Homo sapiensnek tekintik már a kárpátaljai magyarokat? Utánajártunk, mi igaz a harsonaszóra bejelentett Magyar-Zelenszkij-megállapodásból

Egyelőre nem hozott kézzelfogható eredményt a hazai kormányváltás a szlovákiai Beneš-­dekrétumok ügyében sem. Emlékezetes, Magyar Péter a kampányidőszakban hevesen kiállt a dekrétumok ellen, kiemelve az azok kritizálását büntethetővé tévő új törvényt, amelyet „karácsonyi ajándékként” kaptak Robert Fico kormányától a felvidékiek. Az akkor még ellenzéki mozgalmár Magyar maga is kint volt az új jogszabály elleni budapesti tüntetésen, és kijelentette, ha nem történik érdemi előrelépés, Magyarország nem zárja ki további diplomáciai eszközök alkalmazását sem. Ekkor még ígéretesnek látszott a Tisza megközelítése, hiszen kezdeményezésére az Európai Parlament – igaz, más témákkal összekapcsolva – legalább egy jogi kötőerővel nem bíró állásfoglalásban szólította fel az Európai Bizottságot a romló szlovákiai jogállamisági és korrupciós helyzet miatt, beleértve a Beneš-dekrétumok ügyét.

Magyar Péter a választási győzelem után alig egy héttel közölte, telefonon is figyelmeztette Ficót, hogy csak akkor hajlandók szakpolitikai tárgyalásokat folytatni, ha ez utóbbi törvényt visszavonják, és Pozsony garanciát ad arra, hogy a Beneš-­dekrétumokra hivatkozva nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjének elkobzására.

Ez azonban nem így történt: a kőkemény szóbeli kiállást nem követték tettek, a témakör a várakozásokkal ellentétben sem a brüsszeli EU-­csúcson, sem utóbb, a visegrádi csoport egyeztetésén nem került elő, noha arra ráadásul Gödöllőn kerítettek sort június derekán. Fico láthatóan letolta magáról a felvetést, Magyar pedig a dekrétumok és a jogfosztások kérdését félretéve ekkor már arról beszélt, Magyarország „örömmel tér vissza” a V4-es együttműködésbe, partnerei pedig mindig számíthatnak rá. Valamit persze kommunikálni kellett minderről, így Magyar részéről maradt egy június 4-ei poszt a kérdésről, de államközi szinten, úgy tűnik, kifulladt a téma.