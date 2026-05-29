Lannert Judit jelenlegi oktatási és gyermekügyi miniszternek annak idején a Gyurcsány–Bajnai-kormány az utolsó pillanatban még oda tudott nyomni egy állami kitüntetést. S mint a napokban kiderült, egyáltalán nem véletlenül. A Budapest Pride nevet éppen abban az évben (2009-ben) vette föl az LMBTQ-rendezvény, amikor Lannertet ezzel a díjjal kitüntették. És most ez az asszony lett miniszter, akinek külön kérésére vették bele a minisztérium nevébe a gyermek szót.

Nyilvánvalónak látszik, hogy az a liberális (át)nevelés fog eluralkodni az oktatásban, nevelésben, amelytől az Orbán-kormány a gyermekvédelmi törvénnyel igyekezett óvni a gyerekeket. Lannertnek azonban nem elég, ha a szülő végzi a gyerekek szexuális nevelését: szerinte a modern iskolai felvilágosításban az iskolának is szerepe kell hogy legyen.

Mi az, hogy modern iskolai felvilágosítás? Miben más az, mint a hagyományos (otthoni) szexuális felvilágosítás, nevelés? Lényegében nem sokban, csak egy hangzatos műszóról van szó, melynek révén az LMBTQ-lobbi be tud férkőzni érzékenyíteni az óvodákba, iskolákba.