Eltűnni a csatában: az utolsó bizánci császár

XI. Konstantin családja arisztokrata udvari família volt, majd a leghosszabb ideig uralkodó dinasztia lett, miután a keresztes háborúk Bizánc ellen forduló szerencsétlen momentumai után visszafoglalta a birodalmat a Latin Császárságtól; 1262-től uralkodtak. A nyugati uralom után Bizánc már nem tudta visszanyerni régi fényét és területeit, de még kétszáz évig kitartott. Konstantin apja, II. Manuél (1391–1425) diplomáciai úton, európai körutazással próbált katonai segítséget szerezni a törökök ellen. Elődje a testvére, VIII. János volt, aki megpróbálta tető alá hozni a nyugati és keleti egyház unióját, ami sikerült is 1439-ben Firenzében. Bár az unionista ortodox papságot és az egyesülést a bizánci nép és papság nagy része elutasította, így az unió pluszerő helyett inkább gyengítette az oszmánokkal való szembenállás erejét. Halála után, 1449-ben lett Morea azaz a Peloponnészosz kormányzójából császár a testvére, Konstantin, aki négy évig uralkodott, és fenntartotta az uniót.

XI. Konstantin császár nem alkudott meg. Bátran szembeszállt a magyar történelemből és a Hunyadi sorozatból is ismert II. Mehmeddel. Konstantinápoly utolsó ostroma végén, 1453. május 28-án II. Mehmed támadást rendelt el. Azok a polgárok, akiket nem osztottak be a düledező falak javítására vagy védelmére, az utcán imádkoztak. Konstantin parancsára a város összes kolostorából és templomából származó ikonokat és ereklyéket hordoztak körbe a falak mentén. A katolikus és ortodox védők egyaránt bekapcsolódtak az imákba és énekekbe, a körmenetet pedig maga Konstantin vezette.

Estére a tömeg az ortodoxia főtemplomába, a Hagia Sophiába vonult, ahol ortodox és katolikus keresztények együtt imádkoztak. Jelen volt a Rómából érkező Izidor bíboros és Konstantin császár is. Konstantin imádkozott, majd bűnei bocsánatát kérte az egybegyűlt püspököktől, mielőtt az oltárnál magához vette volna az eucharisztiát. A papság kérlelte, hogy ne csatlakozzon a falaknál harcolókhoz, de ő ragaszkodott hozzá, hogy inkább csatában hal meg, mintsem dicstelenül elfogják és fogságba kerüljön. XI. Konstantin elhagyta a templomot, a császári palotába ment, ahol bocsánatot kért udvartartása tagjaitól, és elbúcsúzott tőlük, majd ismét eltűnt az éjszakában, hogy utolsó szemlét tartson a városfalakon őrködő katonák felett.