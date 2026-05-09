„Megy a bal! Megy a bal!” – száz éve született Papp László, mindannyiunk Papp Lacija

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Emléke adjon hitet és erőt ahhoz a felismeréshez, hogy mi is képesek lehetünk magunk körül egy szebb és jobb világot teremteni.
Száz éve született Papp László, sokak szerint minden idők legjobb ökölvívója, mindannyiunk Papp Lacija. Érdekes, hogy Papp Laci jobbkezes volt, bár fordított alapállású – ezért a köztudatban úgy rögzült, hogy balkezes, azaz a balegyenes és a balhorog az igazán megrendítő ütésfajtája. Innen is a szólásmondássá vált nézői bekiabálás: „Megy a bal! Megy a bal!”
1948-as első olimpiai bajnoksága idején még meg sem születtem, a másodiknál kétéves voltam, a harmadiknál, 1956-ban első osztályos kisiskolás, mégis az ő bűvkörében nőttem fel, mert szüleim Puskás Öcsi mellett legtöbbször őt emlegették, ha sportról volt szó. Pedig életükben egyszer sem voltak bokszmeccsen, következésképp sohasem látták Papp Lacit élőben verekedni.
Mégis mi volt az a személyéhez köthető, különleges érzés, ami mindenkit elvarázsolt?
Ő a magyar nép mitikus kisembere volt, aki alulról indulva, egyszerű körülmények között, furfanggal, kitartással, szorgalommal, akarattal, mindenekelőtt persze istenáldotta tehetséggel az óriásokkal dacolva legyőzte az egész világot. Nem egyszer, hanem háromszor. Ő volt a mi történelmi Botond vitézünk, aki a Képes krónika ábrázolása szerint Konstantinápoly falai előtt a hatalmas termetű görög harcossal küzdve embernyi rést vágott buzogányával a városkapun. A legenda szerint a magyar harcos győzelmére még a császár is megszégyenülten vonult vissza. Gondoljunk csak bele, mit jelentett a mi huszadik századi Botondunk győzelmi sorozata a szovjet csapatok által megszállt országban, a háború utáni kiszolgáltatott reménytelenségben, a csengőfrász idején, a Rákosi-diktatúra kiteljesedésének embernyomorító időszakában.
Bizony hitet, reményt, hogy ha el kell is viselni a legnagyobb megpróbáltatásokat, túl kell élni őket, mert semmi nem tart örökké, s egyszer majd a legyőzhetetlennek tűnő hatalom mégiscsak meghátrálásra kényszerül.
Aztán bekövetkezett 1956 csodás és egyben tragikusan megrendítő két hete, „Mert egy nép azt mondta: »Elég volt«”. Nem sokkal később a távoli földrészen, Melbourne-ben Papp Laci harmadszor is olimpiai bajnok lett. A mi Botond vitézünk, a körbeudvarolt bajnok a profiszerződés-ajánlatok tömege ellenére hazatért szeretteihez, a széles értelemben vett családjához, hozzánk, a magyar nemzethez. A politikai vezetés az itthonról folytatott profi pályafutást ugyan engedélyezte, a többszöri Európa-bajnoki címvédés után a legnagyobb koronát jelentő világbajnoki címmérkőzésre már nem kerülhetett sor.
A tiltás iszonyú fájdalom lehetett számára. Álságos, irigy és méltatlan döntés fosztotta meg őt egy kivételes pályafutás még ragyogóbb befejezésétől. Aztán – jó magyar szokás szerint – az ökölvívó-válogatott kapitányaként a sok siker mellett viselnie kellett a percemberek, a mindenkori rosszakarók, a teljesítmény nélküli hangoskodók áskálódásait. Neki, minden idők legnagyobb ökölvívójának. Ő persze elviselte ezt is, tudomásul véve a körülményeket, emelt fővel, lelke mélyén feltehetően soha el nem múló fájdalommal – amit talán nehezebb volt legyőznie, mint a ringben a legnagyobb ellenfeleket. Mert ott legalább szemtől szemben folyik a küzdelem.
Legyen áldott a modern kori Botond vezér emléke, adjon hitet és erőt ahhoz a felismeréshez, hogy az ártó világtendenciákkal szembeszállva mi is képesek lehetünk magunk körül egy szebb és jobb világot teremteni.
A szerző filmrendező
(Nyitókép: AFP)