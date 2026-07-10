Az ukrán titkosszolgálathoz vezetnek a szálak a monacói merénylő meggyilkolásával kapcsolatban

Megölték Kijevben a monacói robbantás fő gyanúsítottját
Az ukrán katonai hírszerzés tisztjét sejtik a gyilkosság mögött.
Egy nő Ukrajna egyik leggazdagabb emberét próbálta megölni Monacóban, majd őt is meggyilkolták Kijev közelében.
A monacói merénylő ügye újabb rejtélyes fordulatot vett, miután a bíróságon nyilvánosságra hozták a nő meggyilkolásának részleteit, és a bizonyítékok Kijev titkosszolgálatainak részvételére utalnak – számolt be a brit The Guardian kijevi tudósítója.
Június végén robbanás történt Vadim Jermolajev ukrán oligarcha monacói háza előtt, amelyben az üzletember megsérült.
A francia rendőrség a múlt héten Anasztaszija Berezovszkát nevezte meg, aki egy hátizsákot hagyott az épület előtt.
Az ügyészek szerint a 39 éves Berezovszka – aki férfinak álcázta magát – egy német rendszámú autóval menekült el, átlépte előbb a francia, majd az olasz határt. Július 1-jén aztán Ukrajnába utazott, és busszal eljutott szülővárosába, a Kijevtől nyugatra fekvő Zsitomirba. A hatóságok kedden bejelentették, hogy a holttestét a főváros közelében lévő erdőben találták meg.
Az ukrán SZBU hírszerző ügynökség szerint Berezovszkát két férfi kísérte az erdőbe, akik befizetéseket teljesítettek a banki és kriptovaluta-számláira. Közülük az egyik, Vladiszláv Reut csütörtökön megjelent a bíróság előtt, ahol gyilkossággal vádolták meg. Reut állítólagos bűntársaként Vitalij Zsikovicsot, egy volt rendőrt nevezett meg.
Az ukrán média beszámolója szerint Reut a kijevi nemzeti egyetemen jogot tanult, és az ukrán GUR katonai hírszerző ügynökségnél dolgozott. Az A2772-es egységben szolgált, amely a különleges műveleti erők kiképzőközpontja.
Reut csütörtökön a kijevi bíróság előtt azt állította, hogy Zsikovics felelős Berezovszka meggyilkolásáért. Zsikovics ügyvédje, Anatolij Ivanov elmondta, hogy ügyfele tagadja a vádakat. Az SZBU közölte, hogy a férfiak vallomása után találták meg Berezovszka holttestét.
Az ukrán katonai hírszerzéssel fennálló kapcsolat miatt az ügy kínos helyzetbe hozza Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, még akkor is, ha – és ahogyan a tisztviselők állítják – a két férfi egyedül cselekedett.
Az Ukrainska Pravda oknyomozó újságírója így nyilatkozott:
Nehéz lenne elképzelni ennél rosszabb forgatókönyvet. Nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy bizonyos kormánytisztviselők – különösen a GUR-ból – részt vettek-e az ügyben. Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb szinten magyarázatot kell erre adni.”
Egyes feltételezések szerint védelmi pénzzel kapcsolatos vita állt a merénylet hátterében, és nem pedig a politika.
Vadim Jermolajev, a merénylet áldozata néhány éve konfliktusba keveredett az ukrán állammal. 2023-ban Ukrajna személyes szankciókat vezetett be Jermolajevellen, aki Ukrajna egyik leggazdagabb polgára, vagyonát a Forbes 220 millió dollárra becsüli. Az SZBU azzal vádolta, hogy továbbra is alkohollal kereskedett a megszállt Krímben, és több millió dollár adót fizetett az orosz kincstárnak, de az üzletember tagadta a vádakat.
Nyitókép: Francia rendőrség fotójaa merénylőről
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Az ukrán katonai hírszerzés tisztjét sejtik a gyilkosság mögött.