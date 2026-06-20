Az idei vb leggyorsabb gólja után rendhagyó emlékezés: elhunyt szurkolónak tapsolt a bostoni stadion (VIDEÓ)

A marokkói válogatott 1–0-ra legyőzte a skót csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának bostoni mérkőzésén. A találkozón megszületett az idei torna leggyorsabb gólja, Szaibari már a 72. másodpercben betalált a skótok kapujába.

Az európai együttes Haiti egygólos legyőzésével rajtolt, a négy éve negyedik észak-afrikai alakulat pedig a brazilok ellen szerzett pontot. A marokkóiak villámgyorsan, alig több mint egy perc elteltével vezetést szereztek Szaibari éles szögből leadott lövésével, a csatár a brazilok ellen is eredményes volt.