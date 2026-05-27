budapest pride közlemény felvonulás

„Pride volt, Pride van, Pride lesz” – bejelentették az idei felvonulás időpontját

Harmincegyedik alkalommal tartják meg a Budapest Pride-ot.

2026. május 27. 06:48
null

Bejelentették a 31. Budapest Pride Felvonulást, 

amelyet 2026. június 27-én rendeznének meg. 

A szervezők a Telexnek küldött közleményükben úgy fogalmaztak: 

Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott.”

Hozzátették, szerintük a rendszerváltás nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása, illetve a 33-as törvény eltörlése nélkül.

A Budapest Pride szervezői közölték, hogy a felvonulást a gyülekezési törvény előírásainak megfelelően május 27-én bejelentették a rendőrségen. A közleményben azt írták: „A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában.”

A szervezők emellett az Európai Unió Bíróságának közelmúltbeli döntésére is hivatkoztak, amely szerintük jogsértőnek minősítette a 2021-es „homofób és transzfób propagandatörvényt”. Úgy fogalmaztak: 

„Az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes »Pride-tilalom« sem maradhat.”

Összesen 118 komment

goldie-2
2026. május 27. 10:13
" A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. " Nyílt lMBTQ propaganda!
Amerigo
2026. május 27. 10:12
Szeretném gelgejt bőrtangában, pávatollal látni! Ne csak vigyorogjon, normál öltözetben, legyen igazi másságos!
google-2
2026. május 27. 10:08
Orrvérzésig prájdozzanak a prájdpolgármesterükkel, prájdminiszterelnökükkel egyetemben! Tollat a Magyar fenekébe!
Mich99
2026. május 27. 10:08
A buziság halhatatlan...
