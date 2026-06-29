Mennyire figyelt a foci-vb csoportkörében? Tesztelje kvízünkben!

Ancelotti titkolózik Neymarral kapcsolatban, jön a vb egyik legizgalmasabbnak ígérkező párharca – íme a hétfői program!
Brazília, Németország és Hollandia is pályára lép a kieséses szakasz második játéknapján.
Búcsúzó világbajnok, veterán szövetségi kapitány, hárompontos továbbjutó.
Elkezdődött az egyenes kieséses szakasz minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnokságán. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett 48 csapatos torna csoportkörében számtalan rekord megdőlt. Tesztelje ismereteit a Mandiner kvízében!
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Brazília, Németország és Hollandia is pályára lép a kieséses szakasz második játéknapján.
Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP