családoknak és vállalkozóknak, többek között a mezőgazdaságban dolgozóknak. Van viszont valaki, aki ezen a helyzeten közben jól keres. Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként. Ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak. Miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik” – tették hozzá.

Az egykori kormánypárt frakciója szerint visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt vagy éppen - a nagy nemzetközi olajcégek érdekében - nem dönt Kapitány István, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ennek része az is, hogy korábbi foglalkoztatója és saját milliárdos értékű részvényportfóliója számára hoz kedvező döntéseket.