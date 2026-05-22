Közleményt adott ki a Mol: több sérültje is van a robbanásnak, egy ember meghalt

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.
„A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt” – tudatta a Mandinerrel az olajtársaság. Mint írták, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van.
Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.
Amint arról lapunk is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A helyszínre a katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult ki, több tűzoltóegységgel, köztük mobil laborral is érkeztek a szakemberek, emellett szemtanúk mentőhelikopter érkezését is jelezték. Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.
