Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
budapest pride bódis kriszta csipke józsika lannert judit gyermekvédelmi törvény gyermek pride lmbtq

Az LMBTQ-mozgalom támogatása a Tisza-szavazók hatékonyabb befolyásolásának hatalmi eszköze

2026. május 29. 16:11

Myilvánvalónak látszik, hogy az a liberális (át)nevelés fog eluralkodni az oktatásban, nevelésben, amelytől az Orbán-kormány a gyermekvédelmi törvénnyel igyekezett óvni a gyerekeket.

2026. május 29. 16:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Lannert Judit jelenlegi oktatási és gyermekügyi miniszternek annak idején a Gyurcsány–Bajnai-kormány az utolsó pillanatban még oda tudott nyomni egy állami kitüntetést. S mint a napokban kiderült, egyáltalán nem véletlenül. A Budapest Pride nevet éppen abban az évben (2009-ben) vette föl az LMBTQ-rendezvény, amikor Lannertet ezzel a díjjal kitüntették. És most ez az asszony lett miniszter, akinek külön kérésére vették bele a minisztérium nevébe a gyermek szót. 

Nyilvánvalónak látszik, hogy az a liberális (át)nevelés fog eluralkodni az oktatásban, nevelésben, amelytől az Orbán-kormány a gyermekvédelmi törvénnyel igyekezett óvni a gyerekeket. Lannertnek azonban nem elég, ha a szülő végzi a gyerekek szexuális nevelését: szerinte a modern iskolai felvilágosításban az iskolának is szerepe kell hogy legyen. 

Mi az, hogy modern iskolai felvilágosítás? Miben más az, mint a hagyományos (otthoni) szexuális felvilágosítás, nevelés? Lényegében nem sokban, csak egy hangzatos műszóról van szó, melynek révén az LMBTQ-lobbi be tud férkőzni érzékenyíteni az óvodákba, iskolákba. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Oda, ahonnan az Orbán-kormány törvénnyel tiltotta ki, mert a jövőt a hagyományos családmodell erősítése jelenti, míg az LMBTQ-szellemiség a társadalom újratermelődésének megszűnéséhez vezethet. 

Ennek az ideológiának az országgyűlési képviselők között is van markáns képviselője: Bódis Kriszta, a Csipke Józsika című mesekönyv szerzője.

Isten a házasságot kizárólag egy férfi és egy nő szövetségeként alkotta meg. Az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot a Biblia bűnnek tekinti, ugyanakkor az egyház hangsúlyozza, hogy magát a homoszexuális embert (mint személyt, Isten teremtményét) szeretni kell. 

Orbánék be is tették az alkotmányba, hogy az anya nő, az apa férfi, ami jogilag kizárta az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségét.  Ez a természetben sem lehetne másként, de a liberális (értsd: kommunista) társadalomfelfogás ettől nagyon eltérő, és olyan káoszhoz vezethet, amilyen olykor éppen a Pride-felvonulásokon tapasztalható. Az óvodai, iskolai csipkejózsikázás már csak azért is elgondolkodtató, mert a statisztika szerint a fiatalabb generációk körében sokkal magasabb az LMBTQ+-identitásúak aránya. A kutatók szerint 

ez a drasztikus növekedés nem azt jelenti, hogy genetikailag több LMBTQ+-ember születik, hanem azt, hogy a fiatalabbak egy elfogadóbb környezetben úgymond sokkal nagyobb biztonsággal merik felvállalni önmagukat... És ennek tapsol a meseíró országgyűlési képviselő, sőt a miniszterelnök is.

Az Európai Unió Bírósága 2026. április 21-én kimondta, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény sérti az uniós jogot és az EU alapvető értékeit, mivel diszkriminatív és megbélyegzi az LMBTQ-embereket. Az alapvetően Brüsszelt követő Magyar-kormány nem valószínű, hogy ellent tud állni az ítélet parancsának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke politikai szinten például határozottan támogatja az LMBTQ-közösség jogait. Magyar meg az ő tenyerükből eszik. 

Ehhez képest Lannert Judit annyira védi a gyerekeket, hogy az egyik első döntése az volt: radikális baloldali aktivistákat fogadott, és őket kérdezte meg arról, mi legyen az iskolákban. Köztük voltak LMBTQ-aktivisták is. 

Egyikük például az elmúlt években minden Pride kapcsán megjelent, hol rendőrségi beadványokat készített, hol tüntetéseket szervezett. Lannert Judiról eddig is tudható volt, hogy támogatja az LMBTQ-lobbit. Saját Facebook-oldalán olyan fotó látható, amelyen szivárványos karika öleli körbe az arcképét. Ilyennel a hozzám hasonló hétköznapi ember nem nagyon büszkélkedik.

Nagy kérdés, milyen tudással érkeztek ezek az aktivisták, akik nemcsak az LMBTQ-mozgalomban, hanem a globalista-sorosista Amnesty Internationalban is tevékenykednek. Felfogásuk Saul Alinsky útmutatásán nyugszik, miszerint fontos cél a káoszteremtés és a hatalom megszerzés a nincstelenek számára. Alinsky szerint a cél szentesíti az eszközt. 

A politikai etikát nem az erkölcs, hanem a megvalósíthatóság és a hatékonyság határozza meg.

Nyilván tisztában van ezzel Lannert Judit is. A tárca irányításánál a Tisza szavazóinak kiszolgálása lehet a cél. Ezt segítheti a hereverős koncert, vagy a Pride népszerűsítése is. 

Hogy a Tisza-szavazók tömegei még irányíthatóbbak, még befolyásolhatóbbak legyenek.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Lannert Judit jelölése nem egyszerű személyi döntés

Lannert Judit egy egész oktatásfilozófiai világot képvisel.

(Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala)  

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jóakaratúember
2026. május 29. 18:33
A nézése, meg a járása ...
Válasz erre
0
0
google-2
2026. május 29. 18:32
Azért hadd legyen meg a joga a szülőnek ahhoz, hogy szexuálisan ő nevelje a gyerekét!
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. május 29. 18:19
Azt hiszem az emberek nem fogják fel, hogy EZT a Lannert nevű láthatóan frusztrált, genetikai korcsot NEM VÉLETLENÜL rakták ÉPPEN oktatási és gyermekügyi miniszternek..... MINDIG tessék nézni ennek a selejtnek a fotóját! EZ a FÉRFINŐ ÉS A GYEREKEK...... Ordítani kellene ennek a korcsnak már pusztán a személye ellen! És SZDSZ.......... Szivárvány.....buzulás....... EZ a férfinő saját frusztráltsága okán tönkre akarja tenni aki egészséges!.... Bamba balfasz Fidesz mikor TÁMAD?
Válasz erre
1
0
bondavary
2026. május 29. 18:18
Az én iskolás koromban mást hallottunk otthon, és más mondtak nekünk, másra próbáltak nevelni minket az iskolában. Azt már gyerekként is tudtuk, hogy amire otthon nevelnek, amit otthon hallunk, arról az iskolában nem szabad beszélni. Ezt a Rákosi - Kádár korabeli állapotot akarják visszahozni Magyar Péterék.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!