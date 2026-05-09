„Megy a bal! Megy a bal!” – száz éve született Papp László, mindannyiunk Papp Lacija

Aztán bekövetkezett 1956 csodás és egyben tragikusan megrendítő két hete, „Mert egy nép azt mondta: »Elég volt«”. Nem sokkal később a távoli földrészen, Melbourne-ben Papp Laci harmadszor is olimpiai bajnok lett. A mi Botond vitézünk, a körbeudvarolt bajnok a profiszerződés-ajánlatok tömege ellenére hazatért szeretteihez, a széles értelemben vett családjához, hozzánk, a magyar nemzethez. A politikai vezetés az itthonról folytatott profi pályafutást ugyan engedélyezte, a többszöri Európa-bajnoki címvédés után a legnagyobb koronát jelentő világbajnoki címmérkőzésre már nem kerülhetett sor.

A tiltás iszonyú fájdalom lehetett számára. Álságos, irigy és méltatlan döntés fosztotta meg őt egy kivételes pályafutás még ragyogóbb befejezésétől. Aztán – jó magyar szokás szerint – az ökölvívó-válogatott kapitányaként a sok siker mellett viselnie kellett a perc­emberek, a mindenkori rosszakarók, a teljesítmény nélküli hangoskodók áskálódásait. Neki, minden idők legnagyobb ökölvívójának. Ő persze elviselte ezt is, tudomásul véve a körülményeket, emelt fővel, lelke mélyén feltehetően soha el nem múló fájdalommal – amit talán nehezebb volt legyőznie, mint a ringben a legnagyobb ellenfeleket. Mert ott legalább szemtől szemben folyik a küzdelem.

Legyen áldott a modern kori Botond vezér emléke, adjon hitet és erőt ahhoz a felismeréshez, hogy az ártó világtendenciákkal szembeszállva mi is képesek lehetünk magunk körül egy szebb és jobb világot teremteni.

A szerző filmrendező

