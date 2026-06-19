Megvan, mikortól mondhatunk búcsút a védett árnak

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Ruff javaslatára kivételes eljárásban tárgyalnák a kivezetést.
Jövő héten tárgyalhatja, sőt el is fogadhatja az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. Az erről szóló törvényjavaslatot, valamint a hozzá kapcsolódó kivételes eljárásról szóló indítványt csütörtök este tették közzé a parlament honlapján.
Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárra vonatkozó szabályozás módosítását, mivel a héten várhatóan már 10–15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon.
A most benyújtott, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kezdeményezte, hogy a védett ár megszüntetését célzó, az árak megállapításáról szóló törvény, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását a parlament kivételes eljárásban tárgyalja.
Ez azt jelentené, hogy a törvényjavaslat vitáját már jövő kedden lefolytatnák, és szavaznának is róla.
Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett – az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva – lehetőséget teremtene arra, hogy a kereskedelempolitikáért felelős miniszter a jövőben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor kerülhetne sor, ha a piaci viszonyok olyan mértékben változnának meg, hogy az állami beavatkozás a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében indokolttá válna.
A hatályos szabályozáshoz hasonlóan a javaslat rögzíti, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak betartását. A miniszteri rendelet megsértése esetén 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírság szabható ki, ismételt jogsértés esetén pedig a benzinkút akár hat hónapra is bezáratható.
A javaslat átmeneti rendelkezésként lehetővé tenné, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron értékesítsék.
A jelenlegi szabályozás szerint a biztonsági kőolajkészlet csak az ellátás súlyos zavara, kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátási válsághelyzet, illetve tüzelőanyag-ellátási nehézség esetén használható fel miniszteri rendelet alapján.
A törvényjavaslat pontosítja azt is, hogy a miniszteri rendelet milyen kérdésekre terjedhet ki. Újdonság többek között, hogy meghatározhatja a felszabadított, de továbbra is a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában maradó készletek újraelosztásának szabályait, valamint a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat.
Az állami adó- és vámhatóság feladata továbbra is a miniszteri rendeletben előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése a felszabadított készletekkel kapcsolatban. A szabályok megsértése esetén 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírság szabható ki.
Változna annak szabályozása is, hogy a szövetség kőolajszekciójának tagjai milyen sorrendben gyakorolhatják elővásárlási jogukat a felszabadított készletek értékesítése során.
A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lépne hatályba.
(MTI)
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