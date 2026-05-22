Gajdos László: az osztrákok leállítják az azbeszttel szennyezett kő exportálást Magyarországra

Hozzátette, hogy a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárították el a közvetlen veszélyt. Gajdos László kiemelte, hogy Magyarország nem enged a „szennyező fizet” elvből, a polgárok egészsége ugyanis nem lehet alku tárgya. A videóban arról is beszélt, hogy a következő lépés a már Nyugat-Magyarországon leterített kőzet ártalmatlanítása, valamint a lakosság egészségének védelme lesz.

Mint ismert, az azbesztet Zalaegerszegen és Sopronban is kimutatták. A szombathelyi polgármester szerint az egész régió segítségre szorul, és nemzetközi szinten is rendezni kell a felelősök kérdését, hiszen a szennyezés Ausztriából érkezett.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben találkozott Christian Stocker osztrák kancellárral. A közös sajtótájékoztatón szóba került a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügye is. A kormányfő elmondta, hogy hétfőn megkezdi működését a magyar-osztrák közös bizottság, amely a helyzet körülményeit vizsgálja. Bár a pontosan érintett települések száma egyelőre nem ismert, az érintett emberek száma több ezerre tehető. Magyar Péter kérdőre vonta, hogy évek óta hogyan fordulhatott elő, hogy osztrák bányákban kitermelt azbeszt-tartalmú követ kereskedelmi forgalomba hoztak anélkül, hogy azt megfelelő szigorúsággal vizsgálták volna. Hozzátette: Magyarország a végén alkalmazni fogja a „szennyező fizet” elvét, ami várhatóan több milliárd forintos költséggel jár majd.