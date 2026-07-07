Megölték Kijevben a monacói robbantás fő gyanúsítottját

Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vadim Jermolajev üzletember ellen elkövetett múlt heti monacói robbantás gyanúsítottjaként köröztek, a nőt agyonlőtték – jelentette kedden az Ukrajinszka Pravda. A hírportál bűnüldöző szervek forrásaira hivatkozva közölte, hogy a nőt lelőtték; holttestére hétfőn, helyi idő szerint 23 óra körül bukkantak. Az Ukrajinszka Pravda egy másik rendőrségi forrásra hivatkozva azt írta, hogy az üggyel kapcsolatban már két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt.

A monacói hatóságok az Interpolon keresztül adtak ki elfogatóparancsot a 39 éves Anasztaszija Berezovszka ellen, akit az ügy főgyanúsítottjaként neveztek meg. A hatóságok emberölési kísérlettel, robbanószerkezet közterületen történő, bűncselekmény céljából való elhelyezésével, valamint bűnszövetséggel vádolják. Vadim Jermolajev monacói lakása előtt múlt héten hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült.