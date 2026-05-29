Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? – azonnali választ követel Orbán Viktor Magyar Pétertől!

2026. május 29. 16:53

Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a volt kormányfő.

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von Der Leyen - Magyar Péter paktum részleteit – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van – tette hozzá a volt kormányfő. 

Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról – írta Orbán Viktor. Ezt tudjuk.

Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerjük Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított.

A volt kormányfő közölte, hogy innen tudjuk, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta a von der Leyenék követeléseit.

 Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen - Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról. 

Ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek, mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a Bizottság elnökének – zárta a kormányfő. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

 

