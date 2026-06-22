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kormány tisza független benzinkutak szövetség független

Közleményben mentek neki a Tisza-kormánynak a benzinkutak

2026. június 22. 11:35

Az új kabinet nem viszi tovább a Fidesz-kormány támogatási programját, ezért egy napra bezárnak.

2026. június 22. 11:35
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Súlyos válságba kerülnek a független benzinkutak Magyarországon, ezzel kapcsolatban adott ki közleményt hétfőn a Független Benzinkutak Szövetség (FBSZ). A holtankoljak.hu Facebook-oldalán megosztott szöveg szerint a Fidesz által bevezetett és a Tisza által meghosszabbított védett ár a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. Mint írják: 

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a kár enyhítésére a Fidesz támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.

„Az FBSZ tiltakozásul 2026.06.26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat! Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz! Ráadásul a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez FIDESZ 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – írták közleményükben. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 26 komment

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Sorrend:
radler
2026. június 22. 12:54
Ezután a gazdasági miniszter egyetlen rendelettel meghatározhatja hogy másnaptól mennyi legyen a védett ár, amennyiben erre szüksége van az országnak. Mi is ezzel a bajotok, narancs károsultak? Hogy a független benzinkutasoknak nem tetszik azt értem, de nektek mint mezei gépkocsi használóknak mégis mi a rossz ebben? Nehogy a jogállamisággal jöjjön valamelyikőtök, mert rögvest lemegyek hídba!
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kelemen-3
2026. június 22. 12:49
Szóval, Fidesz2.0??? Az Orbán-kormányok a Covid és a többi alkalommal bevezetett védett ár veszteségeit busásan megtérítette a független kutak részére a kártérítést. Senki nem maradt ki belőle. Ha a Tiszára szavaztak, akkor teljesen megérdemlik, hogy ez a szélhámos kabinet megszívassa őket. Ez az üdv a valóságban program. Nem baj. Mondtuk sokat, hogy kampányolni lehet virtuálisan, a kormányzás a valóságban hozza meg a maga következtetéseit. Általánosságban a folyamatos pénzkivonás működik minden gazdasági szektorban. Ezeket leplezné el a sok vizsgálat elrendelés: lásd a mohácsi híd projektje.
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csakazigaz-az1xbiztos
2026. június 22. 12:47
Megmondta Orbán:””A Fidesszel azok is jól jártak, akik nem rá szavaztak! A tiszával azok is ráb@sznak akik rá szavaztak.”” Akkor most szopjatok buzi tiszaszar szavazók.
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scorpicores
2026. június 22. 12:44
Ők is a no Orbán csoport tagjai...Jó reggelt! És...áradjon...Hajrá!!!
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