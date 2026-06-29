Ancelotti titkolózik Neymarral kapcsolatban, jön a vb egyik legizgalmasabbnak ígérkező párharca – íme a hétfői program!

Késő este Németország Paraguayjal találkozik Bostonban. Bár a szakértők az európai válogatottat tartják az összecsapás esélyesének, a németeknek javítaniuk kell az eddig mutatott teljesítményükön, ha biztosan szeretnék elkerülni a meglepetést. A csapatok magyar idő szerint 22.30-kor lépnek pályára a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A nap zárásaként, kedden hajnali 3 órától Monterreyben rendezik a Hollandia–Marokkó összecsapást, amely a legjobb 32 között az egyik legkiegyensúlyozottabb és legizgalmasabb párharcnak ígérkezik. A két válogatott keretének minősége és a tornán eddig nyújtott teljesítménye alapján kiélezett mérkőzésre van kilátás, amely akár a kieséses szakasz egyik legszínvonalasabb találkozója is lehet.

Ahogy arról beszámoltunk, a társházigazda kanadai válogatott jutott elsőként a torna nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.