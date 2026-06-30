Itt a vb eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay kiejtette Németországot, Hollandia is búcsúzott

Mennyire figyelt a foci-vb csoportkörében? Tesztelje kvízünkben!
Búcsúzó világbajnok, veterán szövetségi kapitány, hárompontos továbbjutó.
Brazília a 96. percben harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást Japán ellen.
Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett labdarúgó-világbajnokság hétfő esti, illetve kedd hajnali programja több drámai végjátékot is tartogatott. Elsőként Brazília biztosította helyét a nyolcaddöntőben, miután Houstonban a rendes játékidő ráadásában szerzett góllal 2–1-re legyőzte Japánt. Az ázsiai együttes a 29. percben Szano Kaisu látványos egyéni akciójával megszerezte a vezetést, és az első félidőben fegyelmezett védekezésével sokáig megőrizte előnyét. A fordulás után azonban az ötszörös világbajnok fokozta a nyomást, Casemiro az 56. percben fejjel egyenlített, majd amikor már úgy tűnt, hosszabbítás következik, a csereként beállt Gabriel Martinelli a 96. percben a brazilok javára döntötte el a találkozót.
A bostoni összecsapáson megszületett a kieséses szakasz első komoly meglepetése:
Paraguay tizenegyespárbajban búcsúztatta a négyszeres világbajnok Németországot.
A dél-amerikaiak Enciso fejesével kerültek előnybe még az első félidő végén, amelyre Kai Havertz válaszolt a szünet után. A németek ugyan végig jelentős mezőnyfölényben futballoztak, de szervezett ellenfelükkel szemben nem tudtak újabb gólt szerezni, így hosszabbításra, majd büntetőkre került sor.
A ráadásban szinte kizárólag a németek támadtak, de a paraguayi védelem állta a sarat, így a továbbjutás sorsa a tizenegyeseknél dőlt el. A párbaj során Gill kapus kulcsszerepet játszott, a hatodik körben pedig Tah fölé lőtte saját büntetőjét, míg Canale nem hibázott, így Paraguay 4–3-ra megnyerte a szétlövést, és bejutott a legjobb 16 közé.
A nap zárómérkőzésén Monterreyben újabb hosszabbításos csata következett. A Marokkó–Hollandia találkozó magas színvonalú, kiegyenlített játékot hozott, amelyben sokáig egyik fél sem tudott betalálni. A hollandok végül a 72. percben Cody Gakpo góljával kerültek előnybe. A Liverpool támadója megható pillanatokat élt át találata után, hiszen a napokban veszítette el születendő gyermekét. Úgy tűnt, ezzel Hollandia eldönti a továbbjutást, ám a rendes játékidő hosszabbításának első percében Issza Diop fejese hosszabbításra mentette a marokkóiakat.
A ráadás már kevesebb helyzetet hozott, így itt is tizenegyesek döntöttek. Az idegek harcában a marokkóiak bizonyultak higgadtabbnak: bár ők sem értékesítették valamennyi büntetőjüket, a hollandok többször hibáztak, az utolsó párban pedig Bono kivédte Summerville lövését. Szaibari ezt követően magabiztosan értékesítette saját kísérletét, amivel Marokkó 3–2-re megnyerte a párbajt, és immár 33 mérkőzés óta őrzi veretlenségét. A legutóbbi vb-n negyedik helyen végző afrikai válogatott így szintén ott van a nyolcaddöntőben.
FOCI VB 2026, PROGRAM
A nyolcaddöntőbe jutásért:
Marokkó-Hollandia 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 3–2
Paraguay-Németország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–3
Brazília-Japán 2–1 (0–1)
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Búcsúzó világbajnok, veterán szövetségi kapitány, hárompontos továbbjutó.
Nyitókép: MTI/AP/Charles Krupa