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marokkó ancelotti világbajnokság hollandia németország brazília

Ancelotti titkolózik Neymarral kapcsolatban, jön a vb egyik legizgalmasabbnak ígérkező párharca – íme a hétfői program!

2026. június 29. 11:05

Brazília, Németország és Hollandia is pályára lép a kieséses szakasz második játéknapján.

2026. június 29. 11:05
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Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján újabb három izgalmas összecsapással folytatódik a kieséses szakasz. Elsőként Brazília lép pályára Houstonban, ahol Carlo Ancelotti együttese Japán ellen harcolhatja ki a továbbjutást. Az olasz szövetségi kapitány a sérült Raphinhát leszámítva minden játékosára számíthat, így a dél-amerikaiak szinte teljes kerettel vághatnak neki a magyar idő szerint 19 órakor kezdődő mérkőzésnek. 

„Végső soron attól függ, hogyan alakul a játék, és milyen helyzetben leszünk a mérkőzésen”

– fogalmazott Ancelotti titokzatosan Neymar szerepeltetésével kapcsolatban. Hozzátette, a 34 éves támadó akár 15 percnél többet is a pályán tölthet.

Késő este Németország Paraguayjal találkozik Bostonban. Bár a szakértők az európai válogatottat tartják az összecsapás esélyesének, a németeknek javítaniuk kell az eddig mutatott teljesítményükön, ha biztosan szeretnék elkerülni a meglepetést. A csapatok magyar idő szerint 22.30-kor lépnek pályára a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A nap zárásaként, kedden hajnali 3 órától Monterreyben rendezik a Hollandia–Marokkó összecsapást, amely a legjobb 32 között az egyik legkiegyensúlyozottabb és legizgalmasabb párharcnak ígérkezik. A két válogatott keretének minősége és a tornán eddig nyújtott teljesítménye alapján kiélezett mérkőzésre van kilátás, amely akár a kieséses szakasz egyik legszínvonalasabb találkozója is lehet.

Ahogy arról beszámoltunk, a társházigazda kanadai válogatott jutott elsőként a torna nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.

FOCI VB 2026, PROGRAM
A nyolcaddöntőbe jutásért:
június 29., hétfő: 
Brazília–Japán, Houston 19.00 
Németország–Paraguay, Boston 22.30 
június 30., kedd: 
Hollandia–Marokkó, Monterrey 3.00

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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Andre Coelho

 

Összesen 1 komment

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frankie-bunn
2026. június 29. 11:14
Szerintem izgalmas lesz , nem biztos, hogy jó meccs, s meglepetésen sem lepődnék meg.. Bruhhaha
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