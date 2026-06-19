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ruff bálint kapitány istván hatósági ár országgyűlés Magyar Péter rendelet

Megvan, mikortól mondhatunk búcsút a védett árnak

2026. június 19. 05:55

Ruff javaslatára kivételes eljárásban tárgyalnák a kivezetést.

2026. június 19. 05:55
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Jövő héten tárgyalhatja, sőt el is fogadhatja az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. Az erről szóló törvényjavaslatot, valamint a hozzá kapcsolódó kivételes eljárásról szóló indítványt csütörtök este tették közzé a parlament honlapján.

Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárra vonatkozó szabályozás módosítását, mivel a héten várhatóan már 10–15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon.

A most benyújtott, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kezdeményezte, hogy a védett ár megszüntetését célzó, az árak megállapításáról szóló törvény, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását a parlament kivételes eljárásban tárgyalja. 

Ez azt jelentené, hogy a törvényjavaslat vitáját már jövő kedden lefolytatnák, és szavaznának is róla.

Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett – az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva – lehetőséget teremtene arra, hogy a kereskedelempolitikáért felelős miniszter a jövőben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor kerülhetne sor, ha a piaci viszonyok olyan mértékben változnának meg, hogy az állami beavatkozás a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében indokolttá válna.

A hatályos szabályozáshoz hasonlóan a javaslat rögzíti, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak betartását. A miniszteri rendelet megsértése esetén 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírság szabható ki, ismételt jogsértés esetén pedig a benzinkút akár hat hónapra is bezáratható.

A javaslat átmeneti rendelkezésként lehetővé tenné, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron értékesítsék.

A jelenlegi szabályozás szerint a biztonsági kőolajkészlet csak az ellátás súlyos zavara, kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátási válsághelyzet, illetve tüzelőanyag-ellátási nehézség esetén használható fel miniszteri rendelet alapján.

A törvényjavaslat pontosítja azt is, hogy a miniszteri rendelet milyen kérdésekre terjedhet ki. Újdonság többek között, hogy meghatározhatja a felszabadított, de továbbra is a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában maradó készletek újraelosztásának szabályait, valamint a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat.

Az állami adó- és vámhatóság feladata továbbra is a miniszteri rendeletben előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzése a felszabadított készletekkel kapcsolatban. A szabályok megsértése esetén 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírság szabható ki.

Változna annak szabályozása is, hogy a szövetség kőolajszekciójának tagjai milyen sorrendben gyakorolhatják elővásárlási jogukat a felszabadított készletek értékesítése során.

A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lépne hatályba.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
dimaggio
2026. június 19. 07:53
Én őszintén örülök ,ha a választási ígéretnek megfelelően 480 Ft.lesz a benzin ár .
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3
0
csurkista
2026. június 19. 07:39
A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lépne hatályba. ????? Ha már a javaslat hatályba lép, mi lesz a törvénnyel ?
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0
0
antoniosalazar
2026. június 19. 07:25
Örülök hogy Andika még mindig olcsón tankolja a Bentley-t.
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0
2
grammar-nazi
2026. június 19. 06:59
Drága nem-eladó Mandi, ha valakit apvótolni próbálok, a rendszer MÍNUSZ EGYET jelez, mi jót fejlesztettetek már megint???? 🤡
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3
0
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