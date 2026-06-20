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marokkó vb Skócia

Az idei vb leggyorsabb gólja után rendhagyó emlékezés: elhunyt szurkolónak tapsolt a bostoni stadion (VIDEÓ)

2026. június 20. 07:06

A marokkóiak 1–0-ra legyőzték a skótokat a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának bostoni mérkőzésén.

2026. június 20. 07:06
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A marokkói válogatott 1–0-ra legyőzte a skót csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának bostoni mérkőzésén. A találkozón megszületett az idei torna leggyorsabb gólja, Szaibari már a 72. másodpercben betalált a skótok kapujába.

Az európai együttes Haiti egygólos legyőzésével rajtolt, a négy éve negyedik észak-afrikai alakulat pedig a brazilok ellen szerzett pontot. A marokkóiak villámgyorsan, alig több mint egy perc elteltével vezetést szereztek Szaibari éles szögből leadott lövésével, a csatár a brazilok ellen is eredményes volt.

Nem csak villámgyors, de rendkívül látványos GÓL is született.

A skót védelem nehezen követte le a marokkói akciókat, az afrikai gárda mezőnyfölényben játszott, az első veszélyes támadásukat a szünet előtt röviddel vezető európaiak pedig kaput eltaláló kísérletet sem jegyezhettek fel az első félidőben.

A fordulás után javult a skótok játéka, míg a tempóból valamelyest visszavett marokkóiak a kapufát találták el.

A második játékrész derekán egy skót szurkolóról emlékezett meg tapssal az egész stadion, aki Bostonban hunyt el néhány nappal korábban 76 évesen, így nem láthatta élőben kedvenceit vb-meccsen.

A skótok egyre ígéretesebb lehetőségeket alakítottak ki, egyre nagyobb lelkesedéssel támadtak – volt, hogy nagy igyekezetükben egymást akadályozták az ellenfél tizenhatosán belül –, ezzel együtt pedig az iram és a játék minősége is magasabb lett a hajrára. A hosszabbítás perceiben még Marokkó előtt is adódtak helyzetek, ám az eredmény már nem változott.

Ezzel Marokkó négy ponttal áll a csoportban, a skótoknak maradt az első meccsen megszerzett három az utolsó forduló előtt.

Labdarúgó-világbajnokság, C-csoport, 2. forduló:
Marokkó–Skócia 1–0 (1–0)
Boston, Gillette Stadion, 64 146 néző, v.: Tantasev (üzbég)
gólszerző: Szaibari (2.)

(Mandiner/MTI)

Fotó: Franck Fife/AFP

 

 

Összesen 1 komment

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hooligan77
2026. június 20. 08:57
és mit tapsoltak meg? hogy meghalt a szurkoló vagy mi a faszt? idióták
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