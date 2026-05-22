05. 22.
péntek
gajdos lászló christian stocker azbeszt

Gajdos László: az osztrákok leállítják az azbeszttel szennyezett kő exportálást Magyarországra

2026. május 22. 09:33

Christian Stocker, osztrák kancellár szerint vizsgálják a történteket.

Az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy megállapodott az osztrák bányatulajdonossal: péntektől teljes mértékben leállítják a Magyarországra irányuló azbeszt-tartalmú kőzet szállítását. „A mai tárgyalásom eredményeként Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították” közölte Gajdos László csütörtök este közösségi oldalára feltöltött videójában.

A miniszter hangsúlyozta:

sikerült megegyezni az osztrák tulajdonossal, így péntektől teljesen megszűnik a Magyarországra irányuló értékesítés.

Hozzátette, hogy a bánya bezárásának kezdeményezése nélkül hárították el a közvetlen veszélyt. Gajdos László kiemelte, hogy Magyarország nem enged a „szennyező fizet” elvből, a polgárok egészsége ugyanis nem lehet alku tárgya. A videóban arról is beszélt, hogy a következő lépés a már Nyugat-Magyarországon leterített kőzet ártalmatlanítása, valamint a lakosság egészségének védelme lesz.

Mint ismert, az azbesztet Zalaegerszegen és Sopronban is kimutatták. A szombathelyi polgármester szerint az egész régió segítségre szorul, és nemzetközi szinten is rendezni kell a felelősök kérdését, hiszen a szennyezés Ausztriából érkezett.

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben találkozott Christian Stocker osztrák kancellárral. A közös sajtótájékoztatón szóba került a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügye is. A kormányfő elmondta, hogy hétfőn megkezdi működését a magyar-osztrák közös bizottság, amely a helyzet körülményeit vizsgálja. Bár a pontosan érintett települések száma egyelőre nem ismert, az érintett emberek száma több ezerre tehető. Magyar Péter kérdőre vonta, hogy évek óta hogyan fordulhatott elő, hogy osztrák bányákban kitermelt azbeszt-tartalmú követ kereskedelmi forgalomba hoztak anélkül, hogy azt megfelelő szigorúsággal vizsgálták volna. Hozzátette: Magyarország a végén alkalmazni fogja a „szennyező fizet” elvét, ami várhatóan több milliárd forintos költséggel jár majd.

Christian Stocker jelezte, hogy az osztrák hatóságok a lehető legteljesebb mértékben együttműködnek és támogatást nyújtanak a magyar félnek.

Nyitókép forrása: MTI/Katona Tibor

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 22. 11:54
Mi ez az oroszlándöglesztő? Élőlényminiszter? És a kő az él?
engeddmeg
2026. május 22. 11:53 Szerkesztve
" sikerült megállapodni, hogy nem exportálnak többet" Tényleg, megígérték??! Talán mi nem importálunk többet, ez a mi döntésünk, nem osztrák kegy. Nem kell ehhez az osztrákok beleegyezése meg semmiféle sikeres megállapodás.
Obsitos Technikus
2026. május 22. 11:32
Egy hónapja bezárták a bányát, a transzportbetongyár meg nem használ azbesztes követ. Gajdos hazudik.
santer-2
2026. május 22. 11:22
Ebben a fickóban bíztam a legjobban a kormányból. (nem csinál sok kárt) Erre kijelenti,hogy péntektől nem szállítanak. Tényleg,eddig hoztak? És ami már itt van eladhatják? És mit csinált hetekig? Ja, szerette az állatokat.
