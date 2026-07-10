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monacói merénylő ukrán titkosszolgálat kijev ukrajna

Az ukrán titkosszolgálathoz vezetnek a szálak a monacói merénylő meggyilkolásával kapcsolatban

2026. július 10. 19:15

Egy nő Ukrajna egyik leggazdagabb emberét próbálta megölni Monacóban, majd őt is meggyilkolták Kijev közelében.

2026. július 10. 19:15
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A monacói merénylő ügye újabb rejtélyes fordulatot vett, miután a bíróságon nyilvánosságra hozták a nő meggyilkolásának részleteit, és a bizonyítékok Kijev titkosszolgálatainak részvételére utalnak – számolt be a brit The Guardian kijevi tudósítója. 

A merénylet

Június végén robbanás történt Vadim Jermolajev ukrán oligarcha monacói háza előtt, amelyben az üzletember megsérült. 

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A francia rendőrség a múlt héten Anasztaszija Berezovszkát nevezte meg, aki egy hátizsákot hagyott az épület előtt. 

Az ügyészek szerint a 39 éves Berezovszka – aki férfinak álcázta magát – egy német rendszámú autóval menekült el, átlépte előbb a francia, majd az olasz határt. Július 1-jén aztán Ukrajnába utazott, és busszal eljutott szülővárosába, a Kijevtől nyugatra fekvő Zsitomirba. A hatóságok kedden bejelentették, hogy a holttestét a főváros közelében lévő erdőben találták meg.

A merénylő megölése 

Az ukrán SZBU hírszerző ügynökség szerint Berezovszkát két férfi kísérte az erdőbe, akik befizetéseket teljesítettek a banki és kriptovaluta-számláira. Közülük az egyik, Vladiszláv Reut csütörtökön megjelent a bíróság előtt, ahol gyilkossággal vádolták meg. Reut állítólagos bűntársaként Vitalij Zsikovicsot, egy volt rendőrt nevezett meg.

Az ukrán média beszámolója szerint Reut a kijevi nemzeti egyetemen jogot tanult, és az ukrán GUR katonai hírszerző ügynökségnél dolgozott. Az A2772-es egységben szolgált, amely a különleges műveleti erők kiképzőközpontja. 

Reut csütörtökön a kijevi bíróság előtt azt állította, hogy Zsikovics felelős Berezovszka meggyilkolásáért. Zsikovics ügyvédje, Anatolij Ivanov elmondta, hogy ügyfele tagadja a vádakat. Az SZBU közölte, hogy a férfiak vallomása után találták meg Berezovszka holttestét. 

Kellemetlen szálak

Az ukrán katonai hírszerzéssel fennálló kapcsolat miatt az ügy kínos helyzetbe hozza Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, még akkor is, ha – és ahogyan a tisztviselők állítják – a két férfi egyedül cselekedett. 

Az Ukrainska Pravda oknyomozó újságírója így nyilatkozott: 

Nehéz lenne elképzelni ennél rosszabb forgatókönyvet. Nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy bizonyos kormánytisztviselők – különösen a GUR-ból – részt vettek-e az ügyben. Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb szinten magyarázatot kell erre adni.”

Egyes feltételezések szerint védelmi pénzzel kapcsolatos vita állt a merénylet hátterében, és nem pedig a politika.  

Vadim Jermolajev, a merénylet áldozata néhány éve konfliktusba keveredett az ukrán állammal. 2023-ban Ukrajna személyes szankciókat vezetett be Jermolajevellen, aki Ukrajna egyik leggazdagabb polgára, vagyonát a Forbes 220 millió dollárra becsüli. Az SZBU azzal vádolta, hogy továbbra is alkohollal kereskedett a megszállt Krímben, és több millió dollár adót fizetett az orosz kincstárnak, de az üzletember tagadta a vádakat.

Nyitókép: Francia rendőrség fotójaa merénylőről

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. július 10. 19:54
hibázott, többet nem fog hibázni
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0
0
Trüpéma
2026. július 10. 19:49
Magyarul elvarrták a szálakat, megbízták, majd megölték Berezovszkát. Ha nem egyedül cselekedtek, akkor az történt ami a fronton: Ukrajna hazafiasságot vár tőled, aztán puszta húsdarálóba hajt, eldob, mint egy taknyos zsebkendőt.
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1
0
kulakman
2026. július 10. 19:32
Nem ezt mondjuk évek-évtizedek óta, egy náci söpredék uralja azt a helyet, amit a sors különös tréfája folytán Kraina névvel illetnek!
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0
0
machet
2026. július 10. 19:27
Mi ebben az újdonság?
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3
0
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