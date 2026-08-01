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marokkó ceuta raba fnidek

Ceuta: Több tucat embert vettek őrizetbe a marokkói hatóságok

2026. augusztus 01. 14:59

A minapi migránszavargások miatt.

2026. augusztus 01. 14:59
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Hetven embert vettek őrizetbe zavargások miatt szombatra virradóra a marokkói hatóságok a Ceuta mellett lévő, Rabat fennhatósága alá tartozó Fnidek városában.

Az embereket az előző nap a Ceuta spanyol enklávéval határos területen gyülekezők és a marokkói hatóságok között kirobbant összecsapásokkal kapcsolatban vették őrizetbe gyilkosság, gyújtogatás, illetve magán- és köztulajdon elleni rongálás gyanújával – közölték a hatóságok.

Csütörtökön több tízezer – a ceutai városvezetés szerint körülbelül hatvanezer – ember hatolt be illegálisan az enklávé területére.

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Jóllehet a Madrid és Rabat közötti egyeztetések nyomán mintegy ötvenezren visszatértek Marokkóba,

helyszíni beszámolók szerint sokan letáboroztak Fnidek környékén, ahol többen közparkokban húzzák meg magukat.

Néhányan közülük azt mondták a sajtónak, hogy nincs pénzük visszatérni Marokkó más, távolabbi részeibe. A csaknem 80 ezer fős Fnidek befogadókapacitását azonban megterheli a hirtelen érkezők nagy száma, sok üzlet, étterem és bankfiók pedig a további összecsapásoktól tartva nem nyitott ki.

Nyitókép: AFP

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Összesen 5 komment

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Inimma
2026. augusztus 01. 15:22
A 60 ezerből....?????
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Canadian
2026. augusztus 01. 15:17
Kanadai professzor Dr. Gad Saad könyve "Öngyilkos empátia" szépen összefoglalja, hogy a beteges jóemberkedés hogyan semmisíti meg a nyugati civilizációt.
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johannluipigus
2026. augusztus 01. 15:15
Gyanítható, hogy jól szervezett támadást láttunk. Ez tulajdonképpen lényegtelen, mert az egyértelműen látszik, hogy a jóemberkedéssel Európa gyakorlatilag magára húzta az előemberek millióit.
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Canadian
2026. augusztus 01. 15:10
Ha Spanyolországnak nem lökött baloldali, hanem normális kormánya lenne, akkor az esetet Marokkó általi fegyveres támadásnak minősítenék, a hadsereget pedig már az első nap bevetették volna, lő paranccsal. Az utcák már tele lennének a betörők hulláival, a maradékot kisepernék, a marokkói kormánynak pedig ultimátum: vagy azonnal leáll az invázió, vagy háború a két ország között. Sajnos a normalitás már kiveszőben van.
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