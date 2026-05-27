„Pride volt, Pride van, Pride lesz” – bejelentették az idei felvonulás időpontját

Harmincegyedik alkalommal tartják meg a Budapest Pride-ot.
Bejelentették a 31. Budapest Pride Felvonulást,
amelyet 2026. június 27-én rendeznének meg.
A szervezők a Telexnek küldött közleményükben úgy fogalmaztak:
Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott.”
Hozzátették, szerintük a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása, illetve a 33-as törvény eltörlése nélkül.
A Budapest Pride szervezői közölték, hogy a felvonulást a gyülekezési törvény előírásainak megfelelően május 27-én bejelentették a rendőrségen. A közleményben azt írták: „A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában.”
A szervezők emellett az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli döntésére is hivatkoztak, amely szerintük jogsértőnek minősítette a 2021-es „homofób és transzfób propagandatörvényt”. Úgy fogalmaztak:
„Az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes »Pride-tilalom« sem maradhat.”
