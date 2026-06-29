Ancelotti titkolózik Neymarral kapcsolatban, jön a vb egyik legizgalmasabbnak ígérkező párharca – íme a hétfői program!

Az utolsó pillanatban jött a dráma: Kanada jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe
Több mint 90 percen át mindent tudott hárítani Dél-Afrika.
Brazília, Németország és Hollandia is pályára lép a kieséses szakasz második játéknapján.
Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján újabb három izgalmas összecsapással folytatódik a kieséses szakasz. Elsőként Brazília lép pályára Houstonban, ahol Carlo Ancelotti együttese Japán ellen harcolhatja ki a továbbjutást. Az olasz szövetségi kapitány a sérült Raphinhát leszámítva minden játékosára számíthat, így a dél-amerikaiak szinte teljes kerettel vághatnak neki a magyar idő szerint 19 órakor kezdődő mérkőzésnek.
„Végső soron attól függ, hogyan alakul a játék, és milyen helyzetben leszünk a mérkőzésen”
– fogalmazott Ancelotti titokzatosan Neymar szerepeltetésével kapcsolatban. Hozzátette, a 34 éves támadó akár 15 percnél többet is a pályán tölthet.
Késő este Németország Paraguayjal találkozik Bostonban. Bár a szakértők az európai válogatottat tartják az összecsapás esélyesének, a németeknek javítaniuk kell az eddig mutatott teljesítményükön, ha biztosan szeretnék elkerülni a meglepetést. A csapatok magyar idő szerint 22.30-kor lépnek pályára a nyolcaddöntőbe kerülésért.
A nap zárásaként, kedden hajnali 3 órától Monterreyben rendezik a Hollandia–Marokkó összecsapást, amely a legjobb 32 között az egyik legkiegyensúlyozottabb és legizgalmasabb párharcnak ígérkezik. A két válogatott keretének minősége és a tornán eddig nyújtott teljesítménye alapján kiélezett mérkőzésre van kilátás, amely akár a kieséses szakasz egyik legszínvonalasabb találkozója is lehet.
Ahogy arról beszámoltunk, a társházigazda kanadai válogatott jutott elsőként a torna nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.
FOCI VB 2026, PROGRAM
A nyolcaddöntőbe jutásért:
június 29., hétfő:
Brazília–Japán, Houston 19.00
Németország–Paraguay, Boston 22.30
június 30., kedd:
Hollandia–Marokkó, Monterrey 3.00
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Több mint 90 percen át mindent tudott hárítani Dél-Afrika.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Andre Coelho