Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? – azonnali választ követel Orbán Viktor Magyar Pétertől!
Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a volt kormányfő.
Myilvánvalónak látszik, hogy az a liberális (át)nevelés fog eluralkodni az oktatásban, nevelésben, amelytől az Orbán-kormány a gyermekvédelmi törvénnyel igyekezett óvni a gyerekeket.
Lannert Judit jelenlegi oktatási és gyermekügyi miniszternek annak idején a Gyurcsány–Bajnai-kormány az utolsó pillanatban még oda tudott nyomni egy állami kitüntetést. S mint a napokban kiderült, egyáltalán nem véletlenül. A Budapest Pride nevet éppen abban az évben (2009-ben) vette föl az LMBTQ-rendezvény, amikor Lannertet ezzel a díjjal kitüntették. És most ez az asszony lett miniszter, akinek külön kérésére vették bele a minisztérium nevébe a gyermek szót.
Nyilvánvalónak látszik, hogy az a liberális (át)nevelés fog eluralkodni az oktatásban, nevelésben, amelytől az Orbán-kormány a gyermekvédelmi törvénnyel igyekezett óvni a gyerekeket. Lannertnek azonban nem elég, ha a szülő végzi a gyerekek szexuális nevelését: szerinte a modern iskolai felvilágosításban az iskolának is szerepe kell hogy legyen.
Mi az, hogy modern iskolai felvilágosítás? Miben más az, mint a hagyományos (otthoni) szexuális felvilágosítás, nevelés? Lényegében nem sokban, csak egy hangzatos műszóról van szó, melynek révén az LMBTQ-lobbi be tud férkőzni érzékenyíteni az óvodákba, iskolákba.
Oda, ahonnan az Orbán-kormány törvénnyel tiltotta ki, mert a jövőt a hagyományos családmodell erősítése jelenti, míg az LMBTQ-szellemiség a társadalom újratermelődésének megszűnéséhez vezethet.
Ennek az ideológiának az országgyűlési képviselők között is van markáns képviselője: Bódis Kriszta, a Csipke Józsika című mesekönyv szerzője.
Isten a házasságot kizárólag egy férfi és egy nő szövetségeként alkotta meg. Az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot a Biblia bűnnek tekinti, ugyanakkor az egyház hangsúlyozza, hogy magát a homoszexuális embert (mint személyt, Isten teremtményét) szeretni kell.
Orbánék be is tették az alkotmányba, hogy az anya nő, az apa férfi, ami jogilag kizárta az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségét. Ez a természetben sem lehetne másként, de a liberális (értsd: kommunista) társadalomfelfogás ettől nagyon eltérő, és olyan káoszhoz vezethet, amilyen olykor éppen a Pride-felvonulásokon tapasztalható. Az óvodai, iskolai csipkejózsikázás már csak azért is elgondolkodtató, mert a statisztika szerint a fiatalabb generációk körében sokkal magasabb az LMBTQ+-identitásúak aránya. A kutatók szerint
ez a drasztikus növekedés nem azt jelenti, hogy genetikailag több LMBTQ+-ember születik, hanem azt, hogy a fiatalabbak egy elfogadóbb környezetben úgymond sokkal nagyobb biztonsággal merik felvállalni önmagukat... És ennek tapsol a meseíró országgyűlési képviselő, sőt a miniszterelnök is.
Az Európai Unió Bírósága 2026. április 21-én kimondta, hogy a 2021-es magyar gyermekvédelmi törvény sérti az uniós jogot és az EU alapvető értékeit, mivel diszkriminatív és megbélyegzi az LMBTQ-embereket. Az alapvetően Brüsszelt követő Magyar-kormány nem valószínű, hogy ellent tud állni az ítélet parancsának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke politikai szinten például határozottan támogatja az LMBTQ-közösség jogait. Magyar meg az ő tenyerükből eszik.
Ehhez képest Lannert Judit annyira védi a gyerekeket, hogy az egyik első döntése az volt: radikális baloldali aktivistákat fogadott, és őket kérdezte meg arról, mi legyen az iskolákban. Köztük voltak LMBTQ-aktivisták is.
Egyikük például az elmúlt években minden Pride kapcsán megjelent, hol rendőrségi beadványokat készített, hol tüntetéseket szervezett. Lannert Judiról eddig is tudható volt, hogy támogatja az LMBTQ-lobbit. Saját Facebook-oldalán olyan fotó látható, amelyen szivárványos karika öleli körbe az arcképét. Ilyennel a hozzám hasonló hétköznapi ember nem nagyon büszkélkedik.
Nagy kérdés, milyen tudással érkeztek ezek az aktivisták, akik nemcsak az LMBTQ-mozgalomban, hanem a globalista-sorosista Amnesty Internationalban is tevékenykednek. Felfogásuk Saul Alinsky útmutatásán nyugszik, miszerint fontos cél a káoszteremtés és a hatalom megszerzés a nincstelenek számára. Alinsky szerint a cél szentesíti az eszközt.
A politikai etikát nem az erkölcs, hanem a megvalósíthatóság és a hatékonyság határozza meg.
Nyilván tisztában van ezzel Lannert Judit is. A tárca irányításánál a Tisza szavazóinak kiszolgálása lehet a cél. Ezt segítheti a hereverős koncert, vagy a Pride népszerűsítése is.
Hogy a Tisza-szavazók tömegei még irányíthatóbbak, még befolyásolhatóbbak legyenek.
Kapcsolódó vélemény
Lannert Judit egy egész oktatásfilozófiai világot képvisel.
(Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala)
***