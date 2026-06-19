Megvan, mikortól mondhatunk búcsút a védett árnak

Jövő héten tárgyalhatja, sőt el is fogadhatja az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. Az erről szóló törvényjavaslatot, valamint a hozzá kapcsolódó kivételes eljárásról szóló indítványt csütörtök este tették közzé a parlament honlapján.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárra vonatkozó szabályozás módosítását, mivel a héten várhatóan már 10–15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon.