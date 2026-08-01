Ismét orosz rakétatámadás érte Kijevet

Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, kilencen meghaltak – jelentették be az ukrán főváros hatóságai szombaton. A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről is tudni.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt mondta, utóbbiak között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt.