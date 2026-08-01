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orosz rakétatámadás halálos áldozat kijev

Ismét orosz rakétatámadás érte Kijevet

2026. augusztus 01. 07:21

Kilencen meghaltak, több mint húszan megsebesültek.

2026. augusztus 01. 07:21
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Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, kilencen meghaltak – jelentették be az ukrán főváros hatóságai szombaton. A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről is tudni.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt mondta, utóbbiak között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt.

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A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette, 

hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.

Orosz dróntámadásról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv város hatóságai is, hozzátéve, hogy a légicsapásban hárman megsebesültek. Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó azt mondta, a sebesülteket kórházban ápolják.
 

 (MTI/AFP/dpa)

 

Nyitókép: Mentők az egyik orosz rakétatámadás helyszínén, a Kijevi területen 2026. július 24-én. (MTI/EPA/Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat)

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
nemecsek-3
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2026. augusztus 01. 11:30 Szerkesztve
Zselenszkij nyugati újságíróknak nyilatkozta, hogy ha kap 10 patriot rakétát az ukrán hadsereg a jövő hónapban már elérheti Moszkva külső kerületeit
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tajoska
2026. augusztus 01. 11:01
A célpontok mindig homályban maradnak.
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VeressZoltán
2026. augusztus 01. 10:50
Amit már elmondtunk itt vagy 3000-en: a kocsmában nem érdemes belekötni a falu bikájába, mert a rövidebbet húzzuk!
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6
0
Dorset Naga
2026. augusztus 01. 10:23
Itt is valami hadiüzem volt, álcázásban. Hajrá Putyin, vidd döntésre a dolgot.
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11
0
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