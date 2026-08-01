Ismét orosz rakétatámadás érte Kijevet

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Kilencen meghaltak, több mint húszan megsebesültek.
Ismét orosz rakétatámadás érte az éjszaka Kijevet, kilencen meghaltak – jelentették be az ukrán főváros hatóságai szombaton. A katasztrófavédelem Telegramon közzétett tájékoztatása szerint 23 sebesültről is tudni.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt mondta, utóbbiak között két tinédzser is van. A támadásban lakóépületek és üzletek is megrongálódtak, több gépjármű kigyulladt.
A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolókra hivatkozva azt jelentette,
hogy várost több mint egy tucat robbanás rázta meg.
Orosz dróntámadásról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv város hatóságai is, hozzátéve, hogy a légicsapásban hárman megsebesültek. Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó azt mondta, a sebesülteket kórházban ápolják.
(MTI/AFP/dpa)
Nyitókép: Mentők az egyik orosz rakétatámadás helyszínén, a Kijevi területen 2026. július 24-én. (MTI/EPA/Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat)