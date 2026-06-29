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rekordok világbajnokság vb

Mennyire figyelt a foci-vb csoportkörében? Tesztelje kvízünkben!

2026. június 29. 20:07

Búcsúzó világbajnok, veterán szövetségi kapitány, hárompontos továbbjutó.

2026. június 29. 20:07
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Elkezdődött az egyenes kieséses szakasz minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságán. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 48 csapatos torna csoportkörében számtalan rekord megdőlt. Tesztelje ismereteit a Mandiner kvízében!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Melyik válogatott a világbajnoki címvédő?
2. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Melyik az egyetlen korábbi világbajnok, amelyik búcsúzott az idei vb csoportköre után?
3. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Egyetlen válogatott jutott tovább legjobb csoportharmadikként három ponttal. Melyik?
4. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Ki a 2026-as vb legidősebb szövetségi kapitánya?
5. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Egyetlen csapat utazott haza rúgott gól nélkül az idei tornáról. Melyik nem lehet büszke erre?

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Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

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