Itt a vb eddigi legnagyobb meglepetése: Paraguay kiejtette Németországot, Hollandia is búcsúzott

A dél-amerikaiak Enciso fejesével kerültek előnybe még az első félidő végén, amelyre Kai Havertz válaszolt a szünet után. A németek ugyan végig jelentős mezőnyfölényben futballoztak, de szervezett ellenfelükkel szemben nem tudtak újabb gólt szerezni, így hosszabbításra, majd büntetőkre került sor.

A ráadásban szinte kizárólag a németek támadtak, de a paraguayi védelem állta a sarat, így a továbbjutás sorsa a tizenegyeseknél dőlt el. A párbaj során Gill kapus kulcsszerepet játszott, a hatodik körben pedig Tah fölé lőtte saját büntetőjét, míg Canale nem hibázott, így Paraguay 4–3-ra megnyerte a szétlövést, és bejutott a legjobb 16 közé.

A nap zárómérkőzésén Monterreyben újabb hosszabbításos csata következett. A Marokkó–Hollandia találkozó magas színvonalú, kiegyenlített játékot hozott, amelyben sokáig egyik fél sem tudott betalálni. A hollandok végül a 72. percben Cody Gakpo góljával kerültek előnybe. A Liverpool támadója megható pillanatokat élt át találata után, hiszen a napokban veszítette el születendő gyermekét. Úgy tűnt, ezzel Hollandia eldönti a továbbjutást, ám a rendes játékidő hosszabbításának első percében Issza Diop fejese hosszabbításra mentette a marokkóiakat.