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paraguay marokkó világbajnokság nyolcaddöntő japán hollandia németország brazília

Itt a vb eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay kiejtette Németországot, Hollandia is búcsúzott

2026. június 30. 06:50

Brazília a 96. percben harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást Japán ellen.

2026. június 30. 06:50
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Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett labdarúgó-világbajnokság hétfő esti, illetve kedd hajnali programja több drámai végjátékot is tartogatott. Elsőként Brazília biztosította helyét a nyolcaddöntőben, miután Houstonban a rendes játékidő ráadásában szerzett góllal 2–1-re legyőzte Japánt. Az ázsiai együttes a 29. percben Szano Kaisu látványos egyéni akciójával megszerezte a vezetést, és az első félidőben fegyelmezett védekezésével sokáig megőrizte előnyét. A fordulás után azonban az ötszörös világbajnok fokozta a nyomást, Casemiro az 56. percben fejjel egyenlített, majd amikor már úgy tűnt, hosszabbítás következik, a csereként beállt Gabriel Martinelli a 96. percben a brazilok javára döntötte el a találkozót.

A bostoni összecsapáson megszületett a kieséses szakasz első komoly meglepetése: 

Paraguay tizenegyespárbajban búcsúztatta a négyszeres világbajnok Németországot.

A dél-amerikaiak Enciso fejesével kerültek előnybe még az első félidő végén, amelyre Kai Havertz válaszolt a szünet után. A németek ugyan végig jelentős mezőnyfölényben futballoztak, de szervezett ellenfelükkel szemben nem tudtak újabb gólt szerezni, így hosszabbításra, majd büntetőkre került sor.

A ráadásban szinte kizárólag a németek támadtak, de a paraguayi védelem állta a sarat, így a továbbjutás sorsa a tizenegyeseknél dőlt el. A párbaj során Gill kapus kulcsszerepet játszott, a hatodik körben pedig Tah fölé lőtte saját büntetőjét, míg Canale nem hibázott, így Paraguay 4–3-ra megnyerte a szétlövést, és bejutott a legjobb 16 közé.

A nap zárómérkőzésén Monterreyben újabb hosszabbításos csata következett. A Marokkó–Hollandia találkozó magas színvonalú, kiegyenlített játékot hozott, amelyben sokáig egyik fél sem tudott betalálni. A hollandok végül a 72. percben Cody Gakpo góljával kerültek előnybe. A Liverpool támadója megható pillanatokat élt át találata után, hiszen a napokban veszítette el születendő gyermekét. Úgy tűnt, ezzel Hollandia eldönti a továbbjutást, ám a rendes játékidő hosszabbításának első percében Issza Diop fejese hosszabbításra mentette a marokkóiakat.

A ráadás már kevesebb helyzetet hozott, így itt is tizenegyesek döntöttek. Az idegek harcában a marokkóiak bizonyultak higgadtabbnak: bár ők sem értékesítették valamennyi büntetőjüket, a hollandok többször hibáztak, az utolsó párban pedig Bono kivédte Summerville lövését. Szaibari ezt követően magabiztosan értékesítette saját kísérletét, amivel Marokkó 3–2-re megnyerte a párbajt, és immár 33 mérkőzés óta őrzi veretlenségét. A legutóbbi vb-n negyedik helyen végző afrikai válogatott így szintén ott van a nyolcaddöntőben.

FOCI VB 2026, PROGRAM
A nyolcaddöntőbe jutásért:
Marokkó-Hollandia 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 3–2
Paraguay-Németország 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel: 4–3
Brazília-Japán 2–1 (0–1)

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Nyitókép: MTI/AP/Charles Krupa

Összesen 17 komment

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Sorrend:
pannonhegy
2026. június 30. 08:31
Én csak a japánokat sajnálom. Persze, a brazilokat is sajnáltam volna. Tulajdonképpen mindenkit sajnálok, aki itt kiesik, kivéve a németeket. Na, azokat nem sajnálom. Azokat a 2024-es EB óta kimondottan utálom.
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2
0
Szuper
2026. június 30. 08:30
Ezt hívják úgy, hogy a VALÓSÁG!!! Pöti is hiába játsza itt a csürhéjével az eszét, itt is nemsokára eljön... Ne szomorkodjünk a vízhiány miatt se... A jó hangulatához küldeném a legújabb slágert a - Bángóóóóóóóó Sáááááándor, Bááááááángóóóóóóóóó Márton című slágert! Örvendjünk, mosolyogjunk és nem utolsó sorban SZERESSÜK egymást!!!!!!!
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4
0
Haifisch
2026. június 30. 08:26
Nagyon helyes. Nagyképű, főlibsi hollandok és hányinger németek. Sohasem felejtem el a szivárványos arénát és az undorító műsorukat ellenünk...
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8
0
lofejazagyban-2
2026. június 30. 08:13
a német-paraguayi meccsen a németeknél kb. 3 fehér volt, a paraguayi csapatban kb. 3 indián. Szóval, két bevándorló csapat játszott. mióta a franciák megvették az Afrika-válogatottat és világbajnokok lettek, azok a gazdag országok a fociban akarják bizonyítani milyen sikeres a multikulti.
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5
0
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