Ceuta: Több tucat embert vettek őrizetbe a marokkói hatóságok

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A minapi migránszavargások miatt.
Hetven embert vettek őrizetbe zavargások miatt szombatra virradóra a marokkói hatóságok a Ceuta mellett lévő, Rabat fennhatósága alá tartozó Fnidek városában.
Az embereket az előző nap a Ceuta spanyol enklávéval határos területen gyülekezők és a marokkói hatóságok között kirobbant összecsapásokkal kapcsolatban vették őrizetbe gyilkosság, gyújtogatás, illetve magán- és köztulajdon elleni rongálás gyanújával – közölték a hatóságok.
Csütörtökön több tízezer – a ceutai városvezetés szerint körülbelül hatvanezer – ember hatolt be illegálisan az enklávé területére.
Jóllehet a Madrid és Rabat közötti egyeztetések nyomán mintegy ötvenezren visszatértek Marokkóba,
helyszíni beszámolók szerint sokan letáboroztak Fnidek környékén, ahol többen közparkokban húzzák meg magukat.
Néhányan közülük azt mondták a sajtónak, hogy nincs pénzük visszatérni Marokkó más, távolabbi részeibe. A csaknem 80 ezer fős Fnidek befogadókapacitását azonban megterheli a hirtelen érkezők nagy száma, sok üzlet, étterem és bankfiók pedig a további összecsapásoktól tartva nem nyitott ki.
Nyitókép: AFP