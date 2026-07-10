Az ukrán titkosszolgálathoz vezetnek a szálak a monacói merénylő meggyilkolásával kapcsolatban

Az ukrán SZBU hírszerző ügynökség szerint Berezovszkát két férfi kísérte az erdőbe, akik befizetéseket teljesítettek a banki és kriptovaluta-számláira. Közülük az egyik, Vladiszláv Reut csütörtökön megjelent a bíróság előtt, ahol gyilkossággal vádolták meg. Reut állítólagos bűntársaként Vitalij Zsikovicsot, egy volt rendőrt nevezett meg.

Az ukrán média beszámolója szerint Reut a kijevi nemzeti egyetemen jogot tanult, és az ukrán GUR katonai hírszerző ügynökségnél dolgozott. Az A2772-es egységben szolgált, amely a különleges műveleti erők kiképzőközpontja.

Reut csütörtökön a kijevi bíróság előtt azt állította, hogy Zsikovics felelős Berezovszka meggyilkolásáért. Zsikovics ügyvédje, Anatolij Ivanov elmondta, hogy ügyfele tagadja a vádakat. Az SZBU közölte, hogy a férfiak vallomása után találták meg Berezovszka holttestét.