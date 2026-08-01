Ceuta: Több tucat embert vettek őrizetbe a marokkói hatóságok

Jóllehet a Madrid és Rabat közötti egyeztetések nyomán mintegy ötvenezren visszatértek Marokkóba,

helyszíni beszámolók szerint sokan letáboroztak Fnidek környékén, ahol többen közparkokban húzzák meg magukat.

Néhányan közülük azt mondták a sajtónak, hogy nincs pénzük visszatérni Marokkó más, távolabbi részeibe. A csaknem 80 ezer fős Fnidek befogadókapacitását azonban megterheli a hirtelen érkezők nagy száma, sok üzlet, étterem és bankfiók pedig a további összecsapásoktól tartva nem nyitott ki.