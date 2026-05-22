05. 22.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
mol petrolkémia halálos áldozat közlemény mol tűz

Közleményt adott ki a Mol: több sérültje is van a robbanásnak, egy ember meghalt

2026. május 22. 10:02

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.

2026. május 22. 10:02
„A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt” – tudatta a Mandinerrel az olajtársaság. Mint írták, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. 

Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

Forrás: Facebook

Amint arról lapunk is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. 

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A helyszínre a katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult ki, több tűzoltóegységgel, köztük mobil laborral is érkeztek a szakemberek, emellett szemtanúk mentőhelikopter érkezését is jelezték. Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Berendel
2026. május 22. 11:41
Zselé félreérthetetlen üzenetet küldött poloskának. Ukrajna feltétlen támogatása nem opcionális.
Válasz erre
1
0
knerten-reborn
2026. május 22. 10:38
Szabotázs.
Válasz erre
1
0
Kovács József
2026. május 22. 10:31
A S-hell nyilatkozott már? "De szép ez a MOL. Eladó? Milyen szuper ez az olefin üzem! Kár lenne ha történne vele valami!"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!